Apple sắp khai tử MacBook Neo giá 599 USD dù bán chạy

Theo CNET, dấu hỏi về tương lai của MacBook Neo 256 GB được đặt ra không lâu sau khi Apple thông báo sẽ ngừng sản xuất dòng Mac Mini cơ bản và nâng giá bán lẻ của mẫu máy tính để bàn này từ 599 USD lên 799 USD.

MacBook Neo được trang bị phiên bản chọn lọc của chip A18 Pro từ iPhone 16 Pro nhưng vẫn hút khách ẢNH: CNET

Trong bản tin Culpium của mình, nhà phân tích Tim Culpan cho biết Apple đang chuẩn bị cho một đợt sản xuất mới của MacBook Neo, với số lượng dự kiến tăng từ 5 - 6 triệu chiếc lên 10 triệu chiếc. Tuy nhiên, do đã sử dụng hết nguồn cung cấp chip A18 Pro từ iPhone 16 Pro, Apple sẽ cần sản xuất một lô chip A18 Pro mới cho các mẫu Neo này. Việc sản xuất chip mới sẽ làm giảm biên lợi nhuận của Neo, vì vậy Culpan cho rằng Apple có thể quyết định ngừng bán phiên bản 599 USD, thay vào đó định vị MacBook Neo 699 USD là lựa chọn "cơ bản".

Apple đã không lường trước việc MacBook Neo bán quá chạy

Ra mắt vào tháng 3, MacBook Neo đã nhanh chóng trở thành sản phẩm bán chạy. CEO Tim Cook thừa nhận công ty đã rất lạc quan về sản phẩm nhưng đánh giá thấp mức độ nhiệt tình mà MacBook Neo nhận được. Do nhu cầu cao, Apple đã tiêu thụ hàng tồn kho MacBook Neo nhanh hơn dự kiến, vì vậy công ty cần sản xuất thêm mẫu hiện tại để đáp ứng nhu cầu.

Cốt lõi của MacBook Neo là các phiên bản chip A18 Pro được chọn lọc từ lô sản xuất cho iPhone 16 Pro. Những chip này có một lỗi nhỏ ở 1 trong 6 lõi đồ họa và không được sử dụng cho iPhone 16 Pro, dẫn đến việc MacBook Neo chỉ có 5 lõi GPU.

Đối mặt với chi phí sản xuất tăng cao cho đợt sản xuất thứ hai, Apple có thể sẽ loại bỏ phiên bản 256 GB giá thấp nhất, tương tự như động thái với Mac Mini. Nếu điều này xảy ra, phiên bản 699 USD với ổ SSD 512 GB và Touch ID sẽ trở thành lựa chọn duy nhất.

Ngoài ra, người dùng có thể không nên kỳ vọng vào một phiên bản MacBook Neo mới với chip A18 Pro có hiệu năng đồ họa tốt hơn, vì Apple có thể sẽ tắt một trong các GPU để đảm bảo sự đồng đều. Tuy nhiên, có thể người dùng sẽ được chào đón các tùy chọn màu sắc mới cho Neo nhằm làm dịu những phản ứng tiêu cực về việc tăng giá.

Cuối cùng, mặc dù một số người có thể không quá buồn khi phiên bản 599 USD biến mất, sẽ không ít người như sinh viên và giáo viên phải tiếc nuối sự ra đi của lựa chọn này, bất kể có màu sắc mới hay không.