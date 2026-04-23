Sau MacBook Neo, Apple hướng đến Mac Neo giá rẻ

Kiến Văn
23/04/2026 16:51 GMT+7

Sau khi gây bất ngờ với MacBook Neo giá rẻ, Apple tiếp tục được đồn đoán có thể mở rộng sang máy tính để bàn phổ thông.

MacBook Neo là lần đầu tiên Apple bước vào phân khúc laptop giá rẻ dưới 700 USSD, phá vỡ suy nghĩ lâu nay rằng Apple sẽ chỉ tập trung vào thị trường cao cấp. Phân khúc laptop giá rẻ, từ 500 USD đến 800 USD, đã là lợi thế cạnh tranh lớn của hệ sinh thái Windows trong suốt hai thập kỷ qua.

Apple đang áp sát thị trường máy tính để bàn giá rẻ

Việc sở hữu chip A18 Pro có trên dòng iPhone 16 Pro cho phép Apple tái sử dụng linh kiện cũ để tiết kiệm chi phí sản xuất. Thậm chí, một số nhà phân tích cho biết số chip này có thể được coi là "miễn phí" đối với Apple, cho phép công ty tạo ra lợi nhuận từ những sản phẩm phụ.

Quan trọng hơn, thị trường laptop Windows dưới 700 USD đang gặp khó khăn với nhiều hạn chế và sự không hài lòng từ khách hàng. Mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn trong bối cảnh thiếu hụt chip làm ảnh hưởng đến việc định giá các sản phẩm này.

Sau MacBook Neo là Mac Neo

Nhưng đó không phải là tất cả khi thông tin về Mac Neo đã xuất hiện. Mặc dù không có thông tin chính thức về việc Apple sẽ phát hành Mac Neo, nhưng nếu đúng, đây chính là bước chuyển lớn trong chiến lược sản phẩm của hãng.

Theo các tin đồn, Mac Neo có thể sử dụng chip A19 Pro và được bán với giá chỉ khoảng 299 USD. Mặc dù thị trường máy tính để bàn không lớn, nhưng một sản phẩm giá rẻ như vậy có thể thu hút sự quan tâm từ các đối tượng trẻ, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục. Thị trường giáo dục là một mảnh đất màu mỡ cho Apple, khi iPhone đã chiếm hơn 55% thị trường smartphone tại Mỹ. Một chiếc máy tính để bàn giá rẻ sẽ là lựa chọn hấp dẫn cho các trường học đã đầu tư vào hệ sinh thái của Apple.

Việc Apple gia nhập thị trường máy tính để bàn giá rẻ thông qua Mac Neo có thể tạo ra áp lực lớn lên các đối thủ cạnh tranh. Mặc dù hiện tại chưa có thông tin xác thực về việc phát triển sản phẩm này, nhưng MacBook Neo đã cho thấy Apple sẵn sàng tận dụng lợi thế về chip để thâm nhập vào các thị trường mà trước đây họ đã bỏ qua.

Tin liên quan

Người dùng trẻ Việt Nam chuộng MacBook giá rẻ

Người dùng trẻ Việt Nam chuộng MacBook giá rẻ

Ngày đầu mở bán MacBook Neo - mẫu laptop giá rẻ của Apple - thu hút sự quan tâm lớn của học sinh, sinh viên và người dùng trẻ do mẫu mã đẹp, giá dễ tiếp cận.

Khám phá thêm chủ đề

MacBook Neo Apple Mac Neo Máy tính để bàn máy tính windows
