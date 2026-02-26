Galaxy S26 Ultra đi tiên phong với công nghệ màn hình mới

Bên cạnh đó, Samsung cũng đã loại bỏ nhiều tính năng từng được xem là tiêu chuẩn trong ngành. Tuy nhiên, với Galaxy S26 Ultra vừa ra mắt, công ty Hàn Quốc đang nỗ lực lấy lại thế cân bằng khi giới thiệu một tính năng hoàn toàn mới chưa từng có ở bất kỳ sản phẩm nào khác: màn hình riêng tư.

Galaxy S26 Ultra vừa ra mắt rạng sáng 26.2 theo giờ Việt Nam ẢNH: KHƯƠNG NHA

Sự xuất hiện của màn hình bảo mật hoàn toàn mới trên Galaxy S26 Ultra đang khiến nhiều người đặt câu hỏi rằng: Liệu Samsung có đang đi trước thời đại giống như trường hợp của Galaxy S9 vào năm 2018 hay không?

Quay trở lại năm 2018, Samsung đã cho ra mắt chiếc điện thoại đầu tiên có khẩu độ thay đổi cho camera - một bước tiến lớn trong công nghệ chụp ảnh. Khẩu độ thay đổi cho phép người dùng điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào camera, từ đó cải thiện chất lượng ảnh trong các điều kiện ánh sáng khác nhau. Tuy nhiên, tính năng này đã nhanh chóng bị ngừng hỗ trợ và chưa bao giờ xuất hiện trở lại.

Gần đây, các báo cáo cho thấy iPhone 18 Pro và 18 Pro Max sẽ được trang bị ống kính với khẩu độ thay đổi, trở thành động lực thôi thúc Samsung yêu cầu các nhà cung cấp chế tạo cảm biến khẩu độ thay đổi cho dòng Galaxy S27 vào năm tới.

Samsung sẽ thúc đẩy màn hình riêng tư trên smartphone?

Một trong những điểm nổi bật của Galaxy S26 Ultra năm nay là màn hình riêng tư - một tính năng chưa từng xuất hiện trên smartphone dành cho người tiêu dùng. Màn hình này không chỉ sử dụng phần mềm mà còn là giải pháp phần cứng, cho phép bật và tắt tính năng riêng tư khi cần thiết.

Công nghệ màn hình riêng tư giúp chống nhìn trộm chủ động trên Galaxy S26 Ultra ẢNH: KHƯƠNG NHA

Với tính năng mới, người dùng có thể thiết lập thời điểm kích hoạt nó, ví dụ khi mở một ứng dụng nhất định. Đặc biệt, trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ được sử dụng để theo dõi những người xung quanh, tự động kích hoạt chức năng riêng tư nếu có ai đó cố gắng nhìn trộm.

Mặc dù Galaxy S26 Ultra mang đến một tính năng hoàn toàn mới, nhưng lịch sử vẫn có thể lặp lại như năm 2018, khi Samsung ngừng tính năng này nếu không có hãng nào khác làm theo. Nếu điều đó xảy ra, có thể sau nhiều năm, Apple hoặc một công ty khác sẽ giới thiệu lại tính năng màn hình riêng tư như một "phát minh mới" và khiến Samsung phải vất vả đuổi kịp.

Dù kết quả ra sao, màn hình riêng tư vẫn là một trong những tính năng hứa hẹn thu hút người dùng đến với Galaxy S26 Ultra. Công nghệ này có thể mở đường để giúp Samsung khẳng định vị thế tiên phong trong công nghệ smartphone, vốn đang bị ảnh hưởng trong những năm gần đây.