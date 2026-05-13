Google công bố Googlebook nhằm thay đổi hoàn toàn cách dùng máy tính

Nền tảng Googlebook sẽ được trang bị trên các thiết bị từ những thương hiệu máy tính xách tay nổi tiếng như Acer, Asus, Dell, HP và Lenovo, dự kiến sẽ ra mắt vào mùa thu năm nay.

Glowbar sẽ là thiết kế đặc trưng trên Googlebook ẢNH: GOOGLE

Điểm nổi bật của Googlebook chính là tính năng Magic Pointer, được phát triển bởi Google DeepMind với mục tiêu cho phép Gemini tương tác trực tiếp với con trỏ chuột của người dùng. Khi di chuyển con trỏ trên màn hình, Gemini sẽ cung cấp các gợi ý theo ngữ cảnh. Ví dụ, chỉ cần trỏ chuột vào một ngày trong email, nó sẽ tự động đề xuất lên lịch một cuộc họp. Hoặc khi chọn hai hình ảnh, Gemini có thể ghép chúng lại với nhau mà không cần người dùng phải cài đặt ứng dụng hay nhập lệnh.

Ngoài ra, Googlebook còn tích hợp tính năng Create your Widget nhằm cho phép người dùng tạo các tiện ích tùy chỉnh bằng cách mô tả ý tưởng bằng ngôn ngữ tự nhiên. Công cụ này sẽ lấy thông tin từ Gmail, Google Calendar và web để tạo ra một bảng điều khiển cá nhân hóa, từ đó giúp người dùng dễ dàng sắp xếp chi tiết chuyến bay, đặt phòng khách sạn và theo dõi chuyến đi.

Hoạt động liền mạch giữa Googlebook và Android

Một điểm đáng chú ý khác là Googlebook sẽ hoạt động liền mạch với điện thoại Android. Tính năng Quick Access cho phép người dùng duyệt, tìm kiếm và chèn tệp từ điện thoại vào máy tính xách tay mà không cần chuyển dữ liệu. Người dùng cũng có thể chạy các ứng dụng Android trực tiếp trên máy tính mà không cần tải xuống hay sử dụng các điều khiển cảm ứng mô phỏng.

Nhiều tính năng mới được cung cấp trên Googlebook ẢNH: GOOGLE

Mỗi chiếc Googlebook sẽ được trang bị một thanh đèn LED (glowbar) trên thân máy, không chỉ là dấu hiệu nhận biết trực quan mà còn có chức năng hữu ích. Google cho biết các thiết bị này sẽ có nhiều hình dạng và kích thước khác nhau, chạy trên một hệ điều hành hiện đại được thiết kế cho trí thông minh, nhiều khả năng là Aluminium OS - nền tảng kết hợp giữa ChromeOS và Android.

Hiện tại, thông số kỹ thuật và giá cả cụ thể của dòng Googlebook vẫn chưa được công bố. Google chỉ chia sẻ một số chi tiết về các tính năng phần mềm, do đó sức hấp dẫn thực sự của Googlebook sẽ phụ thuộc vào những gì các đối tác sản xuất mang đến vào mùa thu này.