Mẹo đơn giản giúp kết nối internet nhanh hơn

Trong nhiều trường hợp, thao tác đơn giản này có thể khắc phục vấn đề. Tuy nhiên, nếu mạng internet của nhà vẫn thường xuyên chậm mà không rõ nguyên nhân, có một số giải pháp người dùng có thể thử mà không cần đến chuyên môn về công nghệ thông tin.

Trước khi quyết định mua một router mới, hãy xem xét các phương pháp như sử dụng kết nối có dây, kích hoạt tính năng Quality of Service (QoS) hoặc chuyển sang băng tần không dây nhanh hơn. Những giải pháp này có thể cải thiện tốc độ mạng, giúp người dùng tránh tình trạng nội dung bị đệm hoặc giật lag khi chơi game trực tuyến.

Sử dụng kết nối internet có dây

Mặc dù Wi-Fi mang lại sự tiện lợi, kết nối có dây vẫn là lựa chọn tốt nhất cho tốc độ ổn định. Cáp Ethernet hiện đại, như cáp Cat8, có thể hỗ trợ tốc độ lên đến 40 Gbps, trong khi cáp Cat 5e cũ hơn cũng đáp ứng tốt nhu cầu của hầu hết các hộ gia đình với tốc độ tối đa 1 Gbps.

Để tối ưu hóa tốc độ, hãy kết nối các thiết bị sử dụng nhiều như TV, máy chơi game và máy tính với router qua cáp Ethernet. Nếu router không đủ cổng LAN, người dùng có thể mua thêm một bộ chuyển mạch Ethernet.

Chuyển sang băng tần nhanh hơn

Hiện tại có ba băng tần Wi-Fi được triển khai, gồm 2,4 GHz, 5 GHz và 6 GHz. Băng tần 2,4 GHz chậm hơn nhưng có khả năng truyền qua vật cản tốt hơn, trong khi băng tần 5 GHz nhanh hơn và ít bị nhiễu. Chỉ có trên các router đời mới, băng tần 6 GHz cung cấp tốc độ nhanh nhất nhưng có vùng phủ sóng hạn chế.

Để tối ưu hóa kết nối internet không dây, người dùng hãy kiểm tra xem thiết bị của mình đang kết nối với băng tần nào và chuyển sang băng tần nhanh hơn nếu cần.

Đặt router ở vị trí tối ưu

Vị trí của router thể ảnh hưởng lớn đến tốc độ kết nối, đặc biệt là sóng không dây do ảnh hưởng nhiễu sóng của nhiều yếu tố xung quanh. Các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên đặt router ở vị trí trung tâm, cao ráo và tránh xa các thiết bị điện tử khác để giảm thiểu nhiễu sóng. Nếu router có ăng-ten, tốt hơn hết hãy điều chỉnh chúng để tối ưu hóa tín hiệu.

Sử dụng cài đặt QoS hoặc SQM

Nếu kết nối mạng bị tắc nghẽn do quá nhiều thiết bị, hãy kích hoạt tính năng QoS trên router để ưu tiên lưu lượng cho các tác vụ quan trọng như chơi game hoặc phát nội dung trực tuyến. Ngoài ra, một tính năng khác là Smart Queue Management (SQM) có thể giúp giảm độ trễ, từ đó cải thiện trải nghiệm sử dụng internet.

Quản lý việc sử dụng băng thông

Để tối ưu hóa băng thông, hãy tắt các thiết bị không sử dụng và chuyển các thiết bị ít quan trọng sang băng tần chậm hơn. Nếu đang phát trực tuyến, hãy hoãn các tải xuống lớn để tránh làm gián đoạn kết nối.

Mặc dù các router hiện đại Wi-Fi 6e và Wi-Fi 7 có thể xử lý nhiều băng thông hơn với kết nối nhanh hơn, tuy nhiên người dùng không nhất thiết phải nâng cấp. Họ chỉ cần tối ưu hóa thiết lập mạng hiện tại để tận dụng tối đa phần cứng hiện có.

Bằng cách thực hiện những bước trên, hy vọng người dùng có thể tìm ra giải pháp phù hợp giúp cải thiện tốc độ internet mà không cần phải đầu tư vào một router mới, đăng ký gói cước cao hơn hoặc cần đến kỹ năng IT.