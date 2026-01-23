Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Galaxy S25 Plus bốc cháy khi sạc, Samsung chấp nhận bồi thường

Kiến Văn
Kiến Văn
23/01/2026 11:47 GMT+7

Samsung đã thừa nhận trách nhiệm liên quan đến vụ chiếc Galaxy S25 Plus bốc cháy khi đang sạc pin trong một ngôi nhà ở Indiana (Mỹ) vào tháng 11.2025.

Theo Sammyfans, sự cố xảy ra khi người dùng mới chỉ mua chiếc Galaxy S26 Plus được hai tháng và đang được sạc qua đêm bằng bộ sạc và cáp chính hãng của Samsung.

Galaxy S25 Plus bốc cháy khi sạc, Samsung chấp nhận bồi thường - Ảnh 1.

Hình ảnh chiếc Galaxy S25 Plus bốc cháy được chia sẻ

ẢNH: REDDIT

Chủ sở hữu thiết bị cho biết, trong quá trình sạc, chiếc Galaxy S25 Plus đã quá nóng và dẫn đến hiện tượng quá nhiệt nghiêm trọng. Vụ hỏa hoạn đã gây hư hại cho thảm trải sàn và làm ngôi nhà ngập khói. Tất cả thành viên trong gia đình đều hít phải khói từ cục pin đang cháy và đã phải nhập viện do các vấn đề về hô hấp. Chủ nhà đã chính thức khiếu nại và cung cấp bằng chứng xác thực về sự việc.

Galaxy S25 Plus liên tiếp gặp sự cố cháy pin

Báo cáo từ sở cứu hỏa địa phương xác định nguyên nhân vụ cháy là do pin quá nóng. Hồ sơ y tế cũng ghi nhận việc các nạn nhân hít phải khói. Hóa đơn mua hàng xác nhận điện thoại và phụ kiện sạc đều là sản phẩm chính hãng của Samsung.

Trong phản ứng mới nhất của mình, Samsung đã đồng ý hoàn trả chi phí cho chiếc điện thoại, đồng thời chi trả các chi phí y tế liên quan đến sự cố và thanh toán chi phí vệ sinh cũng như khôi phục khu vực bị ảnh hưởng. Công ty bảo hiểm Samsung Fire and Marine Insurance cũng đã đề nghị bồi thường 500 USD cho mỗi người trong gia đình vì tổn thất tinh thần, bao gồm hai người lớn và một trẻ em, qua đó khép lại vụ việc.

Trước đó, có báo cáo về việc một chiếc Galaxy S25 Plus khác bốc cháy tại Hàn Quốc, cũng như một chiếc Galaxy S25 khác được cho là đã bốc cháy khi đang sạc trong xe ô tô. Đến nay, Samsung vẫn chưa đưa ra bất kỳ cảnh báo công khai nào và chỉ giữ im lặng ngoài thông tin về việc dàn xếp vụ việc.

Khám phá thêm chủ đề

Galaxy S25 Plus Samsung cháy nổ pin Bồi thường sạc chính hãng
