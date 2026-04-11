Người dùng trẻ Việt Nam chuộng MacBook giá rẻ

MacBook Neo chính thức đến tay người dùng Việt Nam từ ngày 10.4. Ngay trong ngày đầu mở bán, các hệ thống phân phối chính hãng của Apple tại Việt Nam đều ghi nhận sức mua ấn tượng.

Theo ông Nguyễn Như Thành, Phó Giám đốc Ng ành hàng Apple, hệ thống FPT Shop, trong ngày đầu mở bán, MacBook Neo nhận được sự quan tâm tích cực từ khách hàng, đặc biệt là nhóm học sinh, sinh viên và người dùng trẻ. "Lượng khách đến trải nghiệm tại cửa hàng khá tốt, cho thấy nhu cầu dùng thử dòng MacBook mới với mức giá dễ tiếp cận từ Apple. Trong đó màu hồng nhận được nhiều sự quan tâm. Phiên bản 512 GB Touch ID có sức bán tốt hơn dự kiến", ông Thành nói.

Trong khi đó, hệ thống Di Động Việt ghi nhận tình trạng khan hàng cục bộ ngay trong ngày đầu mở bán khi phiên bản màu hồng nhận được sự quan tâm lớn. Các phiên bản khác như màu vàng cũng ghi nhận sức bán tốt.

MacBook Neo đến tay người dùng Việt Nam từ ngày 10.4 ẢNH: THIÊN TRƯỜNG

Đại diện hệ thống Di động Việt nhận định trong vài ngày tới, nếu sức mua tiếp tục duy trì ở mức cao, một số phiên bản màu đặc biệt như hồng, vàng có thể xuất hiện tình trạng "cháy hàng". Hệ thống đang lên phương án để điều phối hàng, đảm bảo phục vụ nhu cầu của khách hàng trước khi có thông tin về đợt nhập hàng tiếp theo.

Theo các hệ thống bán lẻ, thông thường nhu cầu mua sắm laptop không mang tính cấp bách như các sản phẩm công nghệ khác. Tuy nhiên, MacBook Neo lại cho thấy sức hút rất lớn khi được khách hàng đón nhận tích cực ngay từ giai đoạn đầu, kể cả ở thời điểm chỉ mới đăng ký nhận thông tin. Tại CellphoneS, hệ thống ghi nhận gần 4.000 khách hàng quan tâm và đăng ký thông tin trước khi sản phẩm mở bán.

"Chỉ trong chưa đầy 1 ngày mở bán tại hai thị trường trọng điểm Hà Nội và TP.HCM, hệ thống đã ghi nhận hơn 100 khách hàng sở hữu MacBook Neo. Tỷ lệ mua giữa hai phiên bản dung lượng 256 GB và 512 GB khá đồng đều, cho thấy sự cân nhắc linh hoạt giữa nhu cầu sử dụng và ngân sách của người dùng", đại diện CellphoneS nhận định.

Theo các chuyên gia quan sát thị trường, MacBook Neo đang là model nổi bật trong phân khúc 16 - 18 triệu đồng. Máy phù hợp với khách hàng học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng và cả doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với nhóm khách hàng muốn nâng cấp laptop cũ nhưng không cần các tính năng quá cao cấp, máy đáp ứng tốt các thao tác sử dụng cơ bản, dễ dùng và kết nối liền mạch hệ sinh thái giữa macOS và iOS.

MacBook Neo mới của Apple sở hữu thiết kế nhôm với bốn màu nổi bật gồm hồng, xanh, bạc và vàng. Máy được trang bị màn hình Liquid Retina 13 inch, dùng chip A18 Pro. Đây là lần đầu tiên Apple trang bị chip tương tự iPhone cho MacBook. Máy cũng chỉ có bộ nhớ RAM 8 GB cùng hai lựa chọn về dung lượng ổ cứng là 256 GB và 512 GB. Điều này khiến nhiều người hoài nghi về hiệu năng thực tế của MacBook Neo.

Tại Việt Nam, MacBook Neo có giá 16,5 triệu đồng cho phiên bản 256 GB và 18,9 triệu cho phiên bản 512 GB. Theo chính sách của Apple, người dùng là học sinh, sinh viên, người làm trong ngành giáo dục có thể mua máy rẻ hơn khoảng 2,5 triệu đồng so với giá công bố.

Trong khi đó, các hệ thống bán lẻ tại Việt Nam cũng tung ra nhiều ưu đãi trong ngày đầu mở bán như giảm trực tiếp 500.000 - 600.000 đồng, trả góp 0%, quay số trúng thưởng hoặc trợ giá đến 3 triệu đồng nếu khách hàng thu cũ đổi mới.

Các hệ thống bán lẻ cho biết tình trạng khan hàng cục bộ có thể xảy ra trong những ngày đầu do nhu cầu của người dùng tăng vọt, tuy nhiên khách hàng vẫn có thể trực tiếp đến cửa hàng và mua máy ngay, không phải chờ. Nếu mua online từ Apple Store, người dùng sẽ phải chờ 2 - 4 tuần mới có thể nhận máy.