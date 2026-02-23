Lý do titan không còn được tin dùng trên iPhone Pro chỉ sau 2 năm

Tuy nhiên, công ty đã quyết định thay thế titan bằng nhôm cho dòng iPhone 17 Pro, tức chỉ sau 2 năm. Điều đó khiến không ít người đặt ra câu hỏi về giá trị thực sự của titan trong sản phẩm.

Apple đã rời bỏ titan trên các mẫu iPhone Pro chỉ sau 2 năm ẢNH: K. VĂN

Quay trở lại năm 2023, Apple đã chọn titan để tạo sự khác biệt cho dòng sản phẩm Pro khi so sánh với thép không gỉ trước đó. Titan giúp giảm trọng lượng của iPhone 15 Pro xuống 19 gram và có khả năng chống trầy xước tốt, ngay lập tức thu hút những khách hàng coi trọng độ bền. Hơn nữa, titan cấp 5 được sử dụng trong iPhone 15 Pro nổi tiếng với độ bền và khả năng chống ăn mòn.

Vấn đề với titan

Tuy nhiên, titan đã gặp phải nhiều vấn đề kể từ khi ra mắt, nổi bật nhất là khả năng dẫn nhiệt kém của nó gây ra hiện tượng quá nhiệt trong các tác vụ nặng như chơi game và sạc nhanh. Đặc biệt, với chip A17 Pro mạnh mẽ trên iPhone 15 Pro, việc quản lý nhiệt trở thành thách thức lớn với titan. Để khắc phục nhược điểm dẫn nhiệt kém này, Apple đã kết hợp nó với khung nhôm bên trong, từ đó tạo ra một giải pháp cân bằng giữa thẩm mỹ và hiệu suất.

Bên cạnh khả năng dẫn nhiệt kém, quy trình sản xuất titan phức tạp và tốn kém làm tăng chi phí sản xuất. Mặc dù titan chỉ làm tăng thêm 30 - 40 USD vào chi phí sản xuất nhưng đã góp phần lớn vào việc Apple buộc phải điều chỉnh mức giá chênh lệch giữa iPhone 15 Pro và iPhone 15.

Khi trải nghiệm người dùng là ưu tiên

Việc quay trở lại sử dụng nhôm cho iPhone 17 Pro giúp Apple giải quyết nhiều vấn đề mà titan gây ra. Nhôm dẫn nhiệt tốt hơn giúp cải thiện hiệu suất tản nhiệt và cho phép sử dụng pin lớn hơn. Ngoài ra, nhôm dễ gia công hơn, tiết kiệm chi phí và phù hợp với các mục tiêu môi trường của Apple. Nhôm cũng mở ra nhiều khả năng thiết kế mới với nhiều màu sắc hơn, cho phép Apple thu hút người dùng yêu thích sự tùy chỉnh.

Vỏ nhôm được cho là dễ tùy biến màu sắc hơn ẢNH: K. VĂN

Mặc dù titan mang lại một số lợi ích như độ bền và trọng lượng nhẹ, những ưu điểm này không quan trọng đối với nhiều người dùng, đặc biệt khi họ sử dụng ốp bảo vệ. Quyết định từ bỏ titan chỉ sau 2 năm cho thấy vật liệu này thiên về tiếp thị hơn là hiệu suất thực tế. Apple hiện vẫn sử dụng titan cho iPhone Air siêu mỏng, nơi độ bền là yếu tố quan trọng.

Việc chuyển từ titan sang nhôm cho iPhone 17 Pro nhấn mạnh rằng trong thiết kế smartphone, trải nghiệm người dùng quan trọng hơn vật liệu. Thời lượng pin, hiệu suất tản nhiệt và khả năng tích hợp hệ sinh thái có ảnh hưởng lớn hơn đến việc sử dụng hằng ngày. Nhôm không chỉ giải quyết các vấn đề do titan gây ra mà còn thể hiện sự tập trung của Apple vào chức năng và tính bền vững. Đối với iPhone 17 Pro, nhôm không phải là một bước thụt lùi, thay vào đó chính là một bước tiến đúng hướng của Apple.