Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Apple ra MacBook giá rẻ, Microsoft vội vàng tung chiêu dụ sinh viên

Kiến Văn
18/04/2026 13:30 GMT+7

Trước mối nguy từ MacBook Neo, Microsoft đã nhanh chóng tung ra các thiết bị Windows với giá cạnh tranh kèm các dịch vụ như Microsoft 365 và Xbox Game Pass.

Đặc biệt, để thu hút đối tượng sinh viên đại học, Microsoft đã tung chương trình khuyến mãi khi mua laptop Windows trước ngày 31.7 sẽ được hưởng một năm sử dụng miễn phí Microsoft 365 Premium, Xbox Game Pass Ultimate và một bộ điều khiển Xbox tùy chỉnh. Các nhà bán lẻ lớn như Best Buy, Amazon, Walmart và Dell cũng đang tích cực tham gia vào chương trình khuyến mãi này, giới thiệu các mẫu máy tính Windows được thiết kế để cạnh tranh với MacBook Neo về cả giá cả lẫn cấu hình.

Microsoft tung nhiều ưu đãi cho sinh viên khi mua máy tính Windows

Theo Techspot, chiếc MacBook giá 599 USD (hoặc 499 USD cho sinh viên) của Apple đang xâm nhập vào thị trường mà trước đây được coi là "lãnh địa" của Windows. Các nhà sản xuất laptop Windows như Dell, HP, Lenovo và Acer thường định giá thấp hơn đáng kể so với mức giá khởi điểm khoảng 900 USD của MacBook Air. Tuy nhiên, MacBook Neo đã thay đổi cục diện này.

Mặc dù cấu hình của nó có thể không ấn tượng với người dùng chuyên nghiệp, nhưng sản phẩm đã đưa macOS và chất lượng chế tạo của Apple vào phân khúc mà trước đây chỉ thuộc về Windows. Nhu cầu ban đầu cho thấy Apple đã chạm đúng vào điểm mấu chốt, khi doanh số MacBook Neo vượt xa kỳ vọng nội bộ, tạo áp lực lên chuỗi cung ứng cho phép hãng duy trì mức giá cạnh tranh.

Microsoft muốn tạo cơ hội cho các đối tác

Chiến dịch quảng bá của Microsoft dường như nhằm cân bằng lại mọi thứ, tạo cơ hội cho các đối tác giới thiệu những lựa chọn thay thế có thể đáp ứng hoặc vượt trội hơn về thông số kỹ thuật với mức giá tương đương hoặc thấp hơn.

Chẳng hạn, Lenovo IdeaPad Slim 3 15,6 inch hiện cung cấp CPU Ryzen 7 5825U và 16 GB RAM, so với 8 GB RAM của MacBook Neo, cùng tùy chọn ổ SSD 512 GB hoặc 1 TB được bán với giá khởi điểm 530 USD. Phiên bản Snapdragon X của máy tính này cũng có giá 500 USD. Một lựa chọn khác là HP OmniBook 3 16 với cấu hình tương tự, có giá chỉ 430 USD.

Để nhận ưu đãi từ Microsoft, người mua cần đăng nhập bằng tài khoản Microsoft và làm theo hướng dẫn trên thiết bị sau khi thiết lập để xác minh sinh viên. Hướng dẫn sẽ được gửi qua email. Lưu ý rằng cả hai gói đăng ký đều tự động gia hạn và yêu cầu phương thức thanh toán, vì vậy những ai có ý định hủy đăng ký cần thực hiện trước khi thời gian dùng thử kết thúc.

Người dùng trẻ Việt Nam chuộng MacBook giá rẻ

Ngày đầu mở bán MacBook Neo - mẫu laptop giá rẻ của Apple - thu hút sự quan tâm lớn của học sinh, sinh viên và người dùng trẻ do mẫu mã đẹp, giá dễ tiếp cận.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận