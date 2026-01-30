Samsung sắp tung ra điện thoại gập Wide Fold đối đầu iPhone gập đầu tiên

Mẫu điện thoại này được thiết kế để cạnh tranh với chiếc iPhone gập đầu tiên mà Apple có thể ra mắt vào tháng 9 năm nay. Theo báo cáo từ ETNews, Samsung dự kiến sẽ sản xuất một số lượng lớn mẫu Wide Fold, cho thấy sự tự tin của hãng trong việc cạnh tranh với Apple.

Wide Fold sẽ là câu trả lời của Samsung đối với mẫu iPhone gập sắp ra mắt ẢNH: TOM'S GUIDE

Báo cáo chỉ ra rằng, Wide Fold sẽ được Samsung giới thiệu cùng với Galaxy Z Fold8 và Z Flip8 tại sự kiện Unpacked diễn ra vào tháng 7 năm nay. Thời điểm ra mắt này được cho là rất quan trọng trước khi Apple công bố mẫu iPhone gập đầu tiên của hãng.

Việc Samsung dự định sản xuất khoảng 1 triệu chiếc Wide Fold đánh dấu số lượng sản xuất ban đầu lớn nhất trong ba năm qua. Con số này vượt xa so với Galaxy Z TriFold mới ra mắt, vốn chỉ đạt khoảng 200.000 chiếc.

Samsung dốc lực cho Wide Fold trước khi Apple nhập cuộc

Wide Fold được cho là sẽ sở hữu màn hình OLED gập 7,6 inch với tỷ lệ khung hình 4:3 khi mở ra, kết hợp với màn hình ngoài 5,4 inch. Tỷ lệ khung hình này gần giống với thiết kế được đồn đoán của iPhone gập, cũng dự kiến sử dụng màn hình bên trong tỷ lệ 4:3 để mang lại trải nghiệm giống máy tính bảng.

Khi gập lại, màn hình ngoài của Wide Fold sẽ ngắn hơn và rộng hơn so với các smartphone thông thường, giúp người dùng dễ dàng sử dụng bằng một tay, đồng thời vẫn cung cấp không gian hiển thị lớn khi mở ra. Báo cáo cho biết thêm, việc sản xuất Wide Fold không khó khăn hơn nhiều so với TriFold và sản lượng có thể tăng nếu nhu cầu mạnh.

Với lượng xuất xưởng điện thoại gập đã vượt mốc 6 triệu chiếc vào năm ngoái, Samsung dường như đã sẵn sàng bảo vệ vị trí dẫn đầu của mình trước khi Apple tham gia vào cuộc đua.