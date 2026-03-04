Khám phá màn hình chống nhìn trộm trên Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra là smartphone đầu tiên trên thế giới tích hợp công nghệ chống nhìn trộm chủ động Privacy Display. Hãng di động Hàn Quốc đã dành 5 năm để nghiên cứu về công nghệ này. Khác với hình dung của nhiều người cho rằng màn hình chống nhìn trộm chỉ dành cho những người nhiều bí mật, công nghệ này còn là lá chắn bảo vệ quyền riêng tư, bảo mật của người dùng.

Chống nhìn trộm bằng phần cứng kết hợp phần mềm

Theo Cnet, không giống các miếng dán chống nhìn trộm truyền thống, công nghệ Privacy Display của Samsung là trải nghiệm liền mạch kết hợp sức mạnh của phần cứng lẫn phần mềm. Những ai từng dùng miếng dán chống nhìn trộm và đã trải nghiệm thực tế màn hình của Samsung sẽ thấy ngay khác biệt này.

Khả năng hiển thị thực tế khi bật tính năng chống nhìn trộm - Privacy Display - ở những góc nhìn khác nhau

ẢNH: KHƯƠNG NHA

Hãng di động Hàn Quốc đã dành 5 năm để nghiên cứu Privacy Display. Công nghệ này được tích hợp trực tiếp vào cấu trúc màn hình, làm mờ các điểm ảnh phát ánh sáng rộng (Wide Pixel) và dùng điểm ảnh tập trung (Narrow Pixel) để hướng ánh sáng thẳng. Kết hợp cả phần cứng lẫn phần mềm, màn hình của Samsung cho phép nội dung hiển thị rõ ràng, sắc nét với chủ nhân máy nhưng sẽ hạn chế khi nhìn từ góc nghiêng bốn phía.

Các cảm biến cũng đóng vai trò quan trọng. Galaxy S26 Ultra dùng camera trước và thuật toán nhận biết môi trường xung quanh, thiết bị có thể phát hiện khi có thêm khuôn mặt khác xuất hiện trong tầm nhìn. Nếu cảm nhận được ai đó đang đứng gần hoặc liếc nhìn từ bên cạnh, thiết bị có thể tự động kích hoạt chế độ bảo mật nâng cao.

Trao quyền riêng tư về tay người dùng

Ngay sau khi ra mắt, màn hình chống nhìn trộm của Samsung trở thành tâm điểm chú ý của giới công nghệ. Bên cạnh những lời khen, một số cho rằng công nghệ này chỉ phù hợp với những người nhiều bí mật. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế lại cho thấy nhà sản xuất đã nghiên cứu rất kỹ hành vi người dùng, nó hữu dụng cho phần lớn người dùng.

Privacy Display được thiết kế không chỉ để người dùng "cất đi" những thông tin quan trọng mà còn hoạt động như một "hàng rào" phòng thủ, bảo vệ thông tin nhạy cảm trước những con mắt tò mò.

Trong những tình huống thực tế như quét mã QR, nhập mật khẩu ngân hàng để thanh toán ở trung tâm thương mại, nơi công cộng. Người dùng luôn phải cẩn trọng để bảo vệ các thông tin nhạy cảm như mã OTP, mật khẩu điện thoại. Tính năng này đặc biệt quan trọng với những người thường xuyên giao dịch tài chính hoặc phải xử lý công việc có tính bảo mật cao.

Tính năng Privacy Display cho phép người dùng tùy chỉnh ứng dụng, nội dung cần được bảo mật ẢNH: KHƯƠNG NHA

Trong khi những miếng dán chống nhìn trộm truyền thống sẽ ẩn toàn bộ nội dung hiển thị trên màn hình, Privacy Display trao quyền riêng tư tối đa cho người dùng khi cho phép người dùng chủ động bật, tắt tính năng trên toàn bộ màn hình hoặc một ứng dụng nhất định.

Samsung cho phép người dùng tùy chỉnh sâu từng ứng dụng nào cần được bảo vệ. Bạn có thể thoải mái nhập mật khẩu, thực hiện thanh toán trên ứng dụng ngân hàng với tính năng chống nhìn trộm Privacy Display nhưng ngay sau đó có thể cùng bạn bè thưởng thức bộ phim sống động trên Netflix mà không cần thêm thao tác nào.

Đặc biệt, người dùng có thể khởi động nhanh tính năng chống nhìn trộm chỉ với một cú nhấp đúp vào phím cứng bên cạnh. Cài đặt này không chỉ bảo vệ quyền riêng tư mà còn giúp không gian trò chuyện trở nên thân mật, bớt ngượng ngùng hơn.

Với Privacy Display, người dùng có hai lựa chọn: Bảo vệ quyền riêng tư tối đa giúp che khuất toàn bộ màn hình. Trong khi chế độ Bảo vệ quyền riêng tư một phần chỉ ẩn thanh thông báo. Tùy chọn này đặc biệt hữu ích khi người dùng chỉ cần xem trước tin nhắn, thông báo quan trọng.

Chuyên gia công nghệ Miles Franklin của MilesAboveTech nhận định: "Đây thực sự là một trong những tính năng tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy trên điện thoại trong nhiều năm qua".