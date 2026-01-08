Lộ trình ra mắt bộ ba tầm trung Galaxy A57, A37 và A07 5G

Theo SamMobile, Samsung đang rục rịch làm mới dải sản phẩm tầm trung và giá rẻ của mình với ba cái tên đáng chú ý gồm Galaxy A07 5G, Galaxy A37 và Galaxy A57. Mới đây, cộng đồng công nghệ đã nhận được những thông tin quan trọng về thời gian cụ thể mà gã khổng lồ Hàn Quốc sẽ trình làng những thiết bị này.

Galaxy A series ấn định ngày ra mắt ngay tháng này?

Trên nền tảng mạng xã hội X, tài khoản chuyên rò rỉ tin công nghệ Abhishek Yadav tiết lộ một thông tin thú vị là Samsung dường như đã gửi các mẫu Galaxy A57 đến tay một số nhà sáng tạo nội dung. Động thái này là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy ngày ra mắt chính thức của sản phẩm đã đến gần.

Lộ trình phát hành của Galaxy A57, A37 và A07 đã hé lộ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMOBILE

Cụ thể, trong một cập nhật mới nhất, nguồn tin này khẳng định Samsung đã chốt lịch ra mắt cho bộ đôi Galaxy A57 và Galaxy A37 vào tuần đầu tiên hoặc tuần thứ hai của tháng 2.2026.

Trong khi đó, mẫu smartphone giá rẻ Galaxy A07 5G dự kiến sẽ đổ bộ thị trường sớm hơn, ngay vào cuối tháng 1.

Bên cạnh thời gian ra mắt, thông số kỹ thuật của bộ ba này cũng dần được sáng tỏ:

Galaxy A57 : Được kỳ vọng là ngôi sao sáng nhất trong đợt ra mắt này. Máy dự kiến sở hữu vi xử lý Exynos 1680 cho hiệu năng vượt trội hơn thế hệ tiền nhiệm A56. Đáng chú ý, cụm camera sẽ được làm mới và màn hình có thể sử dụng tấm nền OLED từ một nhà cung cấp Trung Quốc.

: Được kỳ vọng là ngôi sao sáng nhất trong đợt ra mắt này. Máy dự kiến sở hữu vi xử lý Exynos 1680 cho hiệu năng vượt trội hơn thế hệ tiền nhiệm A56. Đáng chú ý, cụm camera sẽ được làm mới và màn hình có thể sử dụng tấm nền OLED từ một nhà cung cấp Trung Quốc. Galaxy A37 : Cũng sẽ tập trung vào khả năng nhiếp ảnh với cụm camera được nâng cấp, hứa hẹn mang lại chất lượng hình ảnh tốt hơn trong phân khúc.

: Cũng sẽ tập trung vào khả năng nhiếp ảnh với cụm camera được nâng cấp, hứa hẹn mang lại chất lượng hình ảnh tốt hơn trong phân khúc. Galaxy A07 5G: Dù không có sự đột phá lớn về hiệu năng xử lý, nhưng mẫu máy này sẽ đánh mạnh vào thời lượng sử dụng với viên pin dung lượng lớn hơn, phù hợp cho người dùng phổ thông cần sự bền bỉ.

Với lộ trình này, Samsung đang cho thấy tham vọng chiếm lĩnh thị trường smartphone tầm trung ngay từ những tháng đầu năm 2026.