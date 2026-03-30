Microsoft Office đang trở thành gánh nặng và những lựa chọn thay thế

Theo BGR, từng là tiêu chuẩn vàng của mọi văn phòng trên thế giới, nhưng bước sang năm 2026, Microsoft Office đang tự đẩy người dùng rời xa mình bởi các đợt tăng giá và sự 'cưỡng ép' sử dụng AI (trí tuệ nhân tạo).

Tượng đài Microsoft Office đang lung lay

Đầu năm 2025, Microsoft đã thực hiện một bước đi gây tranh cãi khi tăng giá toàn bộ các gói dịch vụ Microsoft 365. Lý do được đưa ra là việc tích hợp sâu chatbot AI Copilot vào mọi ngóc ngách từ Word đến Excel để phục vụ cái gọi là 'vibe working' (làm việc theo cảm hứng).

Tuy nhiên, thay vì sự hào hứng, gã khổng lồ phần mềm lại nhận về làn sóng chỉ trích dữ dội. Trên các diễn đàn công nghệ như Reddit, hàng ngàn người dùng đã gọi Copilot là 'kẻ phá bĩnh' quy trình làm việc. Việc phải trả thêm tiền cho một tính năng AI mà mình không hề có ý định sử dụng, cộng với việc các thao tác cơ bản như tìm kiếm email trên Outlook trở nên chậm chạp, đã khiến niềm tin vào thương hiệu này giảm sút nghiêm trọng.

Microsoft Office đã hết thời? ẢNH: MICROSOFT

Sự thất vọng không chỉ dừng lại ở giá cả. Người dùng ngày càng lo ngại về quyền riêng tư và tác động môi trường của các mô hình AI ngốn điện năng. Trong khi đó, phiên bản Office Home 2024 vĩnh viễn dù có giá 179,99 USD (khoảng 4,7 triệu đồng) nhưng lại bị cắt xén tối đa các tính năng quan trọng như Teams hay Outlook, đồng thời không được nhận bất kỳ bản cập nhật nào.

Nhiều người dùng đặt câu hỏi: Tại sao phải trả phí bản quyền hằng năm cho một phần mềm hoạt động kém hiệu quả hơn cả những phiên bản cũ đã bị Microsoft khai tử?

Những lựa chọn thay thế hoàn toàn miễn phí

Sự sa sút của Microsoft đã tạo cơ hội vàng cho các đối thủ miễn phí lên ngôi. Chẳng hạn như:

Google Drive : Với Docs, Sheets và Slides, người dùng không chỉ có một công cụ làm việc mượt mà, mà còn sở hữu khả năng cộng tác trực tuyến. Ngay cả gói trả phí cao nhất của Google cũng chỉ tương đương với gói cơ bản nhất của Microsoft.

: Với Docs, Sheets và Slides, người dùng không chỉ có một công cụ làm việc mượt mà, mà còn sở hữu khả năng cộng tác trực tuyến. Ngay cả gói trả phí cao nhất của Google cũng chỉ tương đương với gói cơ bản nhất của Microsoft. LibreOffice: Dành cho những ai hoài niệm về giao diện thuần túy của Office thời hoàng kim. Đây là bộ công cụ mã nguồn mở hoàn toàn miễn phí, không quảng cáo và không thu thập dữ liệu người dùng.

Đã đến lúc thừa nhận rằng, trừ khi công việc của bạn bắt buộc phải dùng các định dạng đặc thù của Microsoft, nếu không, việc chi tiền cho Office 365 trong năm 2026 dường như là một sự lãng phí không đáng có.