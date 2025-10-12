Loạt công nghệ âm thanh đáng chú ý vừa đổ bộ thị trường Việt

Trong khuôn khổ triển lãm diễn ra ngày 11 - 12.10, nhà phân phối PGI đã giới thiệu một loạt giải pháp và sản phẩm âm thanh mới, thu hút sự quan tâm của giới công nghệ và người yêu âm thanh.

Nhà phân phối PGI đã giới thiệu một loạt các giải pháp và sản phẩm âm thanh mới Ảnh: T.L



Một trong những thông tin được quan tâm là sự trở lại của Onkyo, thương hiệu âm thanh Nhật Bản quen thuộc với nhiều thế hệ người dùng Việt. Sau một thời gian vắng bóng, Onkyo đã chính thức quay lại thị trường Việt Nam thông qua PGI. Tâm điểm của lần trở lại này là mẫu ampli xem phim Onkyo TX-RZ70, thiết bị hỗ trợ đầy đủ các công nghệ âm thanh vòm tiên tiến như THX Certified, Dolby Atmos, DTS:X và IMAX Enhanced, hướng đến phân khúc người dùng rạp phim tại gia cao cấp.

Cũng tại sự kiện, thương hiệu âm thanh Đức Sennheiser đã đánh dấu cột mốc 80 năm di sản bằng việc ra mắt phiên bản giới hạn của mẫu tai nghe không dây Momentum 4 Wireless. Phiên bản đặc biệt này có thiết kế họa tiết graffiti độc đáo, bên cạnh đó là dòng sản phẩm Accentum series nhắm đến phân khúc người dùng năng động hơn.

Ngoài hai tên tuổi lớn, sự kiện cũng là nơi ra mắt của nhiều sản phẩm mới từ các thương hiệu khác. Alpha Works (Mỹ) đã giới thiệu loạt tai nghe không dây mới hướng đến người dùng trẻ, tích hợp công nghệ True Wireless Stereo (TWS) cho phép ghép đôi hai loa để tạo hiệu ứng âm thanh nổi.

Bên cạnh trải nghiệm trọn vẹn hệ sinh thái âm thanh, khách tham quan khi tham gia trải nghiệm và mua sắm trực tiếp tại khu vực trưng bày PGI trong P.H.E Show 2025 sẽ được hưởng ưu đãi bán hàng độc quyền lên đến 50%, chỉ có trong 2 ngày triển lãm Ảnh: T.L



Ngoài ra, không gian triển lãm còn trưng bày nhiều giải pháp âm thanh đa dạng khác, từ hệ thống loa xem phim tại gia JBL Stage 2, các dòng tai nghe audiophile và tai nghe kiểm âm chuyên dụng của AKG, cho đến các sản phẩm Hi-Fi từ Bowers & Wilkins hay TEAC.

Sự góp mặt của hàng loạt sản phẩm và công nghệ mới tại P.H.E Show 2025 cho thấy thị trường thiết bị âm thanh giải trí cá nhân và gia đình tại Việt Nam vẫn đang rất sôi động. Việc Onkyo quay trở lại và các tên tuổi lớn như Sennheiser, JBL, AKG... liên tục ra mắt phiên bản mới phản ánh nhu cầu ngày càng cao của người dùng đối với các trải nghiệm âm thanh chất lượng và được tích hợp những công nghệ tiên tiến nhất.