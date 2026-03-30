Rò rỉ Galaxy Z Fold8 Wide: Màn hình rộng như iPad Mini, thiết kế đột phá

Theo Sammy Fans, không còn trung thành với thiết kế thuôn dài truyền thống, thế hệ điện thoại gập Galaxy Z Fold8 sắp tới sẽ chứng kiến một cuộc cách mạng về khung hình với biến thể Wide - hứa hẹn mang đến trải nghiệm máy tính bảng thực thụ ngay trong túi quần.

Galaxy Z Fold8 Wide sắp là bước đi táo bạo của Samsung?

Trong nhiều năm qua, người dùng dòng Fold luôn phàn nàn về việc màn hình ngoài quá hẹp, gây khó khăn khi gõ phím. Samsung dường như đã lắng nghe điều đó bằng cách tung ra phiên bản Z Fold8 Wide. Nếu bản tiêu chuẩn vẫn giữ dáng vẻ quen thuộc thì bản Wide lại gây sốc với chiều ngang lên tới 161,4 mm (16,1 cm) khi mở ra.

Rò rỉ hình ảnh render về phiên bản Galaxy Z Fold8 Wide ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ONLEAKS

Sự thay đổi này biến thiết bị thành một chiếc máy tính bảng vuông vức hơn. Việc chia đôi màn hình để đa nhiệm hai ứng dụng song song hay xem video YouTube giờ đây sẽ trở nên tự nhiên và rộng rãi hơn bao giờ hết, không còn cảm giác bị gò bó về không gian hiển thị.

Để có được chiều ngang 'khủng', Samsung đã thực hiện một số điều chỉnh đáng chú ý:

Chiều cao 'khiêm tốn' : Máy chỉ cao 123,9 mm, thấp hơn đáng kể so với mức 158,4 mm của bản tiêu chuẩn. Điều này giúp máy gọn gàng hơn theo chiều dọc.

: Máy chỉ cao 123,9 mm, thấp hơn đáng kể so với mức 158,4 mm của bản tiêu chuẩn. Điều này giúp máy gọn gàng hơn theo chiều dọc. Màn hình trong đặc biệt : Dù thân máy rộng nhưng màn hình gập lại chỉ ở mức 7,5 inch (nhỏ hơn 8 inch của bản tiêu chuẩn), có thể do phần viền được làm dày hơn để tăng độ bền.

: Dù thân máy rộng nhưng màn hình gập lại chỉ ở mức 7,5 inch (nhỏ hơn 8 inch của bản tiêu chuẩn), có thể do phần viền được làm dày hơn để tăng độ bền. Camera tối giản: Thay vì cụm 3 camera hầm hố, bản Wide dự kiến chỉ sở hữu camera kép với cảm biến chính lên tới 200 MP, gợi nhớ đến phong cách thiết kế của dòng Galaxy S25 Edge.

Về sức mạnh xử lý, cả hai biến thể Z Fold8 và Fold8 Wide đều sẽ được trang bị chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 mạnh mẽ nhất của năm 2026. Đi kèm với đó là hệ sinh thái Galaxy AI thế hệ mới và giao diện One UI mới nhất, hứa hẹn tối ưu hóa các tác vụ công việc trên màn hình lớn.