Công nghệ Tin tức công nghệ

Rò rỉ thông tin thú vị về iPhone Fold của Apple

Kiến Văn
15/01/2026 10:26 GMT+7

Apple đang tiến gần hơn đến việc ra mắt chiếc iPhone màn hình gập, sản phẩm được đồn đoán từ lâu và tạm gọi là iPhone Fold.

Mặc dù Apple vẫn chưa chính thức xác nhận thông tin về iPhone Fold, các báo cáo chỉ ra quá trình thử nghiệm nội bộ cho sản phẩm đã bắt đầu. Những rò rỉ gần đây cho thấy Apple có kế hoạch giới thiệu iPhone Fold cùng với dòng iPhone 18 Pro vào tháng 9 năm nay.

Cái nhìn 'quân bài chiến lược' mang tên iPhone Fold của Apple - Ảnh 1.

Hình ảnh phác họa cái nhìn đầu tiên về iPhone Fold

ẢNH: Digital Chat Station

Theo chuyên gia rò rỉ Digital Chat Station (DCS) trên Weibo, iPhone Fold sẽ không chỉ là một sản phẩm thử nghiệm mà còn được định hình như một sản phẩm chủ lực trong ngành công nghiệp. Thiết bị dự kiến sở hữu thiết kế màn hình gập thế hệ mới, khác biệt so với các sản phẩm hiện có trên thị trường.

Cụ thể, màn hình bên trong iPhone Fold có kích thước khoảng 7,58 inch, trong khi màn hình bên ngoài dự kiến khoảng 5,25 inch. Nguyên mẫu kỹ thuật được cho là nhỏ hơn một chút so với những tin đồn trước đó, điều này có thể cải thiện tính tiện dụng và khả năng sử dụng hằng ngày.

Apple phát triển chip và hệ điều hành riêng cho iPhone Fold

Ngoài ra, Apple đang phát triển một bộ xử lý ứng dụng nội bộ mới được thiết kế đặc biệt cho kiểu dáng màn hình gập. Điều này phù hợp với chiến lược của Apple về việc tích hợp chặt chẽ giữa phần cứng và phần mềm, giúp tối ưu hóa hiệu năng và khả năng kiểm soát nhiệt cho các thiết kế độc đáo. iPhone Fold cũng được cho là sẽ ra mắt với một hệ điều hành mới tập trung vào việc điều chỉnh giao diện cho việc sử dụng đa màn hình và chuyển đổi ứng dụng liền mạch.

Khác với nhiều thiết bị gập đời đầu, Apple dường như đang ưu tiên sự hoàn thiện về thiết kế, chất lượng màn hình và cảm giác cầm nắm thoải mái cho iPhone Fold. DCS cho biết cảm giác cầm nắm và tổng thể của thiết bị sẽ được cải tiến đáng kể, cho thấy công ty đang áp dụng một cách tiếp cận thận trọng nhưng có chủ đích.

Nếu những thông tin trên chính xác, iPhone Fold có thể đánh dấu một bước ngoặt quan trọng để sẵn sàng đối đầu với các thương hiệu đối thủ. Trước đó, Samsung được đồn đoán sẽ ra mắt Galaxy Fold Wide vào tháng 7 năm nay, còn Oppo cũng đang phát triển Oppo Find N7 với thiết kế tương tự, dự kiến ra mắt vào tháng 9.

Apple nghiên cứu OPPO Find N5 để hoàn thiện iPhone Fold

Apple nghiên cứu OPPO Find N5 để hoàn thiện iPhone Fold

Apple được cho là đã mua một chiếc điện thoại gập OPPO Find N5 từ Trung Quốc và tháo rời để nghiên cứu nhằm phát triển chiếc iPhone gập đầu tiên.

