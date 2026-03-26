Chip tầm trung Exynos 1680 vừa ra mắt của Samsung mạnh cỡ nào?

Theo Sammy Fans, không còn là những bản nâng cấp nhỏ giọt, Samsung vừa chính thức tung ra bộ vi xử lý Exynos 1680 với hàng loạt công nghệ vốn chỉ xuất hiện trên dòng S cao cấp, hứa hẹn biến chiếc Galaxy A57 trở thành 'ông vua' mới của phân khúc tầm trung.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của Exynos 1680 chính là việc được sản xuất trên tiến trình 4 nm tiên tiến và tích hợp GPU Xclipse 550 dựa trên kiến trúc RDNA 3 của AMD. Đây là bước đi chiến lược của Samsung nhằm thu hẹp khoảng cách về trải nghiệm đồ họa và chơi game giữa các dòng máy phổ thông và cao cấp.

Chip Exynos 1680 mới hứa hẹn hiệu năng 'khủng' cho Galaxy A57 ẢNH: SAMSUNG

Exynos 1680 thông minh và mạnh mẽ hơn với kiến trúc 1+4+3

Khác với cách phân bổ nhân xử lý truyền thống, Samsung đã tái cấu trúc CPU 8 nhân của Exynos 1680 theo sơ đồ 1+4+3. Bằng cách nâng cấp thêm nhiều nhân trung tâm (Cortex-A720), con chip này mang lại khả năng phản hồi tức thì và duy trì hiệu suất ổn định trong thời gian dài mà không làm tiêu tốn quá nhiều năng lượng. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với những người dùng thường xuyên đa nhiệm hoặc sử dụng các ứng dụng nặng.

Kỷ nguyên AI chạy cục bộ trên dòng Galaxy A

Với NPU đạt mức 19,6 TOPS, Exynos 1680 cho thấy tham vọng của Samsung trong việc phổ cập AI. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào điện toán đám mây, các tác vụ AI phức tạp sẽ được xử lý ngay trên Galaxy A57, vừa đảm bảo tốc độ phản hồi cực nhanh, vừa bảo vệ tuyệt đối quyền riêng tư cho dữ liệu người dùng.

Giải trí đỉnh cao và kết nối không giới hạn

Không chỉ mạnh về xử lý, Exynos 1680 còn hỗ trợ những chuẩn bộ nhớ nhanh nhất hiện nay như LPDDR5X và UFS 4.1, giúp việc mở ứng dụng hay truyền tải dữ liệu lớn chỉ diễn ra trong nháy mắt. Về khả năng nhiếp ảnh, bộ xử lý hình ảnh (ISP) thế hệ mới giúp khử nhiễu vượt trội, hỗ trợ quay và phát video 4K ở tốc độ khung hình 60 FPS sắc nét.

Về kết nối, chip hỗ trợ đầy đủ các băng tần 5G tốc độ cao, Wi-Fi 6E và Bluetooth 6.1, đảm bảo thiết bị luôn giữ được sự ổn định trong mọi môi trường mạng. Có thể thấy, chiếc điện thoại đầu tiên trang bị 'trái tim' Exynos 1680 này (Galaxy A57) hứa hẹn sẽ tạo nên một tiêu chuẩn mới cho thị trường smartphone năm 2026.