Công nghệ Tin tức công nghệ

Dùng eSIM có thật sự đơn giản hơn SIM truyền thống?

Kiến Văn
Kiến Văn
07/01/2026 07:14 GMT+7

Dù smartphone ngày nay đảm nhiệm nhiều vai trò hơn việc gọi điện, thẻ SIM vẫn là thành phần không thể thiếu mỗi khi người dùng đổi máy.

Trong hơn 15 năm, SIM đã thu nhỏ dần về kích thước, từ SIM chuẩn đến nano SIM. Giờ đây, định dạng này đã chuyển sang bước phát triển tiếp theo có tên eSIM - công nghệ thay thế SIM vật lý bằng một mô-đun được tích hợp sẵn trong điện thoại.

Dùng eSIM có thật sự đơn giản hơn SIM truyền thống? - Ảnh 1.

eSIM đang ngày càng phổ biến trên thị trường di động

ẢNH: Chụp màn hình GSM

Khác với SIM truyền thống, eSIM không cần tháo lắp. Người dùng kích hoạt bằng cách quét mã QR do nhà mạng cung cấp và làm theo hướng dẫn trên màn hình. Sau vài phút thiết lập, điện thoại có thể gọi điện, nhắn tin và kết nối mạng di động như bình thường. Nhiều mẫu smartphone hiện nay hỗ trợ song song SIM vật lý và eSIM, thậm chí lưu trữ nhiều eSIM trên cùng một thiết bị.

Ưu và nhược điểm của eSIM so với SIM vật lý

Ưu điểm lớn nhất của eSIM nằm ở sự nhanh chóng và tiện lợi. Người dùng không cần đến cửa hàng hay chờ giao SIM mới, việc thêm eSIM chỉ mất vài phút. Hơn nữa, khả năng lưu nhiều eSIM giúp việc chuyển đổi mạng trở nên linh hoạt, đặc biệt hữu ích với người thường xuyên đi du lịch nước ngoài.

Về mức độ bảo mật, eSIM khó bị tháo ra khi điện thoại bị mất cắp. Trong khi đó, với nhà sản xuất, việc loại bỏ khe SIM còn giúp tiết kiệm không gian cho pin lớn hơn và khả năng chống nước tốt hơn.

Đại lý SIM than thở 'cụt đường sống': Khách mua lác đác, ôm lượng lớn hàng tồn

Tuy vậy, eSIM cũng có những hạn chế nhất định. Việc chuyển eSIM sang điện thoại khác không đơn giản như rút SIM vật lý và lắp sang máy mới, thay vào đó cần thực hiện thêm các bước trong phần cài đặt, tùy từng hệ điều hành. Khả năng tương thích cũng là yếu tố cần cân nhắc, bởi không phải thiết bị nào trên thị trường cũng hỗ trợ eSIM. Ngoài ra, người dùng cần có kết nối internet khi kích hoạt eSIM lần đầu, trong khi SIM vật lý không cần điều đó.

Tóm lại, eSIM mang lại sự tiện lợi, linh hoạt và bảo mật cao hơn, nhưng chưa hoàn toàn thay thế được SIM vật lý trong mọi tình huống. Người dùng nên cân nhắc thói quen sử dụng và khả năng tương thích thiết bị trước khi chuyển đổi hoàn toàn sang eSIM.

