Google xác nhận nhiều Chromebook có thể 'lột xác' thành GoogleBook

Trong một cuộc phỏng vấn với Chrome Unboxed, Phó chủ tịch Google John Maletis cho biết một số mẫu Chromebook sẽ có khả năng chuyển đổi sang GoogleBook thông qua bản cập nhật firmware. Điều đó cho thấy Google đang định hướng máy tính xách tay của mình sang nền tảng Android, với sự tích hợp sâu hơn của Gemini vào trải nghiệm người dùng và các ứng dụng Android.

Mặc dù vậy, điều đó không có nghĩa người dùng Chromebook hiện tại có thể hứng khởi. Google chưa công bố danh sách các mẫu Chromebook đủ điều kiện nâng cấp, thời gian triển khai cụ thể, cũng như không rõ liệu các mẫu Chromebook được nâng cấp có tương đương về hiệu năng với phần cứng GoogleBook mới hay không.

Vấn đề mấu chốt là khả năng tương thích. Mặc dù Google đã xác nhận lộ trình cập nhật firmware cho một số Chromebook, danh sách thiết bị cụ thể vẫn chưa được công bố, khiến người dùng phải chờ đợi thêm thông tin.

Các thiết bị GoogleBook đầu tiên sẽ là những mẫu máy cao cấp, với sự hợp tác của các nhà sản xuất như Lenovo, Acer, ASUS, HP và Dell để xây dựng các yêu cầu về bộ xử lý, bộ nhớ, dung lượng lưu trữ và bố cục bàn phím. Do đó, việc đáp ứng các tiêu chuẩn này không phải là điều hiển nhiên cho toàn bộ dòng Chromebook.

Tương lai của Chromebook sẽ đi về đâu?

Về tương lai của ChromeOS, Google khẳng định hệ điều hành này sẽ không biến mất ngay lập tức. Các Chromebook hiện tại vẫn được hỗ trợ theo thời gian đã hứa, bao gồm cam kết cập nhật trong 10 năm, có thể kéo dài đến năm 2034 cho một số thiết bị. Đây là thông tin rất quan trọng đối với người dùng tại nhà, trường học hoặc nơi làm việc.

Google tiếp tục phát triển các thiết bị Chromebook và Chromebook Plus, những người dùng không tham gia vào quá trình chuyển đổi sang GoogleBook sẽ không bị mất các bản cập nhật. Các tính năng quen thuộc của ChromeOS, như bàn làm việc ảo, chèn nhanh và trình ghi màn hình, cũng sẽ được giữ lại.

Mặc dù Google chưa công bố lịch trình triển khai cụ thể, nhưng sẽ không bất ngờ nếu quá trình chuyển đổi từ Chromebook sang GoogleBook sẽ không diễn ra đồng đều ở mọi thị trường. Theo nguồn tin, các thiết bị dành cho người tiêu dùng sẽ được chuyển đổi trước, trong khi lĩnh vực giáo dục và doanh nghiệp sẽ áp dụng phương thức thận trọng hơn để bảo vệ tính ổn định và các công cụ quản lý.