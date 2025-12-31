Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Galaxy A57 hứa hẹn viền mỏng, màn hình đẹp hơn nhưng giá không đổi

Phong Đỗ
Phong Đỗ
31/12/2025 17:39 GMT+7

'Gà đẻ trứng vàng' Galaxy A57 có thể là smartphone đầu tiên của Samsung dùng màn hình CSOT?

Dòng Galaxy A5x từ lâu được mệnh danh là 'át chủ bài' doanh số của Samsung, vì thuộc phân khúc tầm trung nhưng sở hữu phần cứng cận cao cấp. Tuy nhiên, các báo cáo mới nhất từ chuỗi cung ứng cho thấy một sự thay đổi chiến lược lớn đang diễn ra tại trụ sở gã khổng lồ Hàn Quốc, hứa hẹn mở ra một 'liên minh OLED' hoàn toàn mới với mẫu Galaxy A57.

Galaxy A57: Chấm dứt thế độc quyền, bắt tay với TCL CSOT?

Theo các nguồn tin uy tín, bộ phận trải nghiệm di động (MX) của Samsung đang lên kế hoạch phân chia đơn hàng màn hình cho Galaxy A57 giữa hai nhà cung cấp là Samsung Display và TCL CSOT (Trung Quốc).

Galaxy A57 viền mỏng , màn hình OLED đẹp hơn nhưng giá không đổi - Ảnh 1.

Hình ảnh concept của Galaxy A57

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CONCEPT PHONES

Nếu thương vụ này được thông qua, Galaxy A57 sẽ trở thành chiếc điện thoại đầu tiên của Samsung sử dụng tấm nền OLED do CSOT sản xuất. Động thái này nhằm mục đích cắt giảm chi phí vật liệu (BoM), khi CSOT được cho là đã chào giá tấm nền cạnh tranh hơn nhiều so với công ty con của Samsung.

Sự cạnh tranh này mang lại tin vui lớn cho người dùng cuối. Để đối trọng với mức giá rẻ của đối thủ Trung Quốc, Samsung MX được cho là đã yêu cầu Samsung Display cung cấp tấm nền OLED dẻo (flexible OLED) với mức giá ngang bằng OLED cứng (rigid OLED).

Điều này đồng nghĩa với việc toàn bộ dòng Galaxy A57 dự kiến sẽ được trang bị công nghệ OLED dẻo cao cấp. Khác với OLED cứng truyền thống, công nghệ này cho phép thiết bị mỏng hơn, nhẹ hơn và đặc biệt là phần viền màn hình (bezel) sẽ được thu gọn đáng kể, mang lại vẻ ngoài sang trọng.

Bên cạnh câu chuyện về màn hình, Samsung cũng đang âm thầm phát triển thế hệ vi xử lý tiếp theo mang tên Exynos 1680. Con chip này dự kiến sẽ ra mắt cùng Galaxy A57 vào năm sau. Các kỹ sư của Samsung được cho là đang tinh chỉnh lại kiến trúc chip để cải thiện mạnh mẽ hiệu suất CPU và GPU, khắc phục các điểm yếu của thế hệ cũ.

Dù Galaxy A57 phải đến năm 2026 mới chính thức trình làng, nhưng những thông tin rò rỉ này cho thấy Samsung đang rất nghiêm túc trong việc giữ vững ngôi vương phân khúc tầm trung trước sự tấn công mạnh mẽ từ các thương hiệu Trung Quốc.

Tin liên quan

Samsung Galaxy A sẽ không còn rẻ dù cấu hình ít thay đổi

Samsung Galaxy A sẽ không còn rẻ dù cấu hình ít thay đổi

Samsung sắp 'chơi lớn' khi mang pin 'khủng' lên điện thoại Galaxy A giá rẻ? Nhưng sẽ có một cái giá người dùng phải trả.

Khám phá thêm chủ đề

Samsung Galaxy A57 Màn hình OLED smartphone tầm trung TCL Màn hình
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận