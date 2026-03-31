Samsung Galaxy đời cũ chính thức 'bắn' được AirDrop sang iPhone

Việc phải gửi ảnh chất lượng thấp qua ứng dụng nhắn tin hay loay hoay cắm cáp để chuyển file giữa iPhone và Samsung sắp kết thúc. Một bản cập nhật âm thầm từ Samsung đang giúp các dòng Galaxy S đời cũ có thể tương thích hoàn hảo với tính năng AirDrop của iPhone.

Từ đời Galaxy S22 Ultra đã có thể dùng AirDrop 'xịn' như iPhone

Trong nhiều năm qua, các nhà sản xuất Android đã nỗ lực tạo ra những giải pháp chia sẻ file cục bộ, nhưng chưa một cái tên nào đạt được sự mượt mà và phổ biến như AirDrop của Apple. Thay vì tiếp tục cuộc đua đơn độc, Samsung đã chọn một bước đi táo bạo là tích hợp thẳng giao thức AirDrop vào tính năng Quick Share của mình.

Sau khi ra mắt thành công trên dòng Galaxy S26 chạy One UI 8.5, Samsung đang rục rịch mang tính năng này xuống các thế hệ tiền nhiệm. Ghi nhận thực tế từ cộng đồng người dùng cho thấy, tùy chọn 'Share with Apple devices' đã bắt đầu xuất hiện trong phần cài đặt của các dòng máy từ Galaxy S22 đến S25.

Tùy chọn chia sẻ với thiết bị Apple xuất hiện trên One UI 8.5 của Galaxy đời cũ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH REDDIT

Bước ngoặt này không hoàn toàn đến từ sự tự nguyện. Dưới áp lực pháp lý từ EU, Apple buộc phải mở cửa các tính năng độc quyền của iOS như hệ thống thông báo và đặc biệt là AirDrop. 'Phát súng' đầu tiên đến từ Google trên dòng Pixel và giờ đây, Samsung đang hiện thực hóa điều đó trên quy mô lớn hơn cho hàng triệu người dùng Galaxy toàn cầu.

Cách kiểm tra và trải nghiệm sớm

Hiện tại, tính năng này đang được triển khai theo lộ trình thử nghiệm cùng với bản cập nhật One UI 8.5. Người dùng sở hữu các dòng Galaxy S22, S23, S24 và S25 có thể kiểm tra bằng cách:

Truy cập vào menu cài đặt của Quick Share.

Tìm kiếm nút gạt 'Share with Apple devices'.

Cập nhật phiên bản Quick Share mới nhất thông qua Galaxy Store.

Dù một số thiết bị ghi nhận tính năng này vẫn đang trong giai đoạn tinh chỉnh cuối cùng và chưa hoạt động ổn định 100%, nhưng đây là tín hiệu cho thấy ngày 'bức tường' giữa Android và iOS sụp đổ hoàn toàn đã đến gần.