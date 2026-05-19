One UI 8.5 đổ bộ hàng loạt điện thoại Galaxy từ cao cấp tới giá rẻ

Theo SamMobile, Samsung đã khiến cộng đồng công nghệ bất ngờ khi đồng loạt phát hành bản cập nhật One UI 8.5 ổn định cho nhiều dòng máy thuộc các phân khúc giá khác nhau, thay vì bắt người dùng phải chờ đợi như trước.

Samsung gây sốc khi tung One UI 8.5 cho nhiều dòng máy cùng lúc

Thông thường, ông lớn công nghệ Hàn Quốc sẽ áp dụng chiến lược cuốn chiếu là ưu tiên các dòng flagship mới nhất như Galaxy Z và Galaxy S trước, sau đó mới dần mở rộng sang các dòng máy cũ hơn hoặc thuộc phân khúc tầm trung, giá rẻ như Galaxy A, Galaxy M và Galaxy F sau vài tuần, thậm chí vài tháng.

Samsung tiếp tục mở rộng triển khai One UI 8.5 cho nhiều máy Galaxy ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMOBILE

Đồng thời, thị trường quê nhà Hàn Quốc luôn là nơi được trải nghiệm đầu tiên trước khi bản cập nhật cập bến các khu vực khác. Tuy nhiên, với One UI 8.5, Samsung dường như đang thay đổi hoàn toàn chiến lược để tăng tốc tối đa.

Theo đó, bản dựng ổn định của One UI 8.5 bắt đầu được tung ra từ ngày 6.5 cho dòng Galaxy S26 tại Hàn Quốc. Chỉ chưa đầy một tuần sau, vào ngày 11.5, bản cập nhật này đã nhanh chóng được mở rộng ra phạm vi toàn cầu cho các dòng flagship cao cấp nhất.

Nếu đúng như kịch bản cũ, người dùng các dòng máy đời cũ hoặc dòng máy tầm trung như Galaxy A sẽ phải đợi thêm một thời gian khá dài. Nhưng bất ngờ đã xảy ra vào sáng 18.5, Samsung đồng loạt kích hoạt lệnh cập nhật cho một danh sách dài các thiết bị trên toàn thế giới, sớm hơn nhiều so với lịch trình dự kiến hằng năm.

Nếu đang sở hữu một trong các thiết bị dưới đây, bạn đã có thể sẵn sàng nâng cấp hệ điều hành mới:

Dòng điện thoại gập : Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5

: Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5 Dòng Galaxy S24 : Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra

: Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra Dòng Galaxy S23 : Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE

: Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE Dòng Galaxy A: Galaxy A56, Galaxy A36

Để kiểm tra xem thiết bị của mình đã nhận được thông báo cập nhật hay chưa, người dùng có thể truy cập vào mục Cài đặt (Settings) > Cập nhật phần mềm (Software update) > Tải về và cài đặt (Download and install).