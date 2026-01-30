Cựu nhân viên Google tuồn bí mật AI sang Trung Quốc

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Ding đã đánh cắp các bí mật thương mại về trí tuệ nhân tạo (AI) trong khoảng thời gian làm việc tại Google để bán lại cho hai công ty công nghệ Trung Quốc.

Đánh cắp hàng nghìn tài liệu mật, cựu kỹ sư Google lĩnh 14 tội danh ẢNH: REUTERS

Ding bị truy tố lần đầu vào tháng 3.2024 với 4 tội danh đánh cắp bí mật thương mại, nhưng bản cáo trạng bổ sung vào tháng 2.2025 đã mở rộng các cáo buộc. Sau phiên tòa kéo dài 11 ngày mới đây, Ding bị kết tội với 7 tội danh gián điệp kinh tế và 7 tội danh đánh cắp bí mật thương mại liên quan đến việc đánh cắp hàng nghìn trang thông tin mật.

Được biết, mỗi tội danh gián điệp kinh tế có thể bị phạt tối đa 15 năm tù và 5 triệu USD tiền phạt, trong khi mỗi tội danh đánh cắp bí mật thương mại có mức án tối đa 10 năm tù và 250.000 USD tiền phạt. Ding dự kiến sẽ xuất hiện tại một phiên họp xem xét tình trạng vụ án vào ngày 3.2 tới.

Google thoát trách nhiệm

Vụ án của Ding được điều tra bởi Lực lượng Đặc nhiệm Công nghệ Đột phá - một cơ quan liên ngành của Mỹ thành lập vào tháng 2.2023 dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden. Các công tố viên cho biết Ding đã đánh cắp thông tin về cơ sở hạ tầng phần cứng và nền tảng phần mềm cho phép các trung tâm dữ liệu siêu máy tính của Google nhằm huấn luyện các mô hình AI quy mô lớn. Một số bản thiết kế chip bị đánh cắp được cho là nhằm giúp Google có lợi thế trong việc cạnh tranh với các đối thủ như Amazon và Microsoft.

Ding gia nhập Google vào tháng 5.2019 và bắt đầu các vụ ăn cắp bí mật thương mại ba năm sau đó, khi anh ta được một công ty công nghệ Trung Quốc mời chào gia nhập. Google không bị buộc tội trong vụ án này và đã hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật.

Cả Google và luật sư của Ding chưa đưa ra phản hồi về vụ việc.