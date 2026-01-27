Tắt một cài đặt giúp iPhone dùng pin tối đa

Năm 2019, Apple giới thiệu tính năng Sạc pin được tối ưu và kích hoạt mặc định từ iOS 13 trở lên. Với Sạc pin được tối ưu hóa, iPhone sẽ học thói quen sạc hằng ngày (đặc biệt là sạc qua đêm) để giữ pin ở khoảng 80%, rồi mới sạc đến 100% trước thời điểm người dùng thường rút sạc.

Sạc pin được tối ưu hóa có thể khiến người dùng không tận dụng hết 100% sức khỏe của pin iPhone ẢNH: REUTERS

Nhưng nếu muốn tận dụng tối đa dung lượng pin iPhone ngay lập tức bất kể lúc cắm sạc ra sao, việc tắt Sạc pin được tối ưu hóa có thể là lựa chọn hợp lý.

Lý do Apple đưa Sạc pin được tối ưu hóa vào iPhone

Pin lithium-ion hiện đại có thể bị suy giảm hiệu suất theo thời gian, đặc biệt khi giữ ở mức 0% hoặc 100% trong thời gian dài. Chế độ Sạc pin được tối ưu hóa hoạt động tốt khi sạc qua đêm, nhưng vào ban ngày, nó thường chỉ cho phép sạc tối đa 80%, có thể khiến người dùng bỏ lỡ 20% dung lượng pin quý giá và tạo ra sự khác biệt lớn trong một số tình huống.

Để tắt Sạc pin được tối ưu hóa, người dùng chỉ cần vào Cài đặt > Pin > Sạc và tắt tùy chọn Sạc pin được tối ưu hóa đi. Sau khi thực hiện, iPhone sẽ luôn sạc đầy 100% mỗi khi cắm sạc. Ngoài ra, hãy kiểm tra giới hạn sạc trên màn hình của thiết lập Sạc để đảm bảo được đặt thành 100%.

Với những ai nâng cấp iPhone mỗi 1 - 2 năm một lần, Sạc pin được tối ưu hóa có thể không cần thiết ẢNH: K. VĂN

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc tắt chế độ Sạc pin được tối ưu hóa có thể khiến pin của iPhone xuống cấp nhanh hơn theo thời gian. Nếu người dùng thường xuyên nâng cấp điện thoại sau mỗi 1 - 2 năm, việc đánh đổi này có thể là hợp lý.

Để bảo vệ tuổi thọ pin iPhone, người dùng nên tránh nhiệt độ cao, không sử dụng bộ sạc nhanh cho mỗi lần sạc và cố gắng giữ pin ở mức trên 20%. Ngoài ra, việc hiệu chỉnh pin vài lần mỗi năm cũng có thể giúp duy trì độ chính xác của mức pin hiển thị.

Trong trường hợp với thiết bị Android, có thể điện thoại cũng có một cài đặt tương tự giới hạn mức sạc ở 80%. Tùy thuộc vào nhà sản xuất, cài đặt này có thể có tên khác nhau, chẳng hạn Bảo vệ pin, hoặc Sạc thích ứng…

Việc tối ưu hóa sạc pin là cách mà nhiều nhà sản xuất đang tìm cách triển khai nhằm giúp kéo dài tuổi thọ pin thiết bị. Thành phần hóa học của pin smartphone hiện tại đòi hỏi người dùng phải chú ý đến cách sạc pin, đặc biệt là tránh hiện tượng quá nhiệt và không sử dụng bộ sạc nhanh cho mỗi lần sạc.