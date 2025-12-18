LG và Dolby phát triển công nghệ âm thanh vòm không dây đỉnh cao

Nếu từng khó chịu vì mớ dây cáp HDMI hay dây loa chạy dọc ngang phòng khách để thiết lập dàn âm thanh vòm, thì thông tin từ LG và Dolby sẽ khiến bạn thở phào nhẹ nhõm. Kỷ nguyên của Dolby Atmos không dây hoàn toàn đã chính thức bắt đầu.

Cuộc cách mạng âm thanh vòm không dây từ LG và Dolby

Trước thềm triển lãm công nghệ lớn nhất hành tinh CES 2026, LG vừa hé lộ LG Sound Suite - dòng loa thanh (soundbar) đầu tiên trên thế giới hỗ trợ giao thức FlexConnect mới nhất của Dolby.

Trước đây, để tận hưởng âm thanh không gian (spatial audio) chuẩn Dolby Atmos, người dùng bắt buộc phải có TV hỗ trợ, đầu thu AV hoặc loa thanh và quan trọng nhất là phải kết nối chúng bằng cáp HDMI (thường là qua cổng eARC).

Công nghệ FlexConnect mới sẽ biến phòng khách thành rạp phim không dây ẢNH: LG

Tuy nhiên, với LG Sound Suite và FlexConnect, mọi rào cản vật lý đó sẽ bị xóa bỏ. Hệ thống này cho phép người dùng kết nối không dây từ TV đến một hệ thống âm thanh 'khủng' gồm 1 loa thanh, 1 loa siêu trầm (subwoofer) và tới 4 loa vệ tinh, tạo nên cấu hình âm thanh vòm 13.1.7 kênh đầy uy lực mà không cần cắm bất kỳ sợi dây tín hiệu nào vào TV.

Một nỗi trăn trở khác của người chơi âm thanh là việc bố trí loa. Không phải phòng khách nào cũng vuông vắn hay có chỗ đặt loa vệ tinh ở vị trí lý tưởng.

Công nghệ FlexConnect giải quyết triệt để vấn đề này bằng tính năng tự động cân chỉnh thông minh. Bạn có thể đặt loa ở bất kỳ đâu - trên kệ lệch, góc phòng hay giá sách - hệ thống sẽ tự đo đạc không gian và tối ưu hóa âm thanh để mang lại trải nghiệm vòm tốt nhất, bất chấp địa hình.

Để sử dụng được tính năng này, cả TV và loa đều phải hỗ trợ chuẩn FlexConnect. Hiện tại, LG Sound Suite là loa thanh duy nhất làm được điều này, và nó được thiết kế để hoạt động hoàn hảo với các dòng TV LG đời 2026 sắp ra mắt.

Giới công nghệ đang đồn đoán về sự xuất hiện của các mẫu TV LG OLED C6 và G6 tại CES 2026 vào tháng 1 tới. Viễn cảnh đập hộp một chiếc OLED C6 siêu mỏng và kết nối ngay lập tức với hệ thống Sound Suite 13.1.7 kênh mà không cần lo lắng về việc đi dây âm tường thực sự là một giấc mơ đối với các tín đồ điện ảnh tại gia.

Ngoài ra, LG cũng hứa hẹn một số mẫu TV đời 2025 sẽ được cập nhật phần mềm để hỗ trợ công nghệ này trong tương lai.