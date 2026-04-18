Apple ra MacBook giá rẻ, Microsoft vội vàng tung chiêu dụ sinh viên

Đặc biệt, để thu hút đối tượng sinh viên đại học, Microsoft đã tung chương trình khuyến mãi khi mua laptop Windows trước ngày 31.7 sẽ được hưởng một năm sử dụng miễn phí Microsoft 365 Premium, Xbox Game Pass Ultimate và một bộ điều khiển Xbox tùy chỉnh. Các nhà bán lẻ lớn như Best Buy, Amazon, Walmart và Dell cũng đang tích cực tham gia vào chương trình khuyến mãi này, giới thiệu các mẫu máy tính Windows được thiết kế để cạnh tranh với MacBook Neo về cả giá cả lẫn cấu hình.

Theo Techspot, chiếc MacBook giá 599 USD (hoặc 499 USD cho sinh viên) của Apple đang xâm nhập vào thị trường mà trước đây được coi là "lãnh địa" của Windows. Các nhà sản xuất laptop Windows như Dell, HP, Lenovo và Acer thường định giá thấp hơn đáng kể so với mức giá khởi điểm khoảng 900 USD của MacBook Air. Tuy nhiên, MacBook Neo đã thay đổi cục diện này.

Mặc dù cấu hình của nó có thể không ấn tượng với người dùng chuyên nghiệp, nhưng sản phẩm đã đưa macOS và chất lượng chế tạo của Apple vào phân khúc mà trước đây chỉ thuộc về Windows. Nhu cầu ban đầu cho thấy Apple đã chạm đúng vào điểm mấu chốt, khi doanh số MacBook Neo vượt xa kỳ vọng nội bộ, tạo áp lực lên chuỗi cung ứng cho phép hãng duy trì mức giá cạnh tranh.

Microsoft muốn tạo cơ hội cho các đối tác

Chiến dịch quảng bá của Microsoft dường như nhằm cân bằng lại mọi thứ, tạo cơ hội cho các đối tác giới thiệu những lựa chọn thay thế có thể đáp ứng hoặc vượt trội hơn về thông số kỹ thuật với mức giá tương đương hoặc thấp hơn.

Chẳng hạn, Lenovo IdeaPad Slim 3 15,6 inch hiện cung cấp CPU Ryzen 7 5825U và 16 GB RAM, so với 8 GB RAM của MacBook Neo, cùng tùy chọn ổ SSD 512 GB hoặc 1 TB được bán với giá khởi điểm 530 USD. Phiên bản Snapdragon X của máy tính này cũng có giá 500 USD. Một lựa chọn khác là HP OmniBook 3 16 với cấu hình tương tự, có giá chỉ 430 USD.

Để nhận ưu đãi từ Microsoft, người mua cần đăng nhập bằng tài khoản Microsoft và làm theo hướng dẫn trên thiết bị sau khi thiết lập để xác minh sinh viên. Hướng dẫn sẽ được gửi qua email. Lưu ý rằng cả hai gói đăng ký đều tự động gia hạn và yêu cầu phương thức thanh toán, vì vậy những ai có ý định hủy đăng ký cần thực hiện trước khi thời gian dùng thử kết thúc.