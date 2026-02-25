iPhone 18 Pro bước vào giai đoạn sản xuất thử nghiệm

Theo thông tin rò rỉ, bộ đôi iPhone 18 Pro đã bước vào "giai đoạn thử nghiệm sản xuất hàng loạt", vốn được xem là giai đoạn cuối cùng trước khi ra mắt vào tháng 9 năm nay. Tháng 2 thường đánh dấu thời điểm bắt đầu quy trình Thử nghiệm xác nhận thiết kế (DVT) trước khi bước sang quy trình Thử nghiệm xác nhận sản xuất (PVT).

Mọi thứ đang dần hoàn thiện trước khi iPhone 18 Pro bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt ẢNH: MACOBSERVER

Trong giai đoạn thử nghiệm sản xuất hàng loạt, một phần của dây chuyền lắp ráp sẽ được vận hành để Apple kiểm tra năng suất và kiểm soát chất lượng mà không cần phải vận hành toàn bộ dây chuyền. Đây là động thái cho thấy Apple đang chuẩn bị cho việc phát hành các mẫu iPhone 18 Pro vào cuối năm nay, trong khi mẫu iPhone 18 cơ bản sẽ không ra mắt cho đến quý 1/2027.

Các linh kiện mới trên iPhone 18 Pro được chú ý

Quy trình PVT là nơi Apple thử nghiệm ba linh kiện mới, bao gồm chip 2 nm đầu tiên của công ty, A20 Pro. Đặc biệt, camera với khẩu độ thay đổi mới dành cho dòng iPhone 18 Pro cũng đang được thử nghiệm. Tính năng này cho phép camera mở rộng khẩu độ trong môi trường tối để thu được nhiều ánh sáng hơn, đồng thời đóng lại trong môi trường sáng để tránh hiện tượng phơi sáng quá mức.

Việc sản xuất hàng loạt iPhone 18 Pro dự kiến sẽ tăng tốc vào mùa hè tới. Mặc dù mẫu iPhone 18 cơ bản có thể cũng đang trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng do thời gian ra mắt còn xa, giai đoạn hiện tại vẫn tập trung vào các mẫu Pro.

Ngoài iPhone 18 Pro và 18 Pro Max, dòng iPhone ra mắt vào mùa thu năm nay cũng dự kiến xuất hiện mẫu iPhone gập đầu tiên, với giá dao động trong khoảng 2.000 USD đến 2.500 USD. Đây là mẫu iPhone được người dùng chờ đợi từ lâu, với hy vọng sản phẩm sẽ có màn hình bên trong không có nếp gấp như các mẫu smartphone gập hiện tại.