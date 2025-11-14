Nguy hiểm tiềm ẩn khi mua smartphone đã qua sử dụng

Sự phát triển của các chương trình đổi máy cũ và thời gian hỗ trợ phần mềm kéo dài đã thúc đẩy xu hướng này. Theo công ty nghiên cứu IDC, thị trường smartphone đã qua sử dụng đang tăng trưởng nhanh hơn so với thị trường điện thoại mới và dự báo xu hướng này tiếp tục trong tương lai gần.

Người dùng cần chú ý đến một số vấn đề trên thị trường smartphone cũ ẢNH: REUTERS

Việc mua smartphone cũ không chỉ giúp tiết kiệm tiền mà còn cho phép người dùng tiếp cận những mẫu điện thoại cao cấp mà họ có thể không đủ khả năng chi trả nếu mua mới. Tuy nhiên, việc tìm kiếm một chiếc điện thoại cũ chất lượng và tránh bị lừa đảo có thể gặp nhiều khó khăn, đặc biệt khi không mua từ các nền tảng bán lẻ uy tín như chương trình "Tân trang được chứng nhận" của Apple.

Dưới đây là một số rủi ro mà người dùng cần lưu ý khi mua smartphone.

Smartphone bị đánh cắp hoặc giả mạo

Một trong những nguy cơ lớn nhất khi mua smartphone cũ là có thể mua phải thiết bị bị đánh cắp hoặc giả mạo.

Để tránh rủi ro này, người dùng nên sử dụng công cụ kiểm tra IMEI trực tuyến, như IMEIPro, để xác nhận rằng điện thoại không nằm trong danh sách đen. Ngoài ra, yêu cầu xuất trình hóa đơn mua hàng cũng là một cách để đảm bảo tính hợp pháp của thiết bị.

Đừng quên kiểm tra xem liệu smartphone đã mua có phải là sản phẩm bị đánh cắp hay không ẢNH: REUTERS

Pin và linh kiện hư hỏng

Smartphone đã qua sử dụng có thể gặp phải nhiều vấn đề không thể phát hiện chỉ bằng cái nhìn thoáng qua. Một vấn đề phổ biến là pin bị chai khiến thời gian sử dụng sau mỗi lần sạc giảm sút.

Người dùng nên kiểm tra tình trạng pin, đặc biệt trên iPhone, hoặc cài đặt ứng dụng bên thứ ba trên Android để có thông tin chính xác hơn. Ngoài ra cũng cần chú ý đến tình trạng hao mòn của các linh kiện khác như cổng sạc và nút bấm, cũng như dấu hiệu hư hỏng do nước.

Bằng cách nhận thức rõ những rủi ro này và thực hiện các bước kiểm tra cần thiết, người dùng có thể tránh được những vấn đề tiềm ẩn và tìm được một chiếc smartphone đã qua sử dụng chất lượng.