iPhone 17 Pro cải thiện thời lượng pin ra sao?

Theo PhoneArena, Apple đã liên tục nâng dung lượng pin cho các mẫu iPhone Pro trong vài năm trở lại đây, đặc biệt trong hai năm gần nhất. Với iPhone 17 Pro, mức tăng trở nên rõ rệt khi so sánh với iPhone 13 Pro: dung lượng pin cao hơn gần 37%.

Sự cải thiện về thời lượng pin trên iPhone 17 Pro được thể hiện rõ trong các công việc hằng ngày ẢNH: PHONEARENA

Con số này cho thấy nỗ lực cải thiện phần cứng của Apple, tuy nhiên thông số kỹ thuật không phải lúc nào cũng phản ánh trọn vẹn trải nghiệm thực tế. Câu hỏi đặt ra là liệu viên pin lớn hơn có mang lại thời gian sử dụng tốt hơn trong các tình huống hằng ngày hay không?

Để đánh giá, trang PhoneArena đã theo dõi mức tiêu thụ pin của iPhone 17 Pro trong điều kiện sử dụng thông thường. Tại thời điểm ghi nhận, thiết bị còn 100% dung lượng pin và đã trải qua 52 chu kỳ sạc.

iPhone 17 Pro trụ được bao lâu ngoài đời?

Dữ liệu được thu thập trong nhiều ngày liên tiếp, với cường độ sử dụng quen thuộc như lướt mạng xã hội, liên lạc và giải trí, không có thử nghiệm trong phòng thí nghiệm hay kịch bản nhân tạo. Các ứng dụng phổ biến chiếm phần lớn thời gian trên màn hình nhằm phản ánh đúng cách một chiếc smartphone được dùng hằng ngày.

Kết quả cho thấy, trong 5 ngày theo dõi, thời gian sử dụng màn hình trung bình của iPhone 17 Pro đạt khoảng 5 giờ 20 phút khi dùng hết 100% pin. Khi dùng hết 80% pin, thời gian sử dụng màn hình trung bình vào khoảng 4 giờ 40 phút. Tính trung bình, mỗi 10% pin tương ứng gần 40 phút sử dụng màn hình.

Trong thực tế, các con số này cho thấy iPhone 17 Pro có thể đáp ứng trọn 1 ngày sử dụng với nhu cầu phổ biến, mức tiêu hao pin diễn ra ổn định và không xuất hiện tình trạng sụt giảm nhanh vào cuối ngày như trên một số thế hệ cũ.

So với các mẫu iPhone trước, đặc biệt là iPhone 13 Pro, sự cải thiện về thời lượng pin của iPhone 17 Pro thể hiện rõ ràng hơn qua trải nghiệm hằng ngày.