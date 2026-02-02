Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Google đánh sập mạng lưới độc hại, giải cứu 9 triệu người dùng Android

Phong Đỗ - Khải Minh
02/02/2026 07:18 GMT+7

Hàng triệu người dùng Android vừa thoát nạn sau khi Google đánh sập mạng lưới chuyển tiếp (proxy) nguy hiểm nhất hành tinh.

Theo BGR, một chiến dịch quy mô lớn vừa được Google thực hiện nhằm đánh sập IPIDEA, 'đế chế' đứng sau mạng lưới lây nhiễm mã độc cho hàng triệu điện thoại và máy tính Android trên toàn cầu, biến thiết bị người dùng thành công cụ cho tội phạm mạng.

Sự thật sau những ứng dụng Android miễn phí

Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao các trò chơi hay ứng dụng VPN lại hoàn toàn miễn phí? Câu trả lời có thể nằm ở IPIDEA. Theo báo cáo mới nhất từ Google, mạng lưới này đã lén lút cài đặt các bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK) độc hại vào hàng triệu ứng dụng Android trá hình.

Google đánh sập hệ thống độc hại, giải cứu 9 triệu người dùng Android - Ảnh 1.

Hơn 9 triệu thiết bị Android được giải thoát khỏi mạng lưới độc hại IPIDEA

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE SUN

Những nhà phát triển ứng dụng nhỏ lẻ, vì ham lợi nhuận từ việc tích hợp mã nguồn kiếm tiền, đã biến người dùng thành nạn nhân. Khi cài đặt các ứng dụng này, điện thoại của bạn ngay lập tức trở thành một proxy trung chuyển, để tội phạm mạng thực hiện các hành vi bất chính mà không để lại dấu vết.

9 triệu thiết bị vừa được giải cứu

Nhờ lệnh từ tòa án liên bang Mỹ, Google đã chính thức đánh sập hàng chục tên miền chủ chốt vận hành hệ thống IPIDEA. Đây là đòn giáng mạnh mẽ vào mạng lưới Botnet Kimwolf vốn đang lợi dụng hơn 2 triệu thiết bị để tấn công mạng.

Đáng chú ý, phân tích của Google chỉ ra rằng nhiều thương hiệu VPN và proxy tưởng chừng như độc lập thực chất đều nằm dưới trướng của cùng một nhóm người. Chúng tạo ra một 'ma trận' tên miền để len lỏi vào cả điện thoại Android lẫn máy tính để bàn.

Làm sao để không trở thành nạn nhân tiếp theo?

Dù Google đã giải cứu được khoảng 9 triệu thiết bị, nhưng cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc. 'Vòi bạch tuộc' của IPIDEA vẫn có thể còn tồn tại trong các tệp APK trôi nổi trên internet.

Các chuyên gia khuyến cáo người dùng:

  • Tuyệt đối không Sideload: Hạn chế tối đa việc cài đặt ứng dụng từ các nguồn không xác định hoặc các trang web tải file APK lậu.
  • Bật Play Protect: Đây là 'vệ sĩ' đáng tin cậy nhất hiện nay, có khả năng phát hiện và ngăn chặn ngay lập tức các ứng dụng chứa mã nguồn của IPIDEA.
  • Cảnh giác với 'quà tặng miễn phí': Nếu một ứng dụng hoặc trò chơi trả phí bỗng dưng cho tải miễn phí ở đâu đó, khả năng cao nó đã bị 'tẩm độc'.

Tin liên quan

Cựu nhân viên Google tuồn bí mật AI sang Trung Quốc

Cựu nhân viên Google tuồn bí mật AI sang Trung Quốc

Một kỹ sư phần mềm 38 tuổi từng làm việc tại Google, Linwei Ding, đã bị bồi thẩm đoàn liên bang tại San Francisco (Mỹ) kết tội đánh cắp bí mật thương mại.

