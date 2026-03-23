Hai tính năng AI ẩn trên Galaxy S26 giúp thoát khỏi 'bão' thông báo

Bạn đã bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi mỗi sáng thức dậy phải đối mặt với hàng chục thông báo của tin nhắn nhóm chat hay email dài dằng dặc? Trên dòng Galaxy S26 mới nhất, Samsung đã âm thầm trang bị hai 'trợ thủ' AI đắc lực để giải quyết triệt để vấn đề này, giúp người dùng nắm bắt thông tin quan trọng chỉ trong vài giây.

Tóm tắt nội dung thông báo cực nhanh, hỗ trợ cả tiếng Việt

Tính năng Tóm tắt thông báo (Notification Summary) chính là bước tiến lớn nhất. Thay vì phải cuộn màn hình để đọc từng tin nhắn rời rạc, AI sẽ tự động đọc hiểu và viết lại một bản tóm tắt ngắn gọn ngay trên thanh thông báo.

Đặc biệt, Samsung đã ưu ái người dùng Việt Nam khi tiếng Việt nằm trong danh sách các ngôn ngữ được tối ưu hóa ngay từ đầu. Từ Messenger, Telegram cho đến WhatsApp, bạn sẽ luôn nắm bắt được trọng tâm của câu chuyện mà không cần phải mở ứng dụng.

Thông báo được tinh gọn nhờ AI trên Galaxy S26 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ANDROID CENTRAL

AI đóng vai trò 'quản gia' biết ưu tiên

Bên cạnh đó, tính năng Ưu tiên thông báo (Prioritize notifications) hoạt động dựa trên trí tuệ nhân tạo để học hỏi hành vi của người dùng. Dựa trên tần suất bạn tương tác với các ứng dụng, AI sẽ biết bạn quan tâm đến tin nhắn từ ai hay thông báo nào nhất để tự động đẩy lên vị trí hàng đầu. Những thông báo rác hoặc ít quan trọng sẽ bị đẩy xuống dưới, giúp màn hình khóa luôn gọn gàng và giá trị.

4 bước để kích hoạt 'trợ lý' AI trên Galaxy S26

Dù cực kỳ hữu ích, nhưng hai tính năng này không được bật mặc định hoàn toàn. Để kích hoạt, hãy thực hiện theo các bước sau:

Mở ứng dụng Cài đặt (Settings) trên thiết bị Galaxy.

Tìm và nhấn vào dòng Thông báo (Notifications), sau đó chọn tiếp mục Điểm tin thông báo (Notification highlights).

Tại đây, bạn sẽ thấy hai tùy chọn là Ưu tiên thông báo (Prioritize notifications) và Tóm tắt thông báo (Summarize notifications).

Nhấn vào từng mục và gạt công tắc sang trạng thái Bật (On).

Cách kích hoạt hai tính năng tóm tắt thông báo bằng AI ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ANDROID CENTRAL

Lưu ý: Để các tính năng này hoạt động, bạn cần đảm bảo các tính năng Galaxy AI đã được kích hoạt trong mục Tính năng nâng cao.

Ngoài ra, đừng quá lo lắng nếu sau khi bật mà chưa thấy kết quả ngay; AI thường mất từ vài giờ đến vài ngày để 'học' thói quen sử dụng và phân tích dữ liệu trước khi bắt đầu hiển thị các bản tóm tắt đầu tiên.

Chú trọng quyền riêng tư

Điểm đáng giá nhất mà Samsung cam kết chính là tính bảo mật. Khác với nhiều dịch vụ AI khác phải gửi dữ liệu về máy chủ đám mây, Galaxy AI xử lý toàn bộ thông báo ngay trên chip của điện thoại. Điều này đồng nghĩa với việc nội dung tin nhắn riêng tư sẽ không bao giờ rời khỏi thiết bị, mang lại sự an tâm tuyệt đối.

Dù hiện tại người dùng chưa thể tự chọn thủ công các app muốn tóm tắt, nhưng sự xuất hiện của bộ đôi tính năng này trên One UI 8.5 thực sự là một điểm sáng, biến Galaxy S26 trở thành chiếc điện thoại 'hiểu' chủ nhân hơn bất kỳ thế hệ nào trước đây.