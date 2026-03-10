Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Galaxy S25 Ultra bất ngờ nhận tính năng độc quyền của Galaxy S26

Phong Đỗ
Phong Đỗ
10/03/2026 13:06 GMT+7

Samsung gây bất ngờ khi mang tính năng độc quyền của S26 xuống Galaxy S25 Ultra.

Theo SamMobile, trong một động thái đầy bất ngờ, Samsung vừa chính thức xác nhận sẽ mang công nghệ Virtual Aperture (khẩu độ ảo) vốn là điểm nhấn của thế hệ Galaxy S26 Ultra xuống các ống kính tele 3x và 5x của Galaxy S25 Ultra. Đây là một tin vui lớn cho cộng đồng người dùng máy cũ, bởi thay vì phải tốn hàng chục triệu đồng để nâng cấp phần cứng, họ sẽ được trải nghiệm tính năng nhiếp ảnh cao cấp này hoàn toàn miễn phí thông qua các bản cập nhật phần mềm.

Người dùng Galaxy S25 Ultra nhận tính năng khẩu độ ảo độc quyền từ Galaxy S26 - Ảnh 1.

Khả năng nhiếp ảnh của Galaxy S25 sắp được nâng tầm

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH DIGITAL TRENDS

Người dùng Galaxy S25 Ultra nhận được ưu ái từ Samsung

Trước đây, tính năng Virtual Aperture trên Galaxy S25 Ultra chỉ giới hạn ở camera chính 200 MP thông qua ứng dụng Expert RAW. Các ống kính tele lại hoàn toàn bị bỏ ngỏ, khiến trải nghiệm nhiếp ảnh chuyên nghiệp bị ngắt quãng.

Trước rào cản này, một quản trị viên trên diễn đàn cộng đồng Samsung tại Hàn Quốc đã phá vỡ sự im lặng, khi khẳng định hãng đang hoàn tất những bước cuối cùng để đồng bộ hóa khả năng tùy chỉnh khẩu độ cho cả hai ống kính zoom 3x và 5x.

Về bản chất, Virtual Aperture là thuật toán dựa trên phần mềm nhằm mô phỏng chế độ chụp ưu tiên khẩu độ (Aperture Priority) của các máy ảnh DSLR chuyên nghiệp. Dù camera điện thoại có khẩu độ vật lý cố định, Samsung đã tận dụng dữ liệu bản đồ độ sâu từ hệ thống camera kép để giả lập các giá trị khẩu độ khác nhau. Kết quả là những bức ảnh chân dung hay chụp cận cảnh có độ xóa phông tự nhiên và mượt mà hơn hẳn các bộ lọc thông thường.

Không chỉ dừng lại ở camera, Samsung còn đang lên kế hoạch đem hàng loạt tính năng của kỷ nguyên S26 xuống dòng S25 thông qua bản cập nhật One UI 8.5. Đáng chú ý nhất là khả năng zoom video sẽ được nâng cấp từ 20x lên 25x, cùng với đó là một cuộc 'đại tu' cho trợ lý ảo Bixby. Nhờ sự hỗ trợ từ nền tảng trí tuệ nhân tạo Perplexity, Bixby hứa hẹn sẽ thoát khỏi cái mác vô dụng để trở nên thông thái và hỗ trợ người dùng tốt hơn trong các tác vụ tra cứu phức tạp.

Dự kiến, bản cập nhật One UI 8.5 ổn định sẽ bắt đầu lăn bánh tới người dùng dòng Galaxy S25 vào quý 2/2026. Tuy nhiên, những người đam mê nhiếp ảnh có thể sẽ được trải nghiệm Virtual Aperture sớm hơn thông qua bản cập nhật ứng dụng Expert RAW trong thời gian tới

Thả rơi tự do Galaxy S26 Ultra, không cần khung titan vẫn 'sống sót'

Thả rơi tự do Galaxy S26 Ultra, không cần khung titan vẫn 'sống sót'

Bài kiểm tra độ bền của Galaxy S26 Ultra mỏng 7,9 mm, thiết bị sống sót thần kỳ dù mất đi lớp giáp titan.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
