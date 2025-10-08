JBL ra mắt loa giải trí Boombox 4

Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
08/10/2025 20:15 GMT+7

Thương hiệu JBL tiếp tục khẳng định phong cách âm nhạc đỉnh cao - khuấy động bầu không khí tiệc tùng với sự ra mắt chính thức tại Việt Nam JBL Boombox 4.

Được tạo ra để làm rung chuyển không gian, thổi bùng mọi cuộc tụ họp và kết nối mọi người qua âm thanh mạnh mẽ, JBL Boombox 4 không chỉ là một chiếc loa chơi nhạc - mà còn đại diện cho chất âm đúng chất JBL: âm trầm dồn dập, bùng nổ cùng công nghệ tiên tiến hàng đầu.

JBL ra mắt loa giải trí 'tiệc tùng' Boombox 4 - Ảnh 1.

JBL Boombox 4 hỗ trợ kháng nước và bụi theo chuẩn IP68

Ảnh: JBL

JBL Boombox 4 được trang bị AI Sound Boost, công nghệ tăng cường âm thanh thông minh giúp các driver hoạt động mạnh mẽ hơn và vang lớn hơn mà vẫn giữ được độ trong trẻo. Kết quả là chất âm JBL ProSound trứ danh: dải cao trong trẻo, dải trầm sâu lắng và năng lượng lan tỏa ở mọi mức âm lượng.

Mang đến sức mạnh di động vượt trội, Boombox 4 nhẹ hơn gần 1 kg so với phiên bản tiền nhiệm, giúp việc mang theo, di chuyển và tổ chức tiệc ở bất cứ đâu trở nên dễ dàng hơn. Đừng để trọng lượng đánh lừa bạn - phiên bản này tăng đến 50% công suất khi sử dụng pin. Nhẹ hơn nhưng "chất" hơn.

Ngoài ra, với JBL Boombox 4, người dùng không chỉ nghe mà còn nhìn thấy âm trầm qua logo JBL phát sáng màu trắng hoặc cam khi bật Bass Boost. Người dùng có thể chọn giữa hai chế độ Deep Bass hoặc Punchy Bass và để loa tự động tinh chỉnh cho trải nghiệm tốt nhất.

Được thiết kế để kết nối mọi người ở bất cứ đâu, JBL Boombox 4 sở hữu cấu trúc bền bỉ với chân đế chắc chắn và đạt chuẩn chống nước, chống bụi IP68. Dù là hồ bơi, công viên hay bãi biển - loa luôn sẵn sàng cho mọi cuộc vui. Ngoài ra, tính năng Auracast cho phép kết nối tức thì với các loa JBL tương thích để tạo nên không gian âm thanh sống động hơn bao giờ hết.

Tại thị trường Việt Nam, JBL Boombox 4 hiện được chào bán với giá 13,9 triệu đồng. Sản phẩm được phân phối chính hãng bởi Công ty TNHH Phúc Giang (PGI) và các hệ thống bán ủy quyền bởi PGI.

