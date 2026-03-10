Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Thả rơi tự do Galaxy S26 Ultra, không cần khung titan vẫn 'sống sót'

Phong Đỗ
10/03/2026 10:37 GMT+7

Bài kiểm tra độ bền của Galaxy S26 Ultra mỏng 7,9 mm, thiết bị sống sót thần kỳ dù mất đi lớp giáp titan.

Quyết định loại bỏ khung viền titan cao cấp để quay trở lại với chất liệu Armor Aluminum 2 trên Galaxy S26 Ultra đã khiến cộng đồng công nghệ nổ ra những cuộc tranh cãi gay gắt. Nhiều người dùng thẳng thừng gọi đây là một bước 'hạ cấp' khó hiểu. Samsung thì một mực khẳng định đây là sự lựa chọn hoàn hảo nhất.

Vậy rốt cuộc, khi đối mặt với những cú rơi khắc nghiệt ngoài đời thực, lớp giáp nhôm này có thực sự bảo vệ được siêu phẩm đắt đỏ của Samsung?

Galaxy S26 Ultra cứng cáp ra sao trong bài thử nghiệm thả rơi tự do?

YouTuber PBKreviews đã mang đến câu trả lời rõ ràng nhất thông qua một bài thử nghiệm thả rơi thực tế dành riêng cho Galaxy S26 Ultra. Kết quả thu được khá khả quan và tiếp tục chứng minh sức sống mãnh liệt của vật liệu Armor Aluminum 2, dù sự thật là máy không thể sống sót một cách hoàn hảo không tì vết.

Galaxy S26 Ultra với khung nhôm vẫn có độ bền không kém cạnh viền titan

Ngay trong lần va chạm trực diện đầu tiên với mặt sàn bê tông, phần mặt kính bao phủ ống kính tele 50 MP mới đã xuất hiện vết nứt. Tuy nhiên, giới chuyên môn đánh giá đây có thể là do thiết kế vòng viền camera mỏng hơn của thế hệ này, hoặc đơn thuần chỉ là một góc rơi thiếu may mắn. Đáng chú ý, bản thân phần khung viền Armor Aluminum 2 lại chống chịu cực kỳ tốt. Dù các vết xước và móp méo để lại có vẻ sâu và lộ rõ hơn so với lớp viền titan của S25 Ultra, nhưng mọi thiệt hại đều dừng lại ở mức độ xước xát bề mặt thay vì ảnh hưởng đến phần cứng bên trong.

Kết quả bài kiểm tra này càng trở nên ấn tượng hơn khi Galaxy S26 Ultra là chiếc điện thoại dòng Ultra mỏng nhất trong lịch sử của Samsung. Rõ ràng, nhôm Armor Aluminum 2 không hề là một loại vật liệu kém cỏi. Nó có thể dễ xước hơn một chút, nhưng sự khác biệt đó gần như không ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng hàng ngày của người dùng.

Có thể thấy, Galaxy S26 Ultra vẫn là một 'kẻ cứng đầu' thực thụ, sẵn sàng đồng hành cùng người dùng trong mọi trường hợp va vấp của đời sống hằng ngày.

Samsung Galaxy S26 Ultra trải nghiệm

