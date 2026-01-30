Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Sản phẩm

Samsung sắp tung ra điện thoại gập Wide Fold đối đầu iPhone gập đầu tiên

Kiến Văn
Kiến Văn
30/01/2026 20:44 GMT+7

Samsung đang chuẩn bị cho cuộc cạnh tranh trực tiếp với Apple trong lĩnh vực điện thoại gập bằng sự xuất hiện của sản phẩm mới mang tên Wide Fold.

Mẫu điện thoại này được thiết kế để cạnh tranh với chiếc iPhone gập đầu tiên mà Apple có thể ra mắt vào tháng 9 năm nay. Theo báo cáo từ ETNews, Samsung dự kiến sẽ sản xuất một số lượng lớn mẫu Wide Fold, cho thấy sự tự tin của hãng trong việc cạnh tranh với Apple.

Samsung chuẩn bị 'át vía' Apple với điện thoại gập Wide Fold - Ảnh 1.

Wide Fold sẽ là câu trả lời của Samsung đối với mẫu iPhone gập sắp ra mắt

ẢNH: TOM'S GUIDE

Báo cáo chỉ ra rằng, Wide Fold sẽ được Samsung giới thiệu cùng với Galaxy Z Fold8 và Z Flip8 tại sự kiện Unpacked diễn ra vào tháng 7 năm nay. Thời điểm ra mắt này được cho là rất quan trọng trước khi Apple công bố mẫu iPhone gập đầu tiên của hãng.

Việc Samsung dự định sản xuất khoảng 1 triệu chiếc Wide Fold đánh dấu số lượng sản xuất ban đầu lớn nhất trong ba năm qua. Con số này vượt xa so với Galaxy Z TriFold mới ra mắt, vốn chỉ đạt khoảng 200.000 chiếc.

Samsung dốc lực cho Wide Fold trước khi Apple nhập cuộc

Wide Fold được cho là sẽ sở hữu màn hình OLED gập 7,6 inch với tỷ lệ khung hình 4:3 khi mở ra, kết hợp với màn hình ngoài 5,4 inch. Tỷ lệ khung hình này gần giống với thiết kế được đồn đoán của iPhone gập, cũng dự kiến sử dụng màn hình bên trong tỷ lệ 4:3 để mang lại trải nghiệm giống máy tính bảng.

Khi gập lại, màn hình ngoài của Wide Fold sẽ ngắn hơn và rộng hơn so với các smartphone thông thường, giúp người dùng dễ dàng sử dụng bằng một tay, đồng thời vẫn cung cấp không gian hiển thị lớn khi mở ra. Báo cáo cho biết thêm, việc sản xuất Wide Fold không khó khăn hơn nhiều so với TriFold và sản lượng có thể tăng nếu nhu cầu mạnh.

Với lượng xuất xưởng điện thoại gập đã vượt mốc 6 triệu chiếc vào năm ngoái, Samsung dường như đã sẵn sàng bảo vệ vị trí dẫn đầu của mình trước khi Apple tham gia vào cuộc đua.

Tin liên quan

Samsung mở ra kỷ nguyên mới của điện thoại gập với Galaxy Z TriFold

Samsung mở ra kỷ nguyên mới của điện thoại gập với Galaxy Z TriFold

Sau khi Galaxy Z Fold7 ra mắt vào mùa hè năm ngoái, đã có nhiều tin đồn về sự xuất hiện của smartphone màn hình gập ba Galaxy Z TriFold.

Khám phá thêm chủ đề

Samsung Wide Fold smartphone gập iPhone Fold Apple
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận