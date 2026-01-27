Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Thủ thuật

Tắt một cài đặt giúp iPhone dùng pin tối đa

Kiến Văn
Kiến Văn
27/01/2026 20:03 GMT+7

Nếu iPhone thường hết pin sớm vào ban ngày, nguyên nhân có thể nằm ở một cài đặt mặc định quen thuộc trên thiết bị.

Năm 2019, Apple giới thiệu tính năng Sạc pin được tối ưu và kích hoạt mặc định từ iOS 13 trở lên. Với Sạc pin được tối ưu hóa, iPhone sẽ học thói quen sạc hằng ngày (đặc biệt là sạc qua đêm) để giữ pin ở khoảng 80%, rồi mới sạc đến 100% trước thời điểm người dùng thường rút sạc.

Một cú tắt trong cài đặt giúp iPhone dùng pin đã hơn hẳn - Ảnh 1.

Sạc pin được tối ưu hóa có thể khiến người dùng không tận dụng hết 100% sức khỏe của pin iPhone

ẢNH: REUTERS

Nhưng nếu muốn tận dụng tối đa dung lượng pin iPhone ngay lập tức bất kể lúc cắm sạc ra sao, việc tắt Sạc pin được tối ưu hóa có thể là lựa chọn hợp lý.

Lý do Apple đưa Sạc pin được tối ưu hóa vào iPhone

Pin lithium-ion hiện đại có thể bị suy giảm hiệu suất theo thời gian, đặc biệt khi giữ ở mức 0% hoặc 100% trong thời gian dài. Chế độ Sạc pin được tối ưu hóa hoạt động tốt khi sạc qua đêm, nhưng vào ban ngày, nó thường chỉ cho phép sạc tối đa 80%, có thể khiến người dùng bỏ lỡ 20% dung lượng pin quý giá và tạo ra sự khác biệt lớn trong một số tình huống.

Để tắt Sạc pin được tối ưu hóa, người dùng chỉ cần vào Cài đặt > Pin > Sạc và tắt tùy chọn Sạc pin được tối ưu hóa đi. Sau khi thực hiện, iPhone sẽ luôn sạc đầy 100% mỗi khi cắm sạc. Ngoài ra, hãy kiểm tra giới hạn sạc trên màn hình của thiết lập Sạc để đảm bảo được đặt thành 100%.

Một cú tắt trong cài đặt giúp iPhone dùng pin đã hơn hẳn - Ảnh 2.

Với những ai nâng cấp iPhone mỗi 1 - 2 năm một lần, Sạc pin được tối ưu hóa có thể không cần thiết

ẢNH: K. VĂN

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc tắt chế độ Sạc pin được tối ưu hóa có thể khiến pin của iPhone xuống cấp nhanh hơn theo thời gian. Nếu người dùng thường xuyên nâng cấp điện thoại sau mỗi 1 - 2 năm, việc đánh đổi này có thể là hợp lý.

Để bảo vệ tuổi thọ pin iPhone, người dùng nên tránh nhiệt độ cao, không sử dụng bộ sạc nhanh cho mỗi lần sạc và cố gắng giữ pin ở mức trên 20%. Ngoài ra, việc hiệu chỉnh pin vài lần mỗi năm cũng có thể giúp duy trì độ chính xác của mức pin hiển thị.

Trong trường hợp với thiết bị Android, có thể điện thoại cũng có một cài đặt tương tự giới hạn mức sạc ở 80%. Tùy thuộc vào nhà sản xuất, cài đặt này có thể có tên khác nhau, chẳng hạn Bảo vệ pin, hoặc Sạc thích ứng…

Việc tối ưu hóa sạc pin là cách mà nhiều nhà sản xuất đang tìm cách triển khai nhằm giúp kéo dài tuổi thọ pin thiết bị. Thành phần hóa học của pin smartphone hiện tại đòi hỏi người dùng phải chú ý đến cách sạc pin, đặc biệt là tránh hiện tượng quá nhiệt và không sử dụng bộ sạc nhanh cho mỗi lần sạc.

Tin liên quan

Đừng quá ám ảnh mốc 80% khi sạc pin iPhone

Đừng quá ám ảnh mốc 80% khi sạc pin iPhone

Trong thời gian gần đây, nhiều người dùng được cho là đã nhầm lẫn về việc giới hạn sạc pin ở mức 80% cho iPhone.

Khám phá thêm chủ đề

Iphone Sạc pin được tối ưu hóa thời lượng pin Pin lithium-ion IOS 13
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận