Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Thủ thuật

5 quy tắc vàng không nên bỏ qua khi mua điện thoại Android

Phong Đỗ
Phong Đỗ
09/02/2026 15:05 GMT+7

Đừng mua smartphone Android nếu bạn chưa biết 5 'quy tắc' dưới đây.

Thị trường smartphone Android đang trở nên 'ngộp' hơn bao giờ hết khi các ông lớn liên tục tung ra hàng loạt mẫu mã mới mỗi năm. Từ những chiếc máy giá rẻ vài triệu đồng đến những siêu phẩm flagship có giá cao, việc chọn được thiết bị phù hợp không hề đơn giản. Nếu bạn đang có ý định lên đời điện thoại, hãy nằm lòng 5 quy tắc dưới đây để vừa tiết kiệm túi tiền, vừa sở hữu thiết bị ưng ý nhất.

5 quy tắc vàng tuyệt đối không bỏ qua khi mua điện thoại Android - Ảnh 1.

Cần tìm hiểu kỹ lưỡng điều gì trước khi mua điện thoại Android?

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SLASHGEAR

1. Đừng để rơi vào 'bẫy' cấu hình

Sai lầm phổ biến nhất là vội vàng tìm hiểu về thiết bị trước khi xem xét ngân sách. Điện thoại Android vốn phủ kín mọi phân khúc, vì vậy hãy xác định rõ giới hạn chi tiêu của bạn để loại bỏ những lựa chọn không cần thiết.

  • Phân khúc phổ thông (dưới 5 triệu đồng): Phù hợp nhu cầu cơ bản như nghe gọi, lướt web (ví dụ: Galaxy A16).
  • Phân khúc tầm trung (10 - 13 triệu đồng): Hiệu năng ổn định, đủ dùng cho mọi người (ví dụ: Galaxy A56, Pixel 9a).
  • Phân khúc cao cấp (trên 20 triệu đồng): Đây là nơi hội tụ tinh hoa công nghệ, nhưng thường là vượt quá mức so với nhu cầu thực tế của người dùng bình thường.

2. Định nghĩa nhu cầu, bạn cần gì ở một chiếc điện thoại Android?

Không có chiếc điện thoại nào tốt nhất, chỉ có chiếc điện thoại phù hợp nhất. Hãy tự lập ra danh sách các tính năng bạn thực sự cần: Pin bền bỉ? Camera chụp đêm đẹp? Hay màn hình phải lớn để xem phim? Từ đó đưa ra lựa chọn hợp lý trong việc mua sắm của bạn.

3. Tìm hiểu kỹ lưỡng cấu hình

Đừng chỉ nhìn vào vẻ ngoài hào nhoáng của điện thoại Android. Hãy đọc những thông số kỹ thuật quan trọng dưới đây:

  • Chipset: Là 'động cơ' điều hành cốt lõi của cả thiết bị. Nếu muốn chơi game hay dùng AI, hãy chọn những điện thoại sở hữu con chip xếp 'đầu bảng' về hiệu năng (chẳng hạn như Snapdragon 8 Elite).
  • RAM: Hiện nay, bộ nhớ 4 GB là mức tối thiểu, nhưng con số 8 - 12 GB mới là lý tưởng để bạn có được trải nghiệm đa nhiệm mượt mà.
  • Bộ nhớ trong: Con số 64 GB đã bắt đầu lỗi thời trong thời điểm hiện tại. Hãy ưu tiên từ 128 GB hoặc 256 GB nếu bạn là người thích quay phim, chụp ảnh.

4. Các thông số về độ bền

Khi bỏ ra một số tiền lớn cho các dòng flagship, đừng quên kiểm tra chỉ số IP (chống nước, kháng bụi). Một chiếc máy đạt chuẩn IP68 sẽ giúp bạn yên tâm hơn trước những sự cố bất ngờ. Ngoài ra, hãy ưu tiên các hãng có cam kết cập nhật phần mềm lâu dài (như Samsung và Google với chính sách lên đến 7 năm) để chiếc điện thoại không trở thành 'đồ cổ' chỉ sau vài năm sử dụng.

5. Nghệ thuật 'săn' deal

Thay vì mua ngay khi vừa ra mắt với giá trên trời, bạn nên chọn mua flagship của năm ngoái. Ví dụ, khi Galaxy S25 Ultra ra mắt, việc chọn mua S24 Ultra sẽ giúp bạn tiết kiệm được một khoản tiền triệu mà trải nghiệm thực tế vẫn cao cấp. Đừng quên tận dụng các dịp lễ mua sắm lớn như Black Friday để có mức giá tốt nhất.

Tin liên quan

Một tỉ người dùng Android đang là 'mồi ngon' cho tin tặc

Một tỉ người dùng Android đang là 'mồi ngon' cho tin tặc

Số liệu từ StatCounter chỉ ra hơn 30% người dùng Android trên toàn cầu đang sử dụng phiên bản Android 13 hoặc cũ hơn.

Khám phá thêm chủ đề

Samsung Google điện thoại Android mua sắm Thông số kỹ thuật
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận