Một tỉ người dùng Android đang là 'mồi ngon' cho tin tặc

Dữ liệu trên cho thấy khoảng 1 tỉ người dùng Android đang sở hữu những chiếc điện thoại không còn được Google hỗ trợ và không thể nhận các bản cập nhật bảo mật. Tình trạng phân mảnh hệ điều hành Android lại một lần nữa trở thành vấn đề đáng lo ngại.

Sự phân mảnh chính là vấn đề đáng lo ngại nhất của thế giới Android ẢNH: REUTERS

Công ty an ninh mạng Zimperium cho biết, vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, hơn 50% thiết bị di động đang chạy các phiên bản hệ điều hành lỗi thời, trong đó một số lượng lớn đã bị xâm nhập hoặc nhiễm virus.

Khi cập nhật bảo mật trở thành bài toán nan giải của Android

Báo cáo trên đặc biệt nghiêm trọng đối với những người dùng điện thoại Android đời cũ khi họ không còn nhận được các bản cập nhật bảo mật hằng tháng. Ví dụ, bản cập nhật bảo mật Android tháng 12 vừa qua đã khắc phục 107 lỗ hổng bảo mật. Hãy tưởng tượng chiếc điện thoại người dùng sử dụng hằng ngày đang gặp phải các lỗi phần mềm nghiêm trọng mà không thể nhận được bản vá để khắc phục.

Trong khi đó, số lượng người dùng iPhone sử dụng các mẫu máy không còn được hỗ trợ thấp hơn nhiều. Dữ liệu ước tính của StatCounter cho thấy, khoảng 90% iPhone đang hoạt động trên toàn thế giới vẫn nhận được hỗ trợ phần mềm từ Apple, trong khi chỉ có 10% đã mất hỗ trợ. Nguyên nhân chính là do sự phân mảnh trong hệ sinh thái Android, với hàng trăm nhà sản xuất điện thoại khác nhau, trong khi iPhone có nhà sản xuất duy nhất.

Sự phân mảnh của Android đã được thảo luận từ nhiều năm trước và vẫn là một vấn đề quan trọng. Theo Security Boulevard, việc triển khai không đồng bộ tạo ra một mô hình quen thuộc nhưng khó chịu: các lỗ hổng đã được biết đến nhưng vẫn có thể bị khai thác trên nhiều thiết bị cho đến khi bản cập nhật được phát hành rộng rãi.

Việc mất hỗ trợ phần mềm trên điện thoại là một vấn đề nghiêm trọng. Khác với các nhà sản xuất Android, Apple chỉ cần nhấn một nút để cập nhật tất cả iPhone cùng một lúc. Trong khi đó, bản cập nhật Android phải tương thích với nhiều bộ xử lý và giao diện người dùng khác nhau. Tầm quan trọng của việc sở hữu một chiếc điện thoại Android nhận được các bản vá bảo mật trở nên rõ ràng khi kẻ tấn công nhắm vào dữ liệu cá nhân và thông tin đăng nhập của người dùng.