Galaxy S26 và chiến lược phát triển ổn định của Samsung

Samsung được cho là tiếp tục duy trì cách tiếp cận quen thuộc với dòng Galaxy S trong nhiều năm gần đây đối với loạt Galaxy S26 sắp ra mắt. Nhiều khả năng dòng Galaxy S26 tiếp tục kế thừa phần lớn nền tảng phần cứng và thiết kế từ Galaxy S25, với những điều chỉnh mang tính tinh chỉnh hơn là đổi mới.

Galaxy S26 được cho là không có nhiều thay đổi về thiết kế so với tiền nhiệm ẢNH: PCMAG

Chiến lược ổn định của Samsung

Trong vài thế hệ gần đây, Samsung lựa chọn chiến lược phát triển ổn định cho dòng smartphone cao cấp của mình. Galaxy S24 tập trung vào các tính năng AI (trí tuệ nhân tạo) và phần mềm, trong khi phần cứng chỉ cải thiện nhẹ so với thế hệ trước. Galaxy S25 tiếp tục xu hướng này, hướng đến trải nghiệm đồng đều và tính hoàn thiện thay vì tạo ra bước nhảy vọt về công nghệ.

Nếu các rò rỉ chính xác, Galaxy S26 sẽ không nằm ngoài định hướng đó khi được cho là vẫn sử dụng màn hình với độ phân giải, tần số quét và độ sáng tương đương Galaxy S25. Dung lượng pin tăng nhẹ, tốc độ sạc không thay đổi, còn hệ thống camera gần như giữ nguyên thông số - cách tiếp cận quen thuộc của Samsung vốn ưu tiên sự ổn định và khả năng kiểm soát chất lượng trong sản xuất quy mô lớn.

Hệ thống camera là một trong những yếu tố phản ánh rõ chiến lược này. Các bảng thông số xuất hiện trên mạng cho thấy Galaxy S26 có thể tiếp tục sử dụng cấu hình camera tương tự những thế hệ trước đó. Trong khi nhiều hãng Android khác liên tục thử nghiệm cảm biến mới, ống kính tiềm vọng độ phân giải cao hoặc thuật toán xử lý ảnh mới, Samsung vẫn lựa chọn hướng cải thiện dần thông qua phần mềm và tối ưu hệ thống.

Các thông số camera khá quen thuộc trong nhiều thế hệ ẢNH: NOTEBOOKCHECK

Về thiết kế, Samsung duy trì ngôn ngữ quen thuộc với khung viền phẳng, mặt lưng tối giản và cụm camera xếp dọc. Từ Galaxy S23 đến S25, sự thay đổi chủ yếu nằm ở chi tiết hoàn thiện và màu sắc. Galaxy S26 được dự đoán chỉ có những điều chỉnh nhỏ ở cụm camera dẫn đến khó nhận ra nếu không so sánh trực tiếp. Với nhóm người dùng phổ thông, yếu tố này không ảnh hưởng nhiều đến quyết định mua, trong khi nhóm người quan tâm công nghệ có xu hướng chú ý hơn đến sự khác biệt giữa các thế hệ.

Lợi thế to lớn của Galaxy S26

Điều thú vị, doanh số bán hàng cho thấy chiến lược của Samsung vẫn đang phát huy hiệu quả khi Galaxy S25 đạt mốc 1 triệu máy bán ra chỉ sau 21 ngày mở bán, nhanh hơn thế hệ Galaxy S24. Đến giữa năm 2025, tổng doanh số của dòng này vượt 20 triệu chiếc, duy trì mức tăng trưởng tốt so với cùng kỳ. Ngay cả khi đã mở bán gần một năm, sức mua của Galaxy S25 vẫn ở mức cao tại nhiều thị trường.

Các con số cho thấy phần lớn người dùng ưu tiên sự ổn định, thương hiệu và chính sách hỗ trợ lâu dài hơn là những thay đổi phần cứng lớn qua từng năm. Với lợi thế về quy mô sản xuất, hệ sinh thái rộng và mạng lưới phân phối toàn cầu, Samsung tiếp tục giữ vị thế vững chắc trong phân khúc smartphone cao cấp Android.

Bất chấp các phàn nàn, dòng Galaxy S25 vẫn thành công lớn về doanh số ẢNH: REUTERS

Dẫu vậy, các hãng Trung Quốc gia tăng đầu tư vào pin dung lượng lớn, sạc nhanh, camera và thiết kế, tạo ra thêm lựa chọn cho người dùng cao cấp. Khi vòng đời sản phẩm kéo dài và sự khác biệt giữa các thế hệ cao cấp ngày càng thu hẹp, áp lực đổi mới với các thương hiệu lớn như Samsung cũng rõ ràng hơn.

Samsung hiện vẫn hưởng lợi từ chiến lược phát triển ổn định và hiệu quả về mặt thương mại. Dòng Galaxy S tiếp tục là trụ cột doanh thu và lợi nhuận của hãng. Trong thời gian ngắn, cách tiếp cận này nhiều khả năng vẫn phù hợp với số đông người dùng, nhưng về lâu dài, thị trường vẫn chờ đợi những bước đi mới nhằm duy trì sức hấp dẫn của dòng Galaxy S trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng đa dạng.