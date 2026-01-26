Sự thật về 'ma trận' cổng kết nối trên laptop khiến người dùng mất tiền oan

Theo MakeUseOf, cổng kết nối trên laptop hiện đại đang trở thành một 'cú lừa' về mặt thị giác. Cùng một hình dáng, nhưng cổng này có thể xử lý dữ liệu với tốc độ 'khủng' 20 - 40 Gbps, trong khi cổng ngay bên cạnh chỉ lẹt đẹt ở mức 5 Gbps. Sự nhập nhằng này không chỉ xảy ra với USB-C mà còn lan sang cả HDMI, khe thẻ nhớ SD và cổng âm thanh 3.5 mm.

Cạm bẫy laptop mang tên USB-C

Các nhà sản xuất yêu thích USB-C vì sự nhỏ gọn và tính năng đảo chiều tiện lợi. Tuy nhiên, chính sự đa năng này lại tạo ra sự hỗn loạn. Một cổng USB-C trên máy tính của bạn có thể là:

USB 3.1 : Tốc độ chỉ 5 Gbps.

: Tốc độ chỉ 5 Gbps. USB 3.2 Gen 2x2 : Tốc độ lên tới 20 Gbps.

: Tốc độ lên tới 20 Gbps. Thunderbolt 3/4 hoặc USB4: Tốc độ tới 40 Gbps, hỗ trợ xuất hình ảnh ra nhiều màn hình và sạc công suất lớn.

Cổng USB-C trên laptop có nhiều loại khác nhau dù giống hình dáng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH KENSINGTON

Nếu bạn là một nhiếp ảnh gia cần chép 50 GB ảnh RAW, sự khác biệt là rất lớn khi cổng 20 Gbps chỉ mất khoảng 20 phút, trong khi cổng 5 Gbps có thể mất cả tiếng. Chưa kể đến khả năng sạc (Power Delivery), một số cổng hỗ trợ sạc nhanh lên tới 240W, nhưng số khác chỉ đủ nguồn để sạc... điện thoại.

HDMI: Bình cũ nhưng rượu mới

Ngày nay, hầu hết laptop vẫn giữ cổng HDMI, nhưng đừng để vẻ ngoài đánh lừa. Vì:

HDMI 2.0 : Chỉ hỗ trợ băng thông 18 Gbps và xuất hình 4K ở 60 Hz.

: Chỉ hỗ trợ băng thông 18 Gbps và xuất hình 4K ở 60 Hz. HDMI 2.1: Băng thông nhảy vọt lên 48 Gbps, hỗ trợ 8K với tần số quét 60 Hz, cùng các tính năng gaming cao cấp như VRR (tần số quét biến thiên).

Nếu bạn mua một chiếc laptop gaming đắt tiền để chơi game trên màn hình 4K tần số quét cao, hãy soi thật kỹ xem đó là HDMI 2.0 hay 2.1. Cần lưu ý là hiện tại vẫn có nhiều mẫu Ultrabook giá rẻ vẫn 'mắc kẹt' ở chuẩn 2.0 cũ kỹ.

Cổng HDMI 2.0 cũ cần được lưu ý ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SLASHGEAR

Khe thẻ nhớ và cổng LAN

Ngày nay, khi xu hướng làm laptop mỏng nhẹ lên ngôi, người dùng đã buộc phải đánh đổi rất nhiều thứ, trong đó có:

Khe thẻ SD : Nếu laptop của bạn còn giữ lại khe cắm này, hãy kiểm tra xem nó là chuẩn UHS-I (104 MB/giây) hay UHS-II (312 MB/giây). Với người dùng làm phim quay 4K, UHS-II là bắt buộc, nhưng nhiều laptop chỉ trang bị chuẩn cũ để cắt giảm chi phí.

: Nếu laptop của bạn còn giữ lại khe cắm này, hãy kiểm tra xem nó là chuẩn UHS-I (104 MB/giây) hay UHS-II (312 MB/giây). Với người dùng làm phim quay 4K, UHS-II là bắt buộc, nhưng nhiều laptop chỉ trang bị chuẩn cũ để cắt giảm chi phí. Cổng Ethernet (LAN): Sự tiện lợi của Wi-Fi là không phải bàn cãi, nhưng kết nối này lại thiếu đi sự ổn định. Một cổng Ethernet vật lý (1G, 2,5G hay 10G) vẫn tiện lợi cho game thủ và người làm việc cần đường truyền ổn định. Tuy nhiên, cổng này đang dần biến mất, buộc người dùng phải mua thêm Hub chuyển đổi.

Cổng LAN đang bị cắt giảm để đáp ứng nhu cầu mỏng nhẹ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH LIFEWIRE

Âm thanh 3,5 mm và kỷ nguyên Digital

Jack cắm tai nghe 3,5 mm cũng đang chịu chung số phận với cổng LAN. Dù USB-C Audio (kỹ thuật số) hứa hẹn mang lại chất lượng âm thanh sạch hơn nhờ DAC rời, nhưng sự tiện dụng của jack 3,5 mm (analog) vẫn là điều khó thay thế. Việc dùng đầu chuyển đổi USB-C sang 3,5 mm giá rẻ thường dẫn đến trải nghiệm âm thanh tệ hại và nhiễu sóng.

Jack cắm cổng 3,5 mm trên laptop ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH UGREEN

Lời khuyên

Khi chọn mua laptop, đừng tin vào các biểu tượng in cạnh cổng kết nối vì chúng thường không đầy đủ hoặc gây hiểu lầm. Hãy tìm đọc bảng thông số kỹ thuật chi tiết:

Người dùng cơ bản : Cần ít nhất USB 3.2, một cổng HDMI và USB-C có hỗ trợ sạc (PD).

: Cần ít nhất USB 3.2, một cổng HDMI và USB-C có hỗ trợ sạc (PD). Sáng tạo nội dung : Bắt buộc phải có Thunderbolt 4 hoặc USB4, khe thẻ nhớ UHS-II và màn hình chuẩn màu.

: Bắt buộc phải có Thunderbolt 4 hoặc USB4, khe thẻ nhớ UHS-II và màn hình chuẩn màu. Game thủ: Ưu tiên HDMI 2.1 và cổng LAN tốc độ cao.

Đừng để sự thiếu hiểu biết về các cổng kết nối tạo ra những 'nút thắt cổ chai' khó chịu trong quá trình sử dụng thiết bị đắt tiền của bạn.