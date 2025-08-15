Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thương hiệu âm thanh JBL vừa chính thức ra mắt tại Việt Nam dòng loa thanh (soundbar) Bar MK2 thế hệ mới tại Việt Nam, bao gồm ba mẫu: Bar 1000MK2, Bar 800MK2 và Bar 500MK2.

Dòng sản phẩm này đã được JBL trang bị hàng loạt công nghệ âm thanh tiên tiến như MultiBeam 3.0 và PureVoice 2.0, hứa hẹn mang lại trải nghiệm âm thanh không gian đắm chìm, chuẩn rạp chiếu phim ngay tại gia.

JBL ra mắt dòng loa thanh cao cấp Bar MK2 tại Việt Nam - Ảnh 1.

JBL Bar 500MK2 với phiên bản soundbar màu trắng thanh lịch lần đầu tiên được JBL ra mắt

Ảnh: T.L

Thừa hưởng chuyên môn sâu rộng của JBL trong lĩnh vực âm thanh chuyên nghiệp, JBL Bar MK2 thế hệ mới hội tụ những cải tiến và nâng cấp công nghệ hiện đại. Các sản phẩm đều được trang bị công nghệ MultiBeam 3.0 độc quyền của HARMAN, kiến tạo trải nghiệm âm thanh không gian đắm chìm từ loa loa thanh duy nhất. Cộng hưởng với Dolby Atmos, DTS:X và loa vòm không dây tháo rời, các tín đồ điện ảnh sẽ được trải nghiệm cảm giác ngồi hàng ghế VIP của rạp chiếu phim ngay tại chính ngôi nhà của mình.

Trải nghiệm thưởng âm không chỉ dừng lại ở âm thanh không gian đắm chìm, mà còn đi sâu vào khả năng cảm nhận từng chi tiết âm thanh. JBL lần đầu tích hợp công nghệ SmartDetails mới của HARMAN cho JBL Bar MK2 thế hệ mới, nhằm tái tạo những sắc thái âm thanh tinh tế từ tiếng bước chân khẽ khàng cho đến tiếng sàn nhà kẽo kẹt… mang chuẩn mực của điện ảnh ngoài rạp về nhà bạn.

Công nghệ AI Sound Boost lần đầu tiên ứng dụng trên dòng loa này, giúp những cảnh phim cao trào giờ đây càng thêm phần kịch tính với âm trầm mạnh mẽ, tiếng reo hò của những trận cầu bóng đá cuồng nhiệt không méo tiếng ngay cả ở mức âm lượng lớn… Cùng với đó là công nghệ PureVoice 2.0 tối ưu độ trong trẻo và rõ ràng của âm thoại, đi kèm khả năng kết nối nâng cao, thiết kế tinh tế và mỏng nhẹ hơn, hòa hợp với mọi kiến trúc nội thất. Với những trang bị công nghệ hiện đại, JBL Bar MK2 thế hệ mới sẽ mang âm thanh sống động, chất lượng cao đến không gian phòng khách theo cách chưa từng có.

Cả ba sản phẩm mới đều có thể được điều khiển và tùy chỉnh qua JBL One - ứng dụng cho phép truyền phát trực tuyến toàn diện và cá nhân hóa sâu sắc. Người dùng có thể truyền phát bất cứ nội dung từ bất kỳ dịch vụ âm nhạc và thiết bị nào - dù là nội dung âm thanh độ phân giải cao hay âm thanh không gian, từ cả ứng dụng của JBL One và các ứng dụng âm nhạc phổ biến đã đăng ký khác.

Tại thị trường Việt Nam, JBL Bar 1000MK2, JBL Bar 800MK2 và JBL Bar 500MK2 được phân phối chính hãng bởi Công ty TNHH Phúc Giang và mở bán từ ngày 15.8, với giá bán lần lượt là 33,9 triệu đồng; 24,9 triệu đồng và 17,9 triệu đồng.

