Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Sản phẩm Máy tính

Người dùng trẻ Việt Nam chuộng MacBook giá rẻ

Khương Nha
11/04/2026 08:23 GMT+7

Ngày đầu mở bán MacBook Neo - mẫu laptop giá rẻ của Apple - thu hút sự quan tâm lớn của học sinh, sinh viên và người dùng trẻ do mẫu mã đẹp, giá dễ tiếp cận.

MacBook Neo chính thức đến tay người dùng Việt Nam từ ngày 10.4. Ngay trong ngày đầu mở bán, các hệ thống phân phối chính hãng của Apple tại Việt Nam đều ghi nhận sức mua ấn tượng. 

Theo ông Nguyễn Như Thành, Phó Giám đốc Ngành hàng Apple, hệ thống FPT Shop, trong ngày đầu mở bán, MacBook Neo nhận được sự quan tâm tích cực từ khách hàng, đặc biệt là nhóm học sinh, sinh viên và người dùng trẻ. "Lượng khách đến trải nghiệm tại cửa hàng khá tốt, cho thấy nhu cầu dùng thử dòng MacBook mới với mức giá dễ tiếp cận từ Apple. Trong đó màu hồng nhận được nhiều sự quan tâm. Phiên bản 512 GB Touch ID có sức bán tốt hơn dự kiến", ông Thành nói.

Trong khi đó, hệ thống Di Động Việt ghi nhận tình trạng khan hàng cục bộ ngay trong ngày đầu mở bán khi phiên bản màu hồng nhận được sự quan tâm lớn. Các phiên bản khác như màu vàng cũng ghi nhận sức bán tốt. 

MacBook Neo đến tay người dùng Việt Nam từ ngày 10.4

Đại diện hệ thống Di động Việt nhận định trong vài ngày tới, nếu sức mua tiếp tục duy trì ở mức cao, một số phiên bản màu đặc biệt như hồng, vàng có thể xuất hiện tình trạng "cháy hàng". Hệ thống đang lên phương án để điều phối hàng, đảm bảo phục vụ nhu cầu của khách hàng trước khi có thông tin về đợt nhập hàng tiếp theo.

Theo các hệ thống bán lẻ, thông thường nhu cầu mua sắm laptop không mang tính cấp bách như các sản phẩm công nghệ khác. Tuy nhiên, MacBook Neo lại cho thấy sức hút rất lớn khi được khách hàng đón nhận tích cực ngay từ giai đoạn đầu, kể cả ở thời điểm chỉ mới đăng ký nhận thông tin. Tại CellphoneS, hệ thống ghi nhận gần 4.000 khách hàng quan tâm và đăng ký thông tin trước khi sản phẩm mở bán. 

"Chỉ trong chưa đầy 1 ngày mở bán tại hai thị trường trọng điểm Hà Nội và TP.HCM, hệ thống đã ghi nhận hơn 100 khách hàng sở hữu MacBook Neo. Tỷ lệ mua giữa hai phiên bản dung lượng 256 GB và 512 GB khá đồng đều, cho thấy sự cân nhắc linh hoạt giữa nhu cầu sử dụng và ngân sách của người dùng", đại diện CellphoneS nhận định.

Theo các chuyên gia quan sát thị trường, MacBook Neo đang là model nổi bật trong phân khúc 16 - 18 triệu đồng. Máy phù hợp với khách hàng học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng và cả doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với nhóm khách hàng muốn nâng cấp laptop cũ nhưng không cần các tính năng quá cao cấp, máy đáp ứng tốt các thao tác sử dụng cơ bản, dễ dùng và kết nối liền mạch hệ sinh thái giữa macOS và iOS.

MacBook Neo mới của Apple sở hữu thiết kế nhôm với bốn màu nổi bật gồm hồng, xanh, bạc và vàng. Máy được trang bị màn hình Liquid Retina 13 inch, dùng chip A18 Pro. Đây là lần đầu tiên Apple trang bị chip tương tự iPhone cho MacBook. Máy cũng chỉ có bộ nhớ RAM 8 GB cùng hai lựa chọn về dung lượng ổ cứng là 256 GB và 512 GB. Điều này khiến nhiều người hoài nghi về hiệu năng thực tế của MacBook Neo. 

Tại Việt Nam, MacBook Neo có giá 16,5 triệu đồng cho phiên bản 256 GB và 18,9 triệu cho phiên bản 512 GB. Theo chính sách của Apple, người dùng là học sinh, sinh viên, người làm trong ngành giáo dục có thể mua máy rẻ hơn khoảng 2,5 triệu đồng so với giá công bố.

Trong khi đó, các hệ thống bán lẻ tại Việt Nam cũng tung ra nhiều ưu đãi trong ngày đầu mở bán như giảm trực tiếp 500.000 - 600.000 đồng, trả góp 0%, quay số trúng thưởng hoặc trợ giá đến 3 triệu đồng nếu khách hàng thu cũ đổi mới. 

Các hệ thống bán lẻ cho biết tình trạng khan hàng cục bộ có thể xảy ra trong những ngày đầu do nhu cầu của người dùng tăng vọt, tuy nhiên khách hàng vẫn có thể trực tiếp đến cửa hàng và mua máy ngay, không phải chờ. Nếu mua online từ Apple Store, người dùng sẽ phải chờ 2 - 4 tuần mới có thể nhận máy.

Tin liên quan

MacBook Neo mở bán ở Việt Nam, 'đe dọa' thị phần laptop Windows

Với mức giá khởi điểm từ 16,5 triệu đồng, MacBook Neo không cạnh tranh với laptop Windows về cấu hình mà ở thương hiệu cùng thiết kế trẻ trung.

MacBook Neo rẻ nhất lịch sử Apple dùng được bao lâu thì hư pin?

Người dùng ồ ạt đổi MacBook cũ sang MacBook Neo

Khám phá thêm chủ đề

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận