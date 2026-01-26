Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

iPhone Air bất ngờ 'đổi vận' nhờ giảm giá hơn 30%

Kiến Văn
Kiến Văn
26/01/2026 20:00 GMT+7

Apple hiếm khi giảm giá iPhone mới ngay sau khi ra mắt, nhưng điều này đang diễn ra với mẫu iPhone Air tại Trung Quốc.

Theo Gizmochina, trong chương trình khuyến mãi của cửa hàng chính thức của Apple trên Tmall và JD.com, giá phiên bản 256 GB của iPhone Air được giảm 2.500 nhân dân tệ (9,39 triệu đồng) xuống chỉ còn 5.499 nhân dân tệ (20,65 triệu đồng), sau khi trừ đi trợ cấp của chính phủ Trung Quốc. Con số này tương đương mức giảm hơn 30% - điều hiếm thấy đối với một chiếc iPhone mới.

iPhone Air bất ngờ 'đổi vận' nhờ giảm giá hơn 30% - Ảnh 1.

Apple buộc phải giảm mạnh giá bán iPhone Air vì sản phẩm bị "chê đắt"

ẢNH: DIGITALTRENDS

Sự giảm giá mạnh mẽ này không có gì ngạc nhiên khi doanh số bán hàng của iPhone Air thấp hơn dự kiến. Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu IDC, doanh số iPhone Air chỉ đạt khoảng một phần ba so với kỳ vọng của Apple trong những tuần đầu sau khi ra mắt. Không lâu sau đó, Apple đã giảm sản lượng của mẫu điện thoại siêu mỏng này xuống còn một nửa.

Người dùng Trung Quốc quay lại mua sắm iPhone Air

Tuy nhiên, việc giảm giá đã giúp công ty khôi phục đà bán hàng. Hiện tại, trên JD.com, iPhone Air 256 GB được niêm yết là "đã bán hết", cũng như thời gian giao hàng bị lùi lại đến tháng 2. Trong khi đó, cửa hàng chính thức của Apple trên Tmall cho biết thiết bị này hiện vẫn có sẵn, với thời gian giao hàng dự kiến trong vòng 6 ngày.

Một phần sức hấp dẫn của iPhone Air nằm ở thiết kế mỏng nhẹ khi chỉ dày 5,6 mm và nặng 165 gram. Máy sử dụng chip A19 Pro và màn hình có tần số quét cao 120 Hz, kết hợp camera 48 MP duy nhất ở mặt sau và pin dung lượng 3.149 mAh.

Apple ra mắt iPhone Air 'đột phá' với giá 999 USD

Dẫu vậy, sự kết hợp của các thành phần phần cứng này gặp phải nhiều chỉ trích. Các nhà phân tích cho rằng iPhone Air ban đầu được định giá quá gần với dòng iPhone Pro, trong khi lại cung cấp ít tính năng hơn, như camera đơn, pin nhỏ hơn và chỉ hỗ trợ eSIM. Nếu mức giá ban đầu được duy trì, những sự đánh đổi này rất khó được chấp nhận, nhưng sau khi giảm giá, người dùng dường như đã chấp nhận.

