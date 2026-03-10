Mẹo giúp điện thoại Android cũ chạy mượt mà hơn

Từ lâu, việc tắt hiệu ứng chuyển động (Animation) đã được truyền tai như một 'phép màu' giúp điện thoại Android chạy nhanh hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định đó chỉ là một 'cú lừa' về thị giác. Thứ thực sự quyết định tốc độ và khả năng đa nhiệm của một chiếc smartphone chính là dung lượng RAM.

Với thủ thuật nhỏ dưới đây, thay vì phải tốn tiền đổi máy mới, người dùng điện thoại Android hoàn toàn có thể tận dụng một tính năng có sẵn để 'mở rộng' bộ nhớ cho thiết bị của mình.

Công nghệ RAM ảo giúp 'tăng lực' cho điện thoại Android

Mọi ứng dụng, từ nhắn tin đến mạng xã hội, đều cần RAM để vận hành. Với các dòng máy tầm trung hoặc đời cũ, dung lượng RAM vật lý thường rất hạn chế và không thể nâng cấp như máy tính. Khi RAM đầy, Android buộc phải sử dụng zRAM (một phần RAM được nén) hoặc tệ hơn là đóng hoàn toàn các ứng dụng chạy nền, gây ra tình trạng giật lag hoặc phải tải lại ứng dụng từ đầu khi chuyển đổi.

Để giải quyết vấn đề này, các nhà sản xuất như Samsung, Xiaomi hay Oppo đã tích hợp tính năng RAM ảo (với các tên gọi như RAM Plus, RAM Boost). Cơ chế này cho phép hệ thống 'mượn' một phần dung lượng từ bộ nhớ trong (ổ cứng) để biến thành bộ nhớ tạm thời.

Tính năng RAM Plus trên điện thoại Samsung Galaxy ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMOBILE

Về mặt kỹ thuật, đây là quá trình trao đổi bộ nhớ (Memory swapping). Khi RAM vật lý gần chạm ngưỡng giới hạn, Android sẽ chuyển các dữ liệu chưa dùng đến sang vùng lưu trữ dự phòng này, nhường chỗ cho các tác vụ hiện hữu. Kết quả là người dùng có thể mở nhiều tab trình duyệt hơn, giữ được nhiều ứng dụng chạy ngầm hơn mà máy vẫn duy trì được sự ổn định.

Dù không phải là tính năng gốc của Android, nhưng hầu hết các hãng smartphone hiện nay đều cung cấp tùy chọn này trong phần cài đặt. Chẳng hạn, người dùng Samsung có thể tìm thấy mục RAM Plus trong phần Device care, cho phép tùy chọn mở rộng thêm từ 2 - 8 GB tùy dòng máy. Chỉ cần một thao tác khởi động lại, chiếc điện thoại sẽ được tiếp thêm sức mạnh để xử lý các tác vụ nặng.

Các mức dung lượng dùng để thiết lập bộ nhớ RAM ảo ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMYGURU

Dù mang lại hiệu quả rõ rệt, nhưng RAM ảo không phải là giải pháp hoàn hảo. Tốc độ của bộ nhớ trong vẫn chậm hơn đáng kể so với RAM vật lý. Đặc biệt, với những dòng máy quá cũ sử dụng chuẩn bộ nhớ eMMC, việc lạm dụng RAM ảo có thể gây tác dụng ngược. Thêm vào đó, việc ghi và xóa dữ liệu liên tục trên ổ cứng cũng là một yếu tố cần cân nhắc về độ bền lâu dài.

Tuy nhiên, đối với những thiết bị đang cố gắng chạy các ứng dụng hiện đại, RAM ảo chính là giải pháp tối ưu nhất để kéo dài tuổi thọ sử dụng mà không tốn chi phí.