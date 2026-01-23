Điện thoại NexPhone có thể chạy cùng lúc Android, Windows và Linux

Những người dùng còn luyến tiếc thời hoàng kim của Lumia hay mơ về thiết bị duy nhất có thể làm mọi thứ, thì NexPhone chính là câu trả lời. Chiếc điện thoại này không chỉ mang 'linh hồn' của Windows Phone trở lại mà còn làm được điều không tưởng khi có thể chạy cả Windows, Android và Linux.

NexPhone: Thiết bị '3 trong 1' độc đáo

NexPhone đang thu hút sự chú ý lớn của giới công nghệ khi định vị mình là người kế thừa tinh thần của Windows Phone. Được trang bị chipset Qualcomm mạnh mẽ, điểm hấp dẫn nhất của thiết bị này là khả năng khởi động và chạy mượt mà 3 hệ điều hành phổ biến nhất thế giới: Android cho giải trí di động, Windows cho công việc văn phòng và Linux cho các tác vụ lập trình chuyên sâu.

NexPhone ra mắt với khả năng 'cân' cả 3 hệ điều hành ẢNH: NEX COMPUTER

Không chỉ là điện thoại, NexPhone được thiết kế để thay thế máy tính khi cần thiết. Với cổng USB Type-C 3.1 hỗ trợ xuất hình ảnh, người dùng có thể kết nối trực tiếp thiết bị với màn hình rời.

Hãng cũng cung cấp kèm một Hub chuyển đổi đa năng, bao gồm:

2 cổng USB Type-C (hỗ trợ sạc nhanh PD).

2 cổng USB Type-A cho chuột và bàn phím.

1 cổng HDMI để xuất hình ảnh chất lượng cao.

Về kết nối không dây, máy tích hợp những công nghệ mới nhất như Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 và NFC.

Dù tập trung vào tính năng phần mềm, phần cứng của NexPhone cũng khá đầy đủ cho nhu cầu sử dụng hỗn hợp:

Pin : 5.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 18W và sạc không dây.

: 5.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 18W và sạc không dây. Camera: Cụm camera sau gồm cảm biến chính 64 MP và góc siêu rộng 13 MP. Mặt trước là camera selfie 10 MP.

Nhà sản xuất thẳng thắn thừa nhận NexPhone có thể không hấp dẫn những người dùng phổ thông đang quen với các mẫu flagship bóng bẩy. Thay vào đó, nó là một thiết bị phụ bền bỉ, lý tưởng cho những người cần một chiếc máy tính bỏ túi linh hoạt chạy Linux hoặc Windows mọi lúc mọi nơi.

NexPhone được niêm yết với giá 549 USD (khoảng 14,4 triệu đồng). Hiện tại, người dùng đã có thể đặt trước trên trang web của hãng với khoản cọc 199 USD (5,2 triệu đồng). Dự kiến, những chiếc máy đầu tiên sẽ đến tay người dùng vào quý 3/2026.