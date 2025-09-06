Loạt flagship Android mở màn cho xu hướng pin 7.000 mAh

Theo Android Authority, trong nhiều năm, dung lượng pin 5.000 mAh được xem là 'tiêu chuẩn vàng' cho các mẫu điện thoại flagship Android. Tuy nhiên, thời kỳ đó sắp kết thúc. Một làn sóng smartphone thế hệ mới từ các thương hiệu hàng đầu Trung Quốc được cho là sắp phá vỡ mọi giới hạn, với dung lượng pin 'khủng' lên tới 7.000 mAh, thậm chí là 7.550 mAh.

Pin dung lượng 7.550 mAh đang đến với smartphone Android

Nhờ sự phổ biến của công nghệ pin silicon-carbon mới, các nhà sản xuất đang có khả năng nhồi nhét nhiều năng lượng hơn vào một không gian nhỏ gọn. Điều này đang mở ra một kỷ nguyên mới, nơi mà thời lượng sử dụng pin mới là ưu tiên hàng đầu.

Các mẫu flagship Android đang hướng đến pin dung lượng cao ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH IFIXIT

Theo chuyên gia rò rỉ uy tín Yogesh Brar, hàng loạt flagship sắp ra mắt từ Xiaomi, vivo, và OPPO sẽ có dung lượng pin cực lớn. Cụ thể:

OPPO Find X9 Pro : Được đồn đoán sẽ sở hữu viên pin lên tới 7.550 mAh, một con số không tưởng, lớn hơn tới hơn 1.500 mAh so với thế hệ tiền nhiệm.

: Được đồn đoán sẽ sở hữu viên pin lên tới 7.550 mAh, một con số không tưởng, lớn hơn tới hơn 1.500 mAh so với thế hệ tiền nhiệm. OnePlus 15: Các rò rỉ cũng cho thấy mẫu máy này có thể được trang bị viên pin lên đến 7.000 mAh, tăng 1.000 mAh so với mẫu OnePlus 13.

Những con số này cho thấy một bước nhảy vọt đáng kinh ngạc, hứa hẹn thời gian sử dụng có thể lên tới hai ngày hoặc hơn chỉ với một lần sạc.

Chìa khóa cho sự bùng nổ dung lượng pin này chính là công nghệ pin silicon-carbon. Công nghệ này cho phép mật độ năng lượng cao hơn, giúp lưu trữ nhiều năng lượng hơn trong cùng một kích thước vật lý so với pin lithium-ion truyền thống. Điều này cho phép các nhà sản xuất vừa tăng dung lượng pin, vừa giữ được thiết kế mỏng nhẹ cho sản phẩm.

Một số hãng cũng sử dụng thiết kế pin kép (dual-cell), chia tổng dung lượng thành hai cell pin nhỏ hơn để 'lách' các quy định vận chuyển quốc tế nghiêm ngặt, đảm bảo các phiên bản toàn cầu vẫn có dung lượng pin lớn.

Cuộc đua về độ mỏng có lẽ đang dần nhường chỗ cho cuộc đua về thời lượng sử dụng. Với việc các thương hiệu Android hàng đầu đang đẩy mạnh giới hạn, áp lực sẽ ngày càng lớn hơn đối với các đối thủ như Samsung và Apple. Đối với người tiêu dùng, đây là một tin không thể vui hơn, vì ngày mà mọi người có thể thoải mái ra khỏi nhà mà không cần mang theo sạc dự phòng đang đến gần.