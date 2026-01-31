Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Sản phẩm

Galaxy S26 Ultra lộ toàn bộ cấu hình 'khủng' và thiết kế mới

Phong Đỗ
Phong Đỗ
31/01/2026 11:40 GMT+7

Mẫu Galaxy S26 Ultra cao cấp chính thức 'lột xác' sau nhiều năm, mỏng hơn, nhẹ và mạnh hơn.

Chưa đầy một tháng trước sự kiện Unpacked, những hình ảnh render chính thức và bảng thông số 'khủng' của Galaxy S26 Ultra đã bị rò rỉ hoàn toàn. Siêu phẩm năm 2026 của Samsung không chỉ mỏng hơn mà còn sở hữu những công nghệ chưa từng xuất hiện trên smartphone.

Diện mạo mới của Galaxy S26 Ultra: Tạm biệt các ống kính rời rạc

Theo các hình ảnh rò rỉ từ Android Headlines, Galaxy S26 Ultra sẽ đánh dấu sự thay đổi lớn nhất về thiết kế mặt lưng trong 3 năm qua. Samsung đã chính thức chuyển sang cụm 'đảo' camera thống nhất, thay vì các ống kính đặt riêng lẻ như thế hệ trước.

Khung máy vẫn giữ chất liệu titanium sang trọng nhưng các góc được làm bo tròn mềm mại hơn, giúp khắc phục nhược điểm 'cấn tay' đặc trưng của dòng Ultra. Với độ mỏng chỉ 7,9 mm và trọng lượng 214 gam, đây là chiếc flagship mỏng và nhẹ nhất từ trước đến nay của hãng, mang lại cảm giác cầm nắm thanh thoát hơn bao giờ hết.

Galaxy S26 Ultra lộ diện toàn bộ thông số và thiết kế - Ảnh 1.
Galaxy S26 Ultra lộ diện toàn bộ thông số và thiết kế - Ảnh 2.
Galaxy S26 Ultra lộ diện toàn bộ thông số và thiết kế - Ảnh 3.
Galaxy S26 Ultra lộ diện toàn bộ thông số và thiết kế - Ảnh 4.
Galaxy S26 Ultra lộ diện toàn bộ thông số và thiết kế - Ảnh 5.

Loạt ảnh render chi tiết hé lộ thiết kế của mẫu S26 Ultra cao cấp

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ANDROID HEADLINES

Công nghệ màn hình riêng tư lần đầu xuất hiện

Một trong những nâng cấp đáng giá nhất chính là công nghệ Privacy Display (màn hình riêng tư) cấp độ pixel. Tính năng này cho phép người dùng kích hoạt chế độ chống nhìn trộm, giới hạn góc nhìn khiến những người xung quanh không thể thấy nội dung trên màn hình. Đây là bước đi đột phá của Samsung trong việc bảo vệ thông tin nhạy cảm của người dùng tại nơi công cộng.

Cấu hình 'khủng' thống trị năm 2026

Galaxy S26 Ultra sẽ là chiếc smartphone mạnh mẽ nhất thị trường với hàng loạt thông số ấn tượng:

  • Chip xử lý: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (độc quyền tối ưu cho Galaxy).
  • Màn hình: 6,9 inch QHD+ Dynamic AMOLED 2X, tần số quét 1 - 120 Hz.
  • Camera: Cảm biến chính 200 MP (khẩu độ f/1.4 siêu lớn), camera góc rộng 50 MP và bộ đôi ống kính tele (50 MP zoom 5x & 10 MP zoom 3x).
  • Sạc nhanh: Nâng cấp đáng kể lên 60W (có dây) và 25W (không dây Qi2).

Sự kiện Galaxy Unpacked dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 25.2 tại San Francisco (Mỹ). Tại đây, Samsung cũng sẽ trình làng thế hệ tai nghe mới Galaxy Buds 4 và Buds 4 Pro với thiết kế case nhỏ gọn và tính năng điều khiển bằng cử chỉ đầu độc đáo.

Tin liên quan

Galaxy S26 Ultra sẽ gặp khó vì ít đột phá?

Galaxy S26 Ultra sẽ gặp khó vì ít đột phá?

Trang PhoneArena vừa tiến hành một cuộc khảo sát về Galaxy S26 Ultra và nhận được những phản hồi đáng chú ý từ hàng nghìn người tham gia.

Khám phá thêm chủ đề

Galaxy S26 Ultra thiết kế mỏng nhẹ màn hình riêng tư chống nhìn trộm smartphone Cấu hình
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận