Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

iPhone 17 Pro cải thiện thời lượng pin ra sao?

Kiến Văn
Kiến Văn
03/02/2026 11:08 GMT+7

Apple quảng bá pin iPhone 17 Pro tăng gần 37% so với iPhone 13 Pro, trải nghiệm sử dụng hằng ngày cho thấy khoảng cách ấy rõ ràng đến đâu?

Theo PhoneArena, Apple đã liên tục nâng dung lượng pin cho các mẫu iPhone Pro trong vài năm trở lại đây, đặc biệt trong hai năm gần nhất. Với iPhone 17 Pro, mức tăng trở nên rõ rệt khi so sánh với iPhone 13 Pro: dung lượng pin cao hơn gần 37%.

Pin iPhone 17 Pro sau 52 chu kỳ sạc: Trải nghiệm thực tế nói lên điều gì? - Ảnh 1.

Sự cải thiện về thời lượng pin trên iPhone 17 Pro được thể hiện rõ trong các công việc hằng ngày

ẢNH: PHONEARENA

Con số này cho thấy nỗ lực cải thiện phần cứng của Apple, tuy nhiên thông số kỹ thuật không phải lúc nào cũng phản ánh trọn vẹn trải nghiệm thực tế. Câu hỏi đặt ra là liệu viên pin lớn hơn có mang lại thời gian sử dụng tốt hơn trong các tình huống hằng ngày hay không?

Để đánh giá, trang PhoneArena đã theo dõi mức tiêu thụ pin của iPhone 17 Pro trong điều kiện sử dụng thông thường. Tại thời điểm ghi nhận, thiết bị còn 100% dung lượng pin và đã trải qua 52 chu kỳ sạc.

iPhone 17 Pro trụ được bao lâu ngoài đời?

Dữ liệu được thu thập trong nhiều ngày liên tiếp, với cường độ sử dụng quen thuộc như lướt mạng xã hội, liên lạc và giải trí, không có thử nghiệm trong phòng thí nghiệm hay kịch bản nhân tạo. Các ứng dụng phổ biến chiếm phần lớn thời gian trên màn hình nhằm phản ánh đúng cách một chiếc smartphone được dùng hằng ngày.

Kết quả cho thấy, trong 5 ngày theo dõi, thời gian sử dụng màn hình trung bình của iPhone 17 Pro đạt khoảng 5 giờ 20 phút khi dùng hết 100% pin. Khi dùng hết 80% pin, thời gian sử dụng màn hình trung bình vào khoảng 4 giờ 40 phút. Tính trung bình, mỗi 10% pin tương ứng gần 40 phút sử dụng màn hình.

Trong thực tế, các con số này cho thấy iPhone 17 Pro có thể đáp ứng trọn 1 ngày sử dụng với nhu cầu phổ biến, mức tiêu hao pin diễn ra ổn định và không xuất hiện tình trạng sụt giảm nhanh vào cuối ngày như trên một số thế hệ cũ.

So với các mẫu iPhone trước, đặc biệt là iPhone 13 Pro, sự cải thiện về thời lượng pin của iPhone 17 Pro thể hiện rõ ràng hơn qua trải nghiệm hằng ngày.

Tin liên quan

Những smartphone có camera chụp ảnh đẹp hơn iPhone 17 Pro

Những smartphone có camera chụp ảnh đẹp hơn iPhone 17 Pro

Trong suốt nhiều năm qua, iPhone đã khẳng định vị thế của mình với hiệu năng camera xuất sắc và được nhiều người tin dùng.

Khám phá thêm chủ đề

iPhone 17 Pro thời lượng pin đánh giá sản phẩm Apple IPhone 13 pro
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận