3 thủ phạm khiến điện thoại Android không nhận sạc

Đã bao giờ bạn 'tá hỏa' nhận ra chiếc smartphone Android của mình vẫn mắc kẹt ở mức 1% pin ngay lúc chuẩn bị ra khỏi nhà, dù cắm sạc trước đó cả tiếng đồng hồ? Đừng vội mang máy ra tiệm sửa chữa, thủ phạm đôi khi lại là những chi tiết đơn giản đến không ngờ.

Trừ khi bạn đang dùng một chiếc điện thoại cũ từ chục năm trước, một thiết bị Android thông thường hiếm khi tự nhiên mất đi chức năng sạc. Đa phần các sự cố sạc không vào pin đều xuất phát từ ba nguyên nhân chính là cổng sạc bị tắc nghẽn, cáp sạc kém chất lượng, hoặc hệ thống đang tự động kích hoạt chế độ bảo vệ máy.

Kiểm tra bụi và dị vật bên trong cổng sạc

Nếu khi cắm cáp sạc, bạn không còn nghe thấy tiếng 'tách' quen thuộc hay cảm thấy dây sạc bị lỏng lẻo, cấn cộm, thì 90% cổng USB đang chứa đầy bụi bẩn và xơ vải. Việc đút điện thoại vào túi quần mỗi ngày biến cổng sạc thành một thỏi nam châm hút bụi thực thụ.

Cổng sạc lâu ngày dễ bị biến thành nơi 'trú ẩn' của bụi bẩn và xơ vải ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SLASHGEAR

Cách xử lý nhanh là hãy tắt nguồn điện thoại. Dùng đèn pin soi vào cổng sạc, sau đó sử dụng tăm nhựa hoặc cọ đầu nhỏ để nhẹ nhàng khều rác ra ngoài. Nếu có vết bẩn cứng đầu, hãy dùng tăm bông tẩm một chút cồn công nghiệp (isopropyl 91%) để vệ sinh, sau đó để máy thật khô ráo trước khi cắm sạc lại.

Sợi cáp dỏm đã đến lúc nghỉ hưu

Nếu cổng sạc sạch bóng nhưng điện vẫn không vào pin, hãy nhìn lại sợi cáp của bạn. Việc sử dụng các loại cáp sạc giá rẻ, trôi nổi trên mạng thay vì cáp chính hãng sẽ khiến tuổi thọ của chúng tuột dốc không phanh. Các chân tiếp xúc bên trong cáp có thể đã bị mòn hoặc đứt ngầm. Giải pháp lúc này đơn giản là mượn một sợi cáp chính hãng khác để cắm thử. Nếu máy nhận sạc bình thường, đã đến lúc bạn nên đầu tư một sợi cáp mới chất lượng hơn.

Cáp sạc kém chất lượng sẽ gây gián đoạn việc sạc pin ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH EBAY

Vấp phải cảnh báo phát hiện độ ẩm

Các dòng smartphone Android hiện đại, đặc biệt là Samsung, được trang bị tính năng an toàn tự động ngắt sạc khi phát hiện có nước hoặc hơi ẩm trong cổng USB. Đây là lớp khiên bảo vệ bo mạch khỏi tình trạng chập cháy và ăn mòn. Nếu máy vừa tiếp xúc với nước, hãy kiên nhẫn để máy khô hoàn toàn ở nơi thoáng mát.

Chế độ cảnh báo cổng sạc bị ẩm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BGR

Tuy nhiên, đôi khi hệ thống này lại 'dở chứng' báo lỗi ngay cả khi máy đã khô ráo cả ngày do lỗi phần mềm hoặc cáp sạc bị ẩm do đọng hơi nước.

Mẹo khắc phục nhanh là đổi ổ cắm sang một khu vực khô ráo, thoáng gió hơn (tránh sạc trong phòng tắm).

Dùng thử một sợi cáp khác.

Khởi động lại máy.

Truy cập cài đặt Pin của máy để tắt tính năng sạc nhanh (Fast Charging) hoặc vào Quản lý ứng dụng để xóa bộ nhớ cache của mục cài đặt USB.

Chỉ bằng vài thao tác kiểm tra đơn giản, bạn hoàn toàn có thể cứu chiếc điện thoại của mình mà không tốn tiền. Nhưng nếu đã thử mọi cách mà máy vẫn 'đình công', đó là lúc nên tìm đến các trung tâm bảo hành uy tín để kiểm tra phần cứng chuyên sâu.