Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Thủ thuật

Mẹo xóa ứng dụng rác giúp điện thoại Galaxy chạy mượt mà

Phong Đỗ
Phong Đỗ
18/05/2026 12:44 GMT+7

Tại sao điện thoại Galaxy hay tự tải game lạ và nhanh hết pin? Hãy bắt tay vào việc dọn dẹp các ứng dụng thừa thãi.

Nếu đang sở hữu một chiếc điện thoại Samsung Galaxy, đặc biệt là các dòng máy tầm trung, nhiều người dùng chắc hẳn từng phải khó chịu khi thấy khay ứng dụng bỗng dưng xuất hiện các trò chơi hoặc ứng dụng mua sắm lạ.

Thủ phạm đứng sau không ai khác chính là tính năng tự động cài đặt được bật mặc định của Galaxy Store. Kết hợp với hàng chục dịch vụ chạy ngầm của Bixby, Samsung Free hay AR Zone, chiếc điện thoại của bạn đang phải 'gồng gánh' một lượng tác vụ khổng lồ ngay cả khi đang trong túi quần.

Mẹo xóa ứng dụng rác giúp điện thoại Galaxy mượt mà, pin tăng gấp rưỡi - Ảnh 1.

Điện thoại Galaxy tầm trung bị 'bóp nghẹt' hiệu năng vì ứng dụng rác

ẢNH: SAMSUNG

Cách dọn dẹp ứng dụng rác giúp điện thoại Galaxy mượt mà hơn

Để giải quyết triệt để tình trạng này, một thử nghiệm mới đây bởi trang công nghệ Android Police đã chỉ ra cách xóa tận gốc các ứng dụng hệ thống này thông qua công cụ ADB (Android SDK Platform Tools) trên máy tính - một giải pháp can thiệp sâu, an toàn và không cần root máy.

Những ứng dụng vốn được coi là 'bất khả xâm phạm' như trợ lý ảo Bixby, chợ ứng dụng Galaxy Store, các dịch vụ chèn thêm của nhà mạng và thậm chí là bộ phần mềm cài sẵn của Microsoft (Outlook, LinkedIn) đều bị xóa sạch một cách dễ dàng. Người dùng chỉ nên giữ lại các công cụ thực sự tối ưu riêng cho phần cứng như hệ thống bảo mật Knox Security, Samsung Notes và bàn phím mặc định của One UI.

Kết quả hồi sinh chiếc điện thoại một cách kinh ngạc

Chỉ với 30 phút thực hiện và một sợi cáp USB, chiếc điện thoại đã có sự lột xác hoàn toàn về hiệu năng:

  • Thời lượng pin tăng vọt: Biểu đồ tiêu thụ pin giảm hẳn các cột chạy ngầm vô lý, máy dễ dàng sống sót qua một ngày dài làm việc với lượng pin dư dả.
  • Tiết kiệm dữ liệu di động: Tình trạng ngốn mạng 4G/5G ngầm chấm dứt hoàn toàn do Galaxy Store không còn tự ý tải ứng dụng rác.
  • Giao diện sạch sẽ: Khay ứng dụng trở nên gọn gàng, nhẹ nhàng như một chiếc máy mới đập hộp.

Phương pháp này chứng minh rằng phần cứng của các dòng Galaxy tầm trung hiện nay không hề yếu, chúng chỉ đang bị 'bóp nghẹt' bởi các phần mềm cài đặt sẵn từ nhà sản xuất. Trong khi chờ đợi một tùy chọn cho phép từ chối ứng dụng rác khi thiết lập máy từ Samsung, công cụ ADB vẫn là giải pháp hàng đầu để người dùng tự cứu lấy chiếc điện thoại của mình.

Tin liên quan

Cách giúp điện thoại Galaxy giá rẻ chạy mượt mà như mới

Cách giúp điện thoại Galaxy giá rẻ chạy mượt mà như mới

Điện thoại Samsung Galaxy giá rẻ của bạn bị lag? Hãy thử ngay những thay đổi dưới đây để máy mượt như mới.

Khám phá thêm chủ đề

Samsung điện thoại Galaxy ứng dụng rác cửa hàng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận