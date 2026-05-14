Google công bố loạt máy Samsung Galaxy hỗ trợ AirDrop

Phong Đỗ
14/05/2026 14:11 GMT+7

Samsung Galaxy đã chính thức hỗ trợ AirDrop, hoạt động tương thích cùng hệ sinh thái Apple.

Nhiều năm qua, việc gửi một tấm ảnh hay video chất lượng cao từ Android sang iPhone luôn là một 'cực hình' đối với người dùng. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất giữa hai hệ điều hành này đang chính thức sụp đổ. Sau khi ra mắt trên dòng Pixel 10 và Galaxy S26, Google đã xác nhận sẽ mở rộng tính năng AirDrop thông qua Quick Share lên hàng loạt thiết bị cao cấp của Samsung.

Nhiều điện thoại Galaxy đã hỗ trợ AirDrop

Danh sách những thiết bị Galaxy hỗ trợ AirDrop

Theo Alanna Veiga, quản lý sản phẩm của nhóm Android, những thiết bị Galaxy sau đây sẽ sớm nhận được bản cập nhật One UI 8.5 để kích hoạt tính năng này:

  • Dòng S: Galaxy S24, S24+, S24 Ultra và dòng Galaxy S25 vừa ra mắt.
  • Dòng màn hình gập: Galaxy Z Flip6, Z Flip7, Z Fold6, Z Fold7.
  • Đặc biệt: Mẫu điện thoại gập ba độc đáo Galaxy Z TriFold cũng nằm trong danh sách ưu tiên.

Những cái tên đình đám một thời như Galaxy S23 series hay các dòng máy tầm trung như Galaxy A, M hiện vẫn chưa có tên trong danh sách. Vậy, tại sao các dòng máy cũ lại bị từ chối? Câu trả lời nằm ở phần cứng.

Việc hỗ trợ AirDrop trên Android không đơn giản là cài đặt một ứng dụng. Google đã phải 'giải mã ngược' giao thức mạng AWDL độc quyền của Apple, vốn là linh hồn của AirDrop, và tái cấu trúc nó bằng ngôn ngữ lập trình Rust để đảm bảo tốc độ và tính bảo mật tuyệt đối.

Công nghệ này đòi hỏi chipset thế hệ mới phải có khả năng tối ưu hóa mạng ở mức độ sâu để có thể giao tiếp trực tiếp với thiết bị Apple qua kết nối ngang hàng (peer-to-peer). Điều này đồng nghĩa với việc các dòng chip đời cũ hoặc chip trên các dòng máy giá rẻ sẽ không đủ 'lực' để vận hành tính năng này.

Việc Google nỗ lực đưa AirDrop lên Android được giới chuyên gia đánh giá là một bước tiến lớn, giúp người dùng tự do hơn khi lựa chọn thiết bị mà không còn lo lắng về việc bị đóng khung trong hệ sinh thái duy nhất.

