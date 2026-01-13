Apple nghiên cứu OPPO Find N5 để hoàn thiện iPhone Fold

Theo báo cáo từ một người dùng Weibo, mục tiêu chính của Apple khi nghiên cứu OPPO Find N5 là làm thế nào để có thể tạo ra một màn hình bên trong phẳng hơn, với nếp gấp ít lộ rõ hơn. Báo cáo nói rằng, Apple xem Find N5 như một tiêu chuẩn để nghiên cứu cách OPPO giảm thiểu nếp gấp trên màn hình.

OPPO Find N5 được đánh giá có màn hình ít nếp gấp nhất ẢNH: T.L

Được biết, Find N5 nổi bật với thiết kế mỏng, chỉ dày khoảng 4,2 mm khi mở ra. Đây chính là yếu tố đã đặt ra những thách thức kỹ thuật cho Apple trong việc thiết kế bản lề và các lớp màn hình.

Cũng theo tin đồn, Apple đang hướng tới một màn hình bên trong "không nếp gấp", sử dụng kính dẻo siêu mỏng (UFG) để cải thiện độ bền và giảm thiểu sự xuất hiện của nếp gấp. Các thử nghiệm nội bộ của Apple cho thấy, không có mẫu thử nào đạt được độ mượt mà như màn hình của OPPO, đó là lý do tại sao Apple buộc phải mua sản phẩm của đối thủ để tạo ra một thiết bị khác biệt trên thị trường.

Trước đó, một số báo cáo cho biết Apple có thể sẽ loại bỏ Face ID trên iPhone Fold đầu tiên và thay thế bằng cảm biến Touch ID gắn bên cạnh, với nguyên nhân bắt nguồn từ vấn đề không gian trong thiết kế mỏng hơn.

Nhiều nghi vấn cho kế hoạch của Apple

Cuộc thảo luận trên mạng xã hội Weibo về tin đồn nói trên đã nhận được nhiều sự hoài nghi từ cộng đồng công nghệ. Nhiều người đặt câu hỏi về khả năng sản xuất một chiếc điện thoại gập không nếp gấp, trong khi một số khác cho rằng Apple cần phải tạo ra một sản phẩm vượt trội hơn so với các thiết bị gập hiện có.

Không chỉ ít nếp gấp, Find N5 còn đáp ứng yêu cầu của Apple về độ mỏng ẢNH: T.L

Trong thực tế, Apple thường xuyên nghiên cứu các sản phẩm của đối thủ nên việc học theo thiết kế Find N5 không phải là bất ngờ. Nếu công ty thực sự sử dụng Find N5 làm mẫu tham khảo, rõ ràng Apple đang coi trọng tính mỏng nhẹ và xem nếp gấp là một vấn đề nghiêm trọng.

Giới quan sát cho rằng, khi iPhone Fold ra mắt, Apple có thể sẽ không chỉ định vị sản phẩm là "chiếc iPhone gập đầu tiên" mà còn là "chiếc iPhone gập đầu tiên đáng mua", với màn hình bên trong là trọng tâm của thông điệp.

Mặc dù mọi thứ vẫn chỉ là tin đồn nhưng đã phản ánh rõ ràng rằng Apple đang nghiên cứu kỹ lưỡng các sản phẩm gập tốt nhất trên thị trường và sẽ không ra mắt cho đến khi họ tự tin có thể vượt trội hơn đối thủ.