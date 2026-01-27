Hàng triệu người dùng Google sắp nhận tiền bồi thường

Vụ kiện này cáo buộc Google Assistant đã theo dõi người dùng smartphone và vi phạm quyền riêng tư của họ. Cụ thể, Google bị cho là đã ghi âm các cuộc trò chuyện riêng tư diễn ra sau khi trợ lý ảo này được kích hoạt, mặc dù người dùng không hề nói ra từ khóa kích hoạt như "Hello Google" hay "Google".

Trụ sở Google tại Singapore ẢNH: K. VĂN

Theo hồ sơ vụ án, vụ kiện tập thể đã được đệ trình tại tòa án liên bang San Jose, California (Mỹ) và cần sự chấp thuận của Thẩm phán Beth Labson Freeman. Mặc dù Google phủ nhận mọi hành vi sai trái, công ty vẫn quyết định dàn xếp để giảm thiểu rủi ro và chi phí liên quan đến một phiên tòa.

Trước đó, vào tháng 12.2024, Apple cũng đã dàn xếp một vụ kiện tương tự liên quan đến trợ lý ảo Siri bị cáo buộc theo dõi người dùng iPhone và các thiết bị Apple khác. Vụ kiện cho rằng Siri đã ghi âm các cuộc trò chuyện riêng tư mà không có sự đồng ý của người dùng.

Trong thỏa thuận dàn xếp với Google, những người đã mua thiết bị của Google hoặc là nạn nhân của các hành vi theo dõi từ Google Assistant kể từ ngày 18.5.2016 sẽ đủ điều kiện nhận bồi thường. Tuy nhiên, số tiền 68 triệu USD sẽ không được chia đều cho tất cả các thành viên. Tối đa một phần ba quỹ dàn xếp, tương đương 22,7 triệu USD, sẽ được dành cho phí pháp lý.

Nếu vụ kiện tập thể được chấp thuận, các thành viên sẽ có cơ hội nộp đơn yêu cầu bồi thường cho tối đa ba thiết bị Google. Số tiền bồi thường sẽ phụ thuộc vào số lượng yêu cầu hợp lệ mà tòa án nhận được. Người dùng sẽ nhận được thông báo qua email, ứng dụng Google Home hoặc Google Assistant.

Tuy số lượng quỹ bồi thường lớn, nhưng thực tế cho thấy nhiều vụ kiện tập thể thường mang lại lợi ích lớn cho các luật sư hơn là cho người tiêu dùng.