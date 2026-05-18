Mẹo xóa ứng dụng rác giúp điện thoại Galaxy chạy mượt mà

Nếu đang sở hữu một chiếc điện thoại Samsung Galaxy, đặc biệt là các dòng máy tầm trung, nhiều người dùng chắc hẳn từng phải khó chịu khi thấy khay ứng dụng bỗng dưng xuất hiện các trò chơi hoặc ứng dụng mua sắm lạ.

Thủ phạm đứng sau không ai khác chính là tính năng tự động cài đặt được bật mặc định của Galaxy Store. Kết hợp với hàng chục dịch vụ chạy ngầm của Bixby, Samsung Free hay AR Zone, chiếc điện thoại của bạn đang phải 'gồng gánh' một lượng tác vụ khổng lồ ngay cả khi đang trong túi quần.

Cách dọn dẹp ứng dụng rác giúp điện thoại Galaxy mượt mà hơn

Để giải quyết triệt để tình trạng này, một thử nghiệm mới đây bởi trang công nghệ Android Police đã chỉ ra cách xóa tận gốc các ứng dụng hệ thống này thông qua công cụ ADB (Android SDK Platform Tools) trên máy tính - một giải pháp can thiệp sâu, an toàn và không cần root máy.

Những ứng dụng vốn được coi là 'bất khả xâm phạm' như trợ lý ảo Bixby, chợ ứng dụng Galaxy Store, các dịch vụ chèn thêm của nhà mạng và thậm chí là bộ phần mềm cài sẵn của Microsoft (Outlook, LinkedIn) đều bị xóa sạch một cách dễ dàng. Người dùng chỉ nên giữ lại các công cụ thực sự tối ưu riêng cho phần cứng như hệ thống bảo mật Knox Security, Samsung Notes và bàn phím mặc định của One UI.

Kết quả hồi sinh chiếc điện thoại một cách kinh ngạc

Chỉ với 30 phút thực hiện và một sợi cáp USB, chiếc điện thoại đã có sự lột xác hoàn toàn về hiệu năng:

Thời lượng pin tăng vọt : Biểu đồ tiêu thụ pin giảm hẳn các cột chạy ngầm vô lý, máy dễ dàng sống sót qua một ngày dài làm việc với lượng pin dư dả.

: Biểu đồ tiêu thụ pin giảm hẳn các cột chạy ngầm vô lý, máy dễ dàng sống sót qua một ngày dài làm việc với lượng pin dư dả. Tiết kiệm dữ liệu di động : Tình trạng ngốn mạng 4G/5G ngầm chấm dứt hoàn toàn do Galaxy Store không còn tự ý tải ứng dụng rác.

: Tình trạng ngốn mạng 4G/5G ngầm chấm dứt hoàn toàn do Galaxy Store không còn tự ý tải ứng dụng rác. Giao diện sạch sẽ: Khay ứng dụng trở nên gọn gàng, nhẹ nhàng như một chiếc máy mới đập hộp.

Phương pháp này chứng minh rằng phần cứng của các dòng Galaxy tầm trung hiện nay không hề yếu, chúng chỉ đang bị 'bóp nghẹt' bởi các phần mềm cài đặt sẵn từ nhà sản xuất. Trong khi chờ đợi một tùy chọn cho phép từ chối ứng dụng rác khi thiết lập máy từ Samsung, công cụ ADB vẫn là giải pháp hàng đầu để người dùng tự cứu lấy chiếc điện thoại của mình.