Công nghệ Sản phẩm

JBL ra mắt tai nghe thiết kế dạng mở Sense Lite

Thành Luân
Thành Luân
12/09/2025 15:32 GMT+7

JBL vừa chính thức giới thiệu JBL Sense Lite - dòng tai nghe mở (open ear) mới nhất, ứng dụng công nghệ JBL OpenSound, mang đến âm thanh sống động, giàu bass nhưng vẫn đảm bảo sự thoải mái khi đeo lâu và giữ trọn kết nối với nhịp sống xung quanh.

Khác với tai nghe nhét tai hay chụp tai truyền thống, JBL Sense Lite cho phép người dùng thưởng thức âm nhạc chất lượng cao mà không bị cách ly hoàn toàn khỏi môi trường. Đây là yếu tố quan trọng giúp đảm bảo an toàn khi di chuyển, tập luyện ngoài trời hay làm việc trong môi trường nhiều hoạt động - nơi vẫn cần nhận biết các âm thanh xung quanh như tiếng xe cộ, thông báo công cộng hay cuộc trò chuyện gần đó.

JBL ra mắt tai nghe thiết kế dạng mở Sense Lite - Ảnh 1.

JBL Sense Lite với thiết kế dạng mở

Ảnh: JBL

Không chỉ dừng ở tính năng mở, JBL Sense Lite được tích hợp thuật toán Adaptive Bass Boost - tối ưu dải trầm, mang lại trải nghiệm cân bằng và giàu cảm xúc, khắc phục hạn chế thường thấy của các dòng tai nghe mở khác.

Không chỉ dừng lại ở sự thoải mái, JBL còn tái định nghĩa chuẩn mực của âm thanh mở bằng công nghệ tiên tiến, mang đến chất âm vượt trội và dải bass trầm ấm, giàu năng lượng thông qua công nghệ độc quyền JBL OpenSound. Được hỗ trợ bởi thuật toán Adaptive Bass Boost, hệ thống thông minh tự điều chỉnh mức bass theo thời gian thực dựa trên âm lượng, đảm bảo tinh chỉnh chính xác. Nhờ đó, người dùng có thể tận hưởng dải trầm sâu lắng, sống động, nâng tầm trải nghiệm nghe nhạc ở bất kỳ môi trường nào.

Không chỉ tiện dụng trong thiết kế, JBL Sense Lite còn được trang bị những tính năng thông minh giúp việc đa nhiệm trở nên dễ dàng hơn. Tính năng Multi-Point Connection cho phép chuyển đổi mượt mà giữa hai thiết bị, lý tưởng để xử lý song song cuộc gọi công việc và giải trí cá nhân mà không bị gián đoạn. Sự tích hợp với Google Fast Pair và Audio Switch giúp ghép nối và chuyển đổi thiết bị nhanh chóng, trong khi Google Find My Device hỗ trợ định vị tai nghe khi thất lạc, giảm thiểu thời gian gián đoạn và sự bất tiện.

Với chuẩn kháng nước và bụi IP54, JBL Sense Lite trở thành lựa chọn lý tưởng cho tập luyện, di chuyển và mọi hoạt động thường nhật. Sản phẩm hỗ trợ thời lượng nghe nhạc lên đến 32 giờ, đủ năng lượng cho cả ngày. Chỉ với 10 phút sạc nhanh, người dùng có thêm 3 giờ phát nhạc, giúp duy trì kết nối liền mạch mà không bị gián đoạn.

Tại thị trường Việt Nam, JBL Sense Lite hiện được chào bán với giá 2,59 triệu đồng.

