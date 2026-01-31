Galaxy S26 Ultra lộ toàn bộ cấu hình 'khủng' và thiết kế mới

Chưa đầy một tháng trước sự kiện Unpacked, những hình ảnh render chính thức và bảng thông số 'khủng' của Galaxy S26 Ultra đã bị rò rỉ hoàn toàn. Siêu phẩm năm 2026 của Samsung không chỉ mỏng hơn mà còn sở hữu những công nghệ chưa từng xuất hiện trên smartphone.

Diện mạo mới của Galaxy S26 Ultra: Tạm biệt các ống kính rời rạc

Theo các hình ảnh rò rỉ từ Android Headlines, Galaxy S26 Ultra sẽ đánh dấu sự thay đổi lớn nhất về thiết kế mặt lưng trong 3 năm qua. Samsung đã chính thức chuyển sang cụm 'đảo' camera thống nhất, thay vì các ống kính đặt riêng lẻ như thế hệ trước.

Khung máy vẫn giữ chất liệu titanium sang trọng nhưng các góc được làm bo tròn mềm mại hơn, giúp khắc phục nhược điểm 'cấn tay' đặc trưng của dòng Ultra. Với độ mỏng chỉ 7,9 mm và trọng lượng 214 gam, đây là chiếc flagship mỏng và nhẹ nhất từ trước đến nay của hãng, mang lại cảm giác cầm nắm thanh thoát hơn bao giờ hết.

Loạt ảnh render chi tiết hé lộ thiết kế của mẫu S26 Ultra cao cấp ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ANDROID HEADLINES

Công nghệ màn hình riêng tư lần đầu xuất hiện

Một trong những nâng cấp đáng giá nhất chính là công nghệ Privacy Display (màn hình riêng tư) cấp độ pixel. Tính năng này cho phép người dùng kích hoạt chế độ chống nhìn trộm, giới hạn góc nhìn khiến những người xung quanh không thể thấy nội dung trên màn hình. Đây là bước đi đột phá của Samsung trong việc bảo vệ thông tin nhạy cảm của người dùng tại nơi công cộng.

Cấu hình 'khủng' thống trị năm 2026

Galaxy S26 Ultra sẽ là chiếc smartphone mạnh mẽ nhất thị trường với hàng loạt thông số ấn tượng:

Chip xử lý : Snapdragon 8 Elite Gen 5 (độc quyền tối ưu cho Galaxy).

: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (độc quyền tối ưu cho Galaxy). Màn hình : 6,9 inch QHD+ Dynamic AMOLED 2X, tần số quét 1 - 120 Hz.

: 6,9 inch QHD+ Dynamic AMOLED 2X, tần số quét 1 - 120 Hz. Camera : Cảm biến chính 200 MP (khẩu độ f/1.4 siêu lớn), camera góc rộng 50 MP và bộ đôi ống kính tele (50 MP zoom 5x & 10 MP zoom 3x).

: Cảm biến chính 200 MP (khẩu độ f/1.4 siêu lớn), camera góc rộng 50 MP và bộ đôi ống kính tele (50 MP zoom 5x & 10 MP zoom 3x). Sạc nhanh: Nâng cấp đáng kể lên 60W (có dây) và 25W (không dây Qi2).

Sự kiện Galaxy Unpacked dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 25.2 tại San Francisco (Mỹ). Tại đây, Samsung cũng sẽ trình làng thế hệ tai nghe mới Galaxy Buds 4 và Buds 4 Pro với thiết kế case nhỏ gọn và tính năng điều khiển bằng cử chỉ đầu độc đáo.