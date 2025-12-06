iPhone Air lao dốc: Người dùng bán tháo, giá rớt thảm

Apple đang trải qua một năm thành công rực rỡ nhờ vào sự đón nhận nồng nhiệt của dòng sản phẩm iPhone 17. Tuy nhiên, iPhone Air không gặp may mắn tương tự khi sản phẩm chứng kiến doanh số sụt giảm nghiêm trọng sau khi ra mắt và đang mất giá nhanh chóng trên thị trường bán lại.

iPhone Air mất giá còn nhanh hơn thiết bị Android khiến nhiều người bất ngờ ẢNH: REUTERS

Theo một phân tích mới từ SellCell, iPhone Air đã mất trung bình 44,3% giá trị chỉ sau 10 tuần ra mắt. Đặc biệt, phiên bản 256 GB giảm 40,3% và phiên bản 1 TB mất giá tới 47,7%. Điều này khiến iPhone Air trở thành mẫu máy có hiệu suất kém nhất trong số các sản phẩm của Apple, tương đương với iPhone 14 Plus và một số phiên bản iPhone 13 mini. Đáng chú ý, iPhone Air 1 TB là mẫu có hiệu suất thấp nhất trong toàn bộ dữ liệu của SellCell, bao gồm tất cả các mẫu máy từ năm 2022.

Phân tích này dựa trên giá giao dịch thực tế từ hơn 40 công ty mua lại tại Mỹ, so sánh giá trung bình với giá bán lẻ đề xuất ban đầu của nhà sản xuất. Chỉ những thiết bị còn trong tình trạng tốt mới được đưa vào phân tích để đảm bảo tính chính xác.

iPhone Air trở thành thảm họa doanh số

Ngược lại, dòng iPhone 17 đang hoạt động tốt với mức giảm giá trung bình chỉ 34,6%, tốt hơn so với mức giảm 39% của iPhone 16 trong cùng khoảng thời gian. Mẫu iPhone 17 Pro Max 256 GB ghi nhận mức giảm thấp nhất, chỉ 26,1% trong 10 tuần. Các mẫu iPhone 17 Pro và 17 Pro Max đều có mức khấu hao dưới 40%, trong khi các mẫu tiêu chuẩn dao động từ 32,9% đến 40,8%.

Apple ra mắt iPhone Air 'đột phá' với giá 999 USD

Một điều đáng lo ngại là giá của iPhone Air tiếp tục giảm ngay cả sau 10 tuần ra mắt như báo hiệu sự bất ổn lâu dài cho mẫu máy này trên thị trường thứ cấp. Trong khi đó, các mẫu máy khác, gồm cả iPhone 17 và các dòng trước, thường ổn định quanh mốc thời gian này.

Sự giảm giá nhanh chóng của iPhone Air có thể được lý giải bởi sự thiếu phổ biến của nó. Nhiều người có thể không muốn mua một chiếc điện thoại cũ nếu không có nhiều người quan tâm đến việc mua mới. Điều này càng làm tăng thêm áp lực lên giá trị của iPhone Air, khiến nó trở thành tâm điểm của những chỉ trích về doanh số kém.