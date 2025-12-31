Galaxy A57 hứa hẹn viền mỏng, màn hình đẹp hơn nhưng giá không đổi

Dòng Galaxy A5x từ lâu được mệnh danh là 'át chủ bài' doanh số của Samsung, vì thuộc phân khúc tầm trung nhưng sở hữu phần cứng cận cao cấp. Tuy nhiên, các báo cáo mới nhất từ chuỗi cung ứng cho thấy một sự thay đổi chiến lược lớn đang diễn ra tại trụ sở gã khổng lồ Hàn Quốc, hứa hẹn mở ra một 'liên minh OLED' hoàn toàn mới với mẫu Galaxy A57.

Galaxy A57: Chấm dứt thế độc quyền, bắt tay với TCL CSOT?

Theo các nguồn tin uy tín, bộ phận trải nghiệm di động (MX) của Samsung đang lên kế hoạch phân chia đơn hàng màn hình cho Galaxy A57 giữa hai nhà cung cấp là Samsung Display và TCL CSOT (Trung Quốc).

Hình ảnh concept của Galaxy A57 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CONCEPT PHONES

Nếu thương vụ này được thông qua, Galaxy A57 sẽ trở thành chiếc điện thoại đầu tiên của Samsung sử dụng tấm nền OLED do CSOT sản xuất. Động thái này nhằm mục đích cắt giảm chi phí vật liệu (BoM), khi CSOT được cho là đã chào giá tấm nền cạnh tranh hơn nhiều so với công ty con của Samsung.

Sự cạnh tranh này mang lại tin vui lớn cho người dùng cuối. Để đối trọng với mức giá rẻ của đối thủ Trung Quốc, Samsung MX được cho là đã yêu cầu Samsung Display cung cấp tấm nền OLED dẻo (flexible OLED) với mức giá ngang bằng OLED cứng (rigid OLED).

Điều này đồng nghĩa với việc toàn bộ dòng Galaxy A57 dự kiến sẽ được trang bị công nghệ OLED dẻo cao cấp. Khác với OLED cứng truyền thống, công nghệ này cho phép thiết bị mỏng hơn, nhẹ hơn và đặc biệt là phần viền màn hình (bezel) sẽ được thu gọn đáng kể, mang lại vẻ ngoài sang trọng.

Bên cạnh câu chuyện về màn hình, Samsung cũng đang âm thầm phát triển thế hệ vi xử lý tiếp theo mang tên Exynos 1680. Con chip này dự kiến sẽ ra mắt cùng Galaxy A57 vào năm sau. Các kỹ sư của Samsung được cho là đang tinh chỉnh lại kiến trúc chip để cải thiện mạnh mẽ hiệu suất CPU và GPU, khắc phục các điểm yếu của thế hệ cũ.

Dù Galaxy A57 phải đến năm 2026 mới chính thức trình làng, nhưng những thông tin rò rỉ này cho thấy Samsung đang rất nghiêm túc trong việc giữ vững ngôi vương phân khúc tầm trung trước sự tấn công mạnh mẽ từ các thương hiệu Trung Quốc.