5 quy tắc vàng không nên bỏ qua khi mua điện thoại Android

Thị trường smartphone Android đang trở nên 'ngộp' hơn bao giờ hết khi các ông lớn liên tục tung ra hàng loạt mẫu mã mới mỗi năm. Từ những chiếc máy giá rẻ vài triệu đồng đến những siêu phẩm flagship có giá cao, việc chọn được thiết bị phù hợp không hề đơn giản. Nếu bạn đang có ý định lên đời điện thoại, hãy nằm lòng 5 quy tắc dưới đây để vừa tiết kiệm túi tiền, vừa sở hữu thiết bị ưng ý nhất.

1. Đừng để rơi vào 'bẫy' cấu hình

Sai lầm phổ biến nhất là vội vàng tìm hiểu về thiết bị trước khi xem xét ngân sách. Điện thoại Android vốn phủ kín mọi phân khúc, vì vậy hãy xác định rõ giới hạn chi tiêu của bạn để loại bỏ những lựa chọn không cần thiết.

Phân khúc phổ thông (dưới 5 triệu đồng) : Phù hợp nhu cầu cơ bản như nghe gọi, lướt web (ví dụ: Galaxy A16).

: Phù hợp nhu cầu cơ bản như nghe gọi, lướt web (ví dụ: Galaxy A16). Phân khúc tầm trung (10 - 13 triệu đồng) : Hiệu năng ổn định, đủ dùng cho mọi người (ví dụ: Galaxy A56, Pixel 9a).

: Hiệu năng ổn định, đủ dùng cho mọi người (ví dụ: Galaxy A56, Pixel 9a). Phân khúc cao cấp (trên 20 triệu đồng): Đây là nơi hội tụ tinh hoa công nghệ, nhưng thường là vượt quá mức so với nhu cầu thực tế của người dùng bình thường.

2. Định nghĩa nhu cầu, bạn cần gì ở một chiếc điện thoại Android?

Không có chiếc điện thoại nào tốt nhất, chỉ có chiếc điện thoại phù hợp nhất. Hãy tự lập ra danh sách các tính năng bạn thực sự cần: Pin bền bỉ? Camera chụp đêm đẹp? Hay màn hình phải lớn để xem phim? Từ đó đưa ra lựa chọn hợp lý trong việc mua sắm của bạn.

3. Tìm hiểu kỹ lưỡng cấu hình

Đừng chỉ nhìn vào vẻ ngoài hào nhoáng của điện thoại Android. Hãy đọc những thông số kỹ thuật quan trọng dưới đây:

Chipset : Là 'động cơ' điều hành cốt lõi của cả thiết bị. Nếu muốn chơi game hay dùng AI, hãy chọn những điện thoại sở hữu con chip xếp 'đầu bảng' về hiệu năng (chẳng hạn như Snapdragon 8 Elite).

: Là 'động cơ' điều hành cốt lõi của cả thiết bị. Nếu muốn chơi game hay dùng AI, hãy chọn những điện thoại sở hữu con chip xếp 'đầu bảng' về hiệu năng (chẳng hạn như Snapdragon 8 Elite). RAM : Hiện nay, bộ nhớ 4 GB là mức tối thiểu, nhưng con số 8 - 12 GB mới là lý tưởng để bạn có được trải nghiệm đa nhiệm mượt mà.

: Hiện nay, bộ nhớ 4 GB là mức tối thiểu, nhưng con số 8 - 12 GB mới là lý tưởng để bạn có được trải nghiệm đa nhiệm mượt mà. Bộ nhớ trong: Con số 64 GB đã bắt đầu lỗi thời trong thời điểm hiện tại. Hãy ưu tiên từ 128 GB hoặc 256 GB nếu bạn là người thích quay phim, chụp ảnh.

4. Các thông số về độ bền

Khi bỏ ra một số tiền lớn cho các dòng flagship, đừng quên kiểm tra chỉ số IP (chống nước, kháng bụi). Một chiếc máy đạt chuẩn IP68 sẽ giúp bạn yên tâm hơn trước những sự cố bất ngờ. Ngoài ra, hãy ưu tiên các hãng có cam kết cập nhật phần mềm lâu dài (như Samsung và Google với chính sách lên đến 7 năm) để chiếc điện thoại không trở thành 'đồ cổ' chỉ sau vài năm sử dụng.

5. Nghệ thuật 'săn' deal

Thay vì mua ngay khi vừa ra mắt với giá trên trời, bạn nên chọn mua flagship của năm ngoái. Ví dụ, khi Galaxy S25 Ultra ra mắt, việc chọn mua S24 Ultra sẽ giúp bạn tiết kiệm được một khoản tiền triệu mà trải nghiệm thực tế vẫn cao cấp. Đừng quên tận dụng các dịp lễ mua sắm lớn như Black Friday để có mức giá tốt nhất.